У президента Азербайджана 7 соперников на выборах. В соцсетях о них не знают

Image caption Предвыборный плакат действующего президента. Слоган "Вперед с Ильхамом" не менялся с начала его президентсва

На предстоящие 11 апреля внеочередные выборы в Азербайджане зарегистрировано восемь кандидатов, включая действующего президента Ильхама Алиева. Всем им для регистрации было необходимо набрать минимум 40 тысяч подписей в свою поддержку - однако их страницы в социальных сетях такой популярностью не отличаются.

О досрочных выборах Алиев объявил в начале февраля этого года, ничем не объяснив свое решение. Отказавшаяся от участия в выборах оппозиция считает, что переносом голосования с октября на апрель президент не оставил времени на агитацию своим конкурентам, а прошедшие регистрацию кандидаты не являются реальными его соперниками.

Член незарегистрированной партии "Республиканская альтернатива" Натик Джафарли привел в качестве доказательства этому популярность кандидатов в социальной сети. "Встречаются такие кандидаты, у которых в "Фейсбуке" под постом, написанном три дня назад, всего 38 лайков", - пишет он, - И эти кандидаты за три-четыре дня собрали больше 40 тысяч подписей - это не страна, а когнитивный диссонанс".

Действительно, для участия в президентской гонке в Азербайджане потенциальным кандидатам необходимо набрать не менее 40 тысяч подписей своих сторонников в 60 избирательных округах (то есть по всей стране).

"Фейсбук" - одна из самых популярных социальных сетей страны: по данным Internet World Stats на конец прошлого года, в ней зарегистрировано 1 млн 800 тысяч пользователей в Азербайджане.

У Азербайджанской службы Би-би-си в "Фейсбуке" более 340 тысяч подписчиков. Вышеупомянутый пост Натика Джафарли набрал более 900 лайков. У него 5 тысяч друзей и 25 тысяч подписчиков, как и у многих других известных политиков, которые бойкотируют выборы.

А как насчет тех, кто все же решил бороться за должность президента страны?

Image caption Для участия в президентской гонке в Азербайджане потенциальным кандидатам необходимо набрать не менее 40 тысяч подписей

Кандидаты без соцсетей

На официальную страницу Ильхама Алиева, которую ведет его администрация, подписаны 540 тыс. человек. Большинство его постов набирают от нескольких сотен до 1500 лайков, хотя опубликованное 19 марта анимационное видеопоздравление с Наврузом понравилось более чем 8800 пользователям.

Соцсетевая популярность его соперников значительно скромнее.

У лидера Социал-демократической партии Араза Ализаде есть только старая страница, посвященная его предыдущей президентской компании. На нее подписано 67 человека, а последний пост, датированный сентябрем 2013-го, набрал восемь лайков.

Ализаде сообщил Би-би-си, что после систематических оскорблений в социальных сетях во время предыдущих выборов он решил ими на этот раз не пользоваться, а проводить агитацию исключительно "в реале".

Ализаде - старожил азербайджанской политики, в конце 80-х годов он был одним из основателей демократических движений. Сегодня он депутат парламента.

Число подписчиков на страницу главы Партии движения национального возрождения Фараджа Гулиева за последнюю неделю уменьшилось с 58 до 52. При этом постит он с завидной регулярностью - по две-три записи в день, правда "лайкают" их редко больше тридцати человек. Под одним из недавних постов, от 28 марта, - интервью азербайджанской службе Би-би-си - до сих пор стоит один лайк. Мой.

А у кандидата Сардара Мамедова, лидера Демократической партии Азербайджана, и вовсе нет страницы в "Фейсбуке", как и у главы Партии народного фронта единого Азербайджана Гудрата Гасангулиева.

Всех этих кандидатов объединяет участие в демократическом движении и в первую очередь в Народном фронте - главной местной политической силе последних советских лет и первых лет независимости. Фарадж Гулиев (тот, что с 52 лайками) даже числился политзаключенным и сидел в тюрьме с 1995 по 2002.

Image caption Кандидат в президенты Захид Орудж в гостях азербайджанской службы Би-би-си

Подписчики есть, а лайков нет

Относительно популярен в сети лидер "Муасир Мусават" Хафиз Гаджиев. У его страницы него больше 2 тысяч подписчиков, но при этом лайков под публикациями в основном от двух до одиннадцати штук.

Похожая ситуация у другого кандидата, Захида Оруджа (глава партии "Родина-мать"), он имеет в сети более 6 тысяч подписчиков. Друзей у него почти 5 тысяч, правда количество лайков тоже варьируется от одного до восьми.

И только у Рази Нуруллаева (Народный фронт Азербайджана) интернет-популярность выглядит менее странно - он имеет больше 7 тысяч подписчиков и больше полутора сотен лайков под каждым статусом.

Image caption Плакаты с призывом голосовать на выборах встречаются на улицах Баку куда чаще, чем плакаты кандидатов

Предсказуемые результаты

Относительная непопулярность кандидатов в соцсетях вполне согласуется и с результатами предыдущих выборов. В 2013 году за действующего президента проголосовало 84,5%. А из утвержденных сейчас кандидатов на предыдущих выборах Гудрат Гасангулиев и Захид Орудж набрали меньше двух процентов, а Араз Ализаде, Фарадж Гулиев, Хафиз Гаджиев и Сардар Мамедов - меньше одного.

Нынешние выборы, судя по опросам, завершатся схожим образом - как иностранные, так и местные организации, занимающиеся подсчетами, отдают Алиеву 83-84%.

Почему соцсети так важны в Азербайджане?

Социальными сетями намного активнее действующей власти пользуется оппозиция - часто из-за отсутствия прочих альтернатив. Как считает руководитель Центра экономических и политических исследований FAR CENTЕR Хикмет Гаджизаде, реальная оппозиция лишена доступа к телевидению и другим местным СМИ, у зарегистрированных кандидатов же есть право на 7,5 минут бесплатного времени на Общественном телевидении.

В рейтинге свободы прессы, который составляет организация Freedom house, Азербайджан находится на восьмом месте с конца (из 196 стран).

Многие ранее популярные интернет-СМИ заблокированы, в том числе сайт Азербайджанской службы радио "Свобода". Потому часто именно соцсети (и в первую очередь "Фейсбук") становятся главной площадкой для распространения информации.

Freedom House отмечает, что за публикации в "Фейсбуке" в Азербайджане люди получали реальные сроки, а сама соцсеть считается важной платформой для обсуждения таких тем, как коррупция, политика и социальные проблемы.

Что за выборы и зачем их перенесли?

Право переносить президентские выборы Ильхам Алиев получил в результате референдума, который прошел двумя годами ранее.

Лидер оппозиционной партии "Мусават" Иса Гамбар, готовившийся выдвигать свою кандидатуру, в итоге отказался от участия. Он связал решение президента с ухудшающимся экономическим состоянием страны, которое началось после падения стоимости нефти три года назад.

Image caption В 2013 году за действующего президента проголосовало 84,5%.

"Власти понимают, что кризис усиливается, и к концу года недовольство в обществе возрастет, а с ним и протестные настроения электората", - заявил он. Еще один оппозиционер Али Керемли посчитал, что Алиев решил сократить время предвыборной подготовки своим конкурентам.

Ильхам Алиев возглавляет страну уже 15 лет. До него президентом Азербайджана был его отец Гейдар Алиев, в честь которого в стране названы сегодня парки, улицы, мечети, а также международный аэропорт в столице.

Сейчас его сын идет на четвертый президентский срок, на этот раз семилетний - срок президентства был также изменен благодаря референдуму.