Россия построила стадионы к ЧМ-2018. Пока не все и не полностью

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К 1 апреля Россия обязалась достроить и ввести в эксплуатацию все стадионы, которые в июне и июле 2018 года будут принимать матчи чемпионата мира по футболу. Но не успела.

Русская служба Би-би-си выяснила, что происходит на семи стадионах, которые на данный момент все еще не отвечают требованиям ФИФА относительно готовности к проведению ЧМ-2018.

Изначально организаторы турнира брали обязательство сделать все до декабря 2017 года, однако на тот момент не были готовы сразу несколько стадионов, и ФИФА согласилась перенести дату завершения работ на три месяца.

Тем не менее, российской стороне не удалось уложиться и в этот срок. До сих пор совсем не готов один стадион - "Самара Арена", еще шесть находятся в процессе сдачи в эксплуатацию.

Правила ФИФА подразумевают, что стадион не просто должен быть достроен, а вокруг него уже должна работать вся необходимая инфраструктура. Полная готовность также означает проведение как минимум трех тестовых матчей.

Из 12 стадионов в 11 городах, принимающих ЧМ-2018, на данный момент полностью отвечают требованиям ФИФА только пять стадионов: "Казань Арена", спартаковская "Открытие-Арена" и "Лужники" в Москве, стадион "Санкт-Петербург" и олимпийский "Фишт" в Сочи.

"Екатеринбург Арена"

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Центральный стадион в Екатеринбурге был построен еще в 50-х годах прошлого века, в 2000-х перестраивался, но к ЧМ-2018 было решено провести новую масштабную реконструкцию и в том числе построить временную трибуну, чтобы на время мундиаля вместимость арены соответствовала требуемому ФИФА минимуму в 35 тыс. зрителей.

На время ЧМ-2018 изменилось и название стадиона - теперь это "Екатеринбург Арена". После турнира временную трибуну на 10 тыс. зрителей разберут, а стадион снова будет называться просто Центральным.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Временную трибуну возвели рядом с основным овалом стадиона, однако проектировщики говорят, что футбольное поле будет хорошо просматриваться с любого места

Тестовые матчи: "Урал" - "Рубин" (1 апреля), "Урал" - "Спартак (15 апреля), "Урал" - "Амкар" (6 мая).

"Калининград"

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"Стадион Калининград" оказался одним из самых противоречивых объектов чемпионата мира по футболу в России. Стройка на болотистом острове Октябрьской изначально обещала быть очень сложной. Теперь стадион фактически готов, но по-прежнему неясны перспективы его использования после ЧМ-2018. Калининграду в любом случае не нужен такой большой футбольный стадион (на матчи местной "Балтики" сейчас приходят в среднем по 4-5 тыс. зрителей), поэтому он скорее всего будет перепрофилирован для других видов спорта.

В местной прессе не раз появлялись сообщения, что мягкий грунт под стадионом проседает, поэтому будущее арены вообще туманно. Вице-премьеру Виталию Мутко пришлось в очередной раз прокомментировать эти слухи 30 марта.

"Это всё глупости, - считает Мутко. - Там стадион на сваях, поэтому он дороже некоторых. Вы передайте это тем, кто слухи распространяет. В Калининграде, чтобы не рисковать, сделали и стадион, и все инженерные системы на сваях. Консолидация грунтов сделана, все водоотводы. 22 марта его ввели в эксплуатацию. Инспекция ФИФА недавно приезжала в Калининград и была в восторге от стадиона".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Вид на стадион на Октябрьском острове в августе 2017 года

Тестовый матч: "Балтика" - "Крылья Советов" (11 апреля).

"Ростов Арена"

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Основные работы на строительстве "Ростов Арены" были завершены еще в декабре 2017 года. Вместимость стадиона сейчас составляет 45 тыс. зрителей, но после ЧМ-2018 года здесь, как и на некоторых других новых аренах, часть зрительских мест демонтируют.

Сдача "Ростов Арены" в эксплуатацию затянулась из-за проблем с инфраструктурой вокруг стадиона на левом берегу Дона.

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Тестовый матч: "Ростов" - "СКА-Хабаровск" (15 апреля).

"Нижний Новгород"

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Комиссия ФИФА дала разрешение на ввод стадиона в эксплуатацию 23 марта, однако инспекторы отметили, что до тестовых матчей подрядчикам нужно успеть завершить работы по благоустройству территории вокруг арены. На фотографиях, датированных 27 марта, видно, что стадион сейчас очевидно не готов к приему тысяч зрителей.

Правообладатель иллюстрации Stroitransgas Image caption Строители утверждают, что стадион в Нижнем Новгороде был полностью готов еще в марте, но первый тестовый матч назначен лишь на 15 апреля

Тестовые матчи: "Олимпиец" - "Зенит-2" (15 апреля), "Олимпиец" - "Ротор" (28 апреля), "Олимпиец" - "Луч Энергия" (6 мая).

"Волгоград Арена"

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В конце марта на "Волгоград Арене" с финальной инспекцией побывала делегация ФИФА и осталась полностью довольна увиденным. По словам главы делегации Колина Смита, стадион готов к вводу в эксплуатацию. Футбольный газон хорошо перенес зиму, и теперь службы стадиона готовят его к первому тестовому матчу.

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Тестовые матчи: "Ротор" - "Луч-Энергия" (21 апреля), "Ротор" - "Крылья Советов" (2 мая), финал Кубка России (9 мая).

"Мордовия Арена"

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Стадион "Мордовия Арена" в Саранске на берегу реки Инсар станет самым масштабным спортивным комплексом республики. В марте здесь завершали монтаж звукоусилительной аппаратуры, отделку внутренних помещений и элементов фасада, укладывали брусчатку и асфальт вокруг стадиона. В целом на этом стадионе к строительной компании ПСО "Казань" претензий у ФИФА нет.

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Тестовый матч: 21 апреля.

"Самара Арена"

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Стадион в Самаре - самый проблематичный объект для организаторов чемпионата мира в России. В 2016 году строительная компания ПСО "Казань" фактически заморозила работы на стадионе и даже хотела выйти из проекта. По мнению руководства ПСО "Казань", генподрядчик в лице министерства спорта России выбрал слишком дорогой проект, стоимость строительства которого выходила далеко за рамки выделенного бюджета.

В итоге федеральные власти решили не менять подрядчика на строительстве и увеличили бюджет с 14 до 19 млрд рублей. Стройка возобновилась, однако отставание от графика не удалось наверстать до сих пор. В марте ФИФА вернула арену в "зону риска" - это значит, что инспекторы, посещавшие недавно Самару, по-прежнему не удовлетворены темпами строительства.

"Как вы знаете, в течение всего процесса подготовки мы говорили о задержках и опозданиях в графике. Несмотря на тот прогресс, который мы наблюдаем, тем не менее, все же значительное отставание наблюдается, и предстоит еще огромный объем работ", - заявил глава комиссии ФИФА Колин Смит.

Первоначально ожидалось, что арена будет готова к 8 апреля, затем дату первого тестового матча сдвинули на 28 апреля, а 30 марта радиостанция "Эхо Москвы" со ссылкой на источник в Самарской области сообщила, что из-за проблем с газоном тестовые матчи могут состояться здесь не раньше мая.

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Тестовые матчи: "Крылья Советов" - "Факел" (28 апреля), "Крылья Советов" - "Кубань" (6 мая).

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