Столкновения на границе Израиля и сектора Газа: 12 погибших

Media playback is unsupported on your device Собравшаяся митингующая толпа у границы с Израилем

По меньшей мере 12 палестинцев погибли и более 700 получили ранения в столкновениях с израильскими военными вдоль границы сектора Газа. Большинство погибших получили огнестрельные ранения.

Израиль признает применение огнестрельного оружия против наиболее агрессивных участников акции протеста и возлагает ответственность за кровопролитие на организаторов, в том числе правящее в Газе движение ХАМАС.

Ранее тысячи палестинцев начали шестинедельный протест маршем к израильской границе. Они разбили пять лагерей у границы в знак протеста, назвав эту акцию "Великим маршем возвращения".

Участники акций протеста требуют возвращения беженцев на территории, которые теперь принадлежат Израилю.

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Какова ситуация на границе?

Вооруженные силы Израиля заявляют, что в столкновениях с палестинской стороны участвовали 30 тысяч человек, и огонь был открыт по "главным зачинщикам", которые пытались повредить пограничные заграждения, швыряли камни и бутылки с зажигательной смесью.

Израиль сконцентрировал в этих местах военную технику и снайперов, а также использует слезоточивый газ, чтобы разогнать демонстрантов. Израильские военные также сообщили в "Твиттере", что территория столкновений объявлена "закрытой военной зоной".

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля Ронен Манлис на брифинге для журналистов сказал, что все погибшие - мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. По меньшей мере двое из них, по его словам, опознаны как члены боевого крыла движения ХАМАС.

По заявлению палестинских медиков, один человек был убит еще до начала протестов: 27-летний фермер Омар Самур был убит в результате танкового огня возле города Хан-Юнис.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Израильские солдаты у границы с сектором Газа

Правящая в Газе группировка ХАМАС обвинила Израиль в попытке запугать палестинцев убийством фермера, а также призывами не участвовать в протестах.

Обращаясь к собравшимся у границы палестинцам, лидер ХАМАС Исмаил Хания сказал: "Мы не уступим ни одной пяди палестинской земли. Для Палестины нет альтернативы и нет никакого другого решения, кроме возвращения территорий".

Газета Jerusalem Post также сообщила, что на митинге присутствовал редко появляющийся на публике нынешний лидер движения ХАМАС в Газе Яхья Синвар.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Палестинский марш вдоль границы с Израилем в восточной части Сектора Газа

Что говорят израильтяне?

Сосредоточенные в этой закрытой приграничной зоне израильские военные удвоили свое присутствие из опасений, что начавшийся протест может вылиться в попытку массового перехода границы.

"Мы видим попытки совершить теракты под видом выступлений. Мы призываем граждан оставаться в стороне и выпускаем предупреждение в адрес террористической организации ХАМАС, которая ответственна за насильственные выступления и все, что происходит под ее эгидой" , - заявил генерал Армии обороны Израиля, командующий Южным военным округом Эяль Замир.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Израильтяне обвиняют ХАМАС в использовании женщин и детей в качестве живого щита

Израильские военные обвинили ХАМАС в том, что ее руководство поставило под угрозу жизнь 7-летней девочки, послав ее через границу, и в циничном использовании женщин и детей в качестве живого щита.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Простестующие возле Джебалаи палестинцы получают продовольствие

В отношении инцидента в Хан-Юнисе, где погиб фермер, представитель израильской армии сказал, что "двое подозреваемых приблизились к разделительному ограждению, начав подозрительно себя вести, и танк произвел выстрел в их сторону".

Начавшийся протест израильский МИД охарактеризовал как "умышленную попытку спровоцировать конфронтацию с Израилем" и заявил, что "ответственность за любые столкновения лежит целиком на ХАМАС и других участвующих палестинских организациях".

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман прибег к неожиданной тактике, опубликовав твит на арабском, в котором он обвинил ХАМАС в том, что организация играет жизнями своих граждан, и призвал палестницев не участвовать в протестах.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Митингующие в палаточном лагере у Хан-Юниса варят кофе

Чем вызван этот протест?

Палестинцы разбили пять палаточных лагерей вдоль границы с Израилем в знак протеста - от Бейт-Ханума на севере до Рафаха у египетской границы.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Раненый демонстрант в городе Джебалия на севере Газы

"Великий марш возвращения" начался в пятницу, 30 марта, в День земли, когда палестинцы отмечают убийство израильскими силами безопасности шести демонстрантов, выступавших против конфискации земель в 1976 году.

Предполагается, что протест продлится до 15 мая, когда палестинцы будут отмечать Накбу - день национальной катастрофы, последовавшей за созданием Израиля в 1948 году.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Протест на границе должен продлиться до 15 мая - Дня земли

Марш призван привлечь внимание к одному из основных аспектов ближневосточного конфликта - судьбе палестинцев, в разные годы бежавших от израильских войск и разбросанных по миру.

Беженцы, численность которых вместе с потомками приближается к пяти миллионам, добиваются права на возвращение в свои дома, брошенные в пределах Израиля.