Мусорное кольцо: как протестовали против свалок вокруг Москвы

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Выбросы газа и массовые акции в подмосковном Волоколамске вновь привлекли внимание к проблеме переработки мусора, вывозимого из Москвы.

Неприятный запах с полигона отходов или даже сама возможность его появления являются причиной уличных протестов уже не первый год.

Русская служба Би-би-си обобщила информацию об антисвалочных протестах за последние два года, составила их карту и вспомнила, за что боролись в каждом конкретном случае.

Иногда недовольство приносит плоды, и свалку закрывают. Однако после этого могут подняться жители соседних территорий, которые боятся, что теперь столичные отходы будут привозить к ним.

Волоколамск

Ехать из Москвы на электричке: 2 часа 20 минут.

Население: 21 тысяча человек.

Причина недовольства: мусорный полигон "Ядрово" (закрыт).

Наиболее активно жители города протестовали против свалки в марте. В этот период они начали жаловаться на тошноту и головокружение от газов, выбрасываемых с полигона.

После того, как десятки детей попали в больницы, жители города вышли на стихийный массовый митинг, на который приехал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В результате был уволен глава Волоколамского района Евгений Гаврилов.

Вредные выбросы не прекращаются: 30 марта на территории ввели режим повышенной готовности.

Непейно

Ехать из Москвы на электричке: 7 часов (вместе с другими видами общественного транспорта).

Население: 164 тысячи человек (всего Дмитровского района Московской области).

Причина недовольства: действующий мусорный полигон "Непейно".

Жители Дмитровского района требуют закрыть свалку у одноименной деревни из-за резкого запаха, который она выделяет. 30 марта десятки активистов перекрыли дорогу, ведущую к "Непейно". На место прибыла полиция, после чего протестующие разошлись.

Клин

Ехать из Москвы на электричке: 50 минут.

Население: 79 тысяч человек.

Причина недовольства: действующий мусорный полигон "Алексинский карьер".

Жители Клина и окрестных деревень ощущают неприятный запах примерно с 2016 года. Активисты даже создали специальный сайт с "прогнозом вони" на ближайший день.

В начале марта несколько тысяч человек вышли на акцию протеста против свалки. 24 марта жители провели пикет: они боятся, что теперь вместо закрытой свалки под Волоколамском (см. выше) мусор повезут к ним.

Балашиха

Ехать из Москвы на электричке: 22 минуты.

Население: 451 тысяча человек.

Причина недовольства: мусорный полигон "Кучино" (закрыт), действующий мусоросжигательный завод №4.

В 2017 году жители Балашихи пожаловались на запах президенту России Владимиру Путину. По распоряжению главы государства свалка была закрыта, однако ее рекультивация продолжается до сих пор.

По мнению активистов, существующая система дегазации полигона вредит здоровью людей. В марте текущего года около 300 местных жителей вышли на акцию с требованием улучшить ситуацию.

Сергиев Посад

Ехать из Москвы на электричке: 1 час 3 минуты.

Население: 105 тысяч человек.

Причина недовольства: открытие нового мусоросжигательного завода и полигона.

В начале марта несколько сотен человек в Сергиевом Посаде устроили акцию против новой свалки. Среди их лозунгов была отставка губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Наро-Фоминск

Ехать из Москвы на электричке: 54 минуты.

Население: 62 тысячи человек.

Причина недовольства: строительство мусоросжигательного завода.

В марте прошли одиночные пикеты против создания объекта, несколько человек были задержаны полицией.

Троицк

Ехать из Москвы на электричке: 1 час 24 минуты от Киевского вокзала (вместе с другими видами общественного транспорта).

Население: 61 тысяча человек.

Причина недовольства: мусорный полигон "Малинки" (законсервирован, на его месте планируется открытие нового).

Мэр Москвы Сергей Собянин постановил законсервировать свалку в конце 2017 года. Весной несколько сотен жителей города, относящегося к территории российской столицы, вышли на митинг. Они опасаются, что "Малинки" вновь начнут принимать мусор после президентских выборов, прошедших 18 марта.

Тучково

Ехать из Москвы на электричке: 1 час 7 минут.

Население: 18 тысяч человек.

Причина недовольства: мусорный карьер.

Жители Рузского городского округа вышли протестовать во вторник, 27 марта. По их словам, в карьер неподалеку от поселка Тучково ежедневно грузовиками сваливают мусор.

Свистягино

Ехать из Москвы на электричке: 2 часа 11 минут от Казанского вокзала (вместе с другими видами общественного транспорта).

Население: 155 тысяч человек (Воскресенский район Подмосковья), менее 20 человек (деревня Свистягино).

Причина недовольства: строительство мусоросжигающего завода у деревни Свистягино.

25 марта группа активистов перекрыла дорогу к строящемуся объекту.

Таруса

Ехать из Москвы на электричке: 3 часа 35 минут от Курского вокзала (вместе с другими видами общественного транспорта).

Население: 9 тысяч человек.

Причина недовольства: действующий мусороперерабатывающий завод.

Протестующих обеспокоил ввоз мусора в Тарусу, которая относится к Калужской области, из соседнего Московского региона. Во второй половине марта на массовых акциях они потребовали закрыть работающий поблизости завод по переработке отходов.

Коломна

Ехать из Москвы на электричке: 1 час 48 минут.

Население: 144 тысячи человек.

Причина недовольства: действующий мусорный полигон "Воловичи".

Неприятный запах со свалки начал беспокоить жителей Коломны в 2017 году. По итогам прошлого года на полигон было ввезено в пять раз больше мусора, чем предусмотрено проектом, выяснила городская прокуратура. В конце марта 2018 года борцы со свалкой перекрыли дорогу и больше суток не давали проехать мусоровозам.

Люберцы

Ехать из Москвы на электричке: 21 минута.

Население: 198 тысяч человек.

Причина недовольства: мусорный полигон "Торбеево".

Выйти на улицы жителей соседних Люберецкого и Балашихинского округов сподвигло закрытие свалки "Кучино" (см. выше). Из-за этого, говорили участники, нагрузка на относящийся к Люберцам полигон "Торбеево" должна была вырасти. Объект может прекратить свою работу к концу нынешнего десятилетия, а до этого его нагрузку разделят четыре мусоросжигающих завода.

Чехов

Ехать из Москвы на электричке: 1 час 6 минут.

Население: 71 тысяча человек.

Причина недовольства: мусорный полигон "Кулаковский".

На митинги за закрытие свалки, открытой почти полвека назад, жители Чехова выходили в течение нескольких лет. В сентябре прошлого года местные власти закрыли объект.

Серпухов

Ехать из Москвы на электричке: 1 час 1 минута.

Население: 126 тысяч человек.

Причина недовольства: действующий мусорный полигон "Лесной".

В прошлом году активисты преграждали дороги мусоровозам и объявляли голодовку, чтобы привлечь внимание к свалке в Серпуховском районе. Полигон хотели закрыть к концу 2018 года, однако из-за прекращения работы "Кулаковского" в соседнем Чеховском районе (см. выше) сроки пришлось отодвинуть.

Чтобы сократить выбросы газов со свалки, началось строительство системы дегазации "Лесной".

Киржач

Ехать из Москвы на электричке: 2 часа 21 минута.

Население: 27 тысяч человек.

Причина недовольства: новый мусороперерабатывающий завод у поселения Филипповское.

Жители Владимирской области, где находится город Киржач, выступают против строительства и запуска нового завода, который, как опасаются активисты, будет принимать, прежде всего, отходы из соседней Московской области.

Противники проекта провели ряд уличных акций. После этого владимирский губернатор Светлана Орлова заявила, что вдохновителем протеста стали "интересанты с Московской области и с различных учебных заведений Москвы, потому что у них там дачи".

Орехово-Зуево

Ехать из Москвы на электричке: 56 минут.

Население: 120 тысяч человек.

Причина недовольства: строящиеся мусорный завод и полигон.

В результате протестов и общественных слушаний летом 2017 года власти Подмосковья передумали создавать новую свалку и завод неподалеку от города.