"Битлы джихада" жалуются на лишение британского гражданства
Два выходца из Британии, которых обвиняют в принадлежности к джихадистской группировке "Исламское государство" и расправах над заложниками из западных стран, заявили, что будут жаловаться на то, что их лишили британского гражданства.
Александа Котей и Эль Шафи Эльшейх, проживавшие на западе Лондона, были захвачены в Сирии курдским ополчением в январе этого года.
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Они считаются последними двумя остающимися в живых членами группы, которую называли "Битлами джихада" из-за их британского акцента. Как считают американские официальные лица, эта четверка несет ответственность за жестокие расправы над 27 западными заложниками, а также за пытки и истязания многих других.
В беседе с корреспондентом агентства AP, состоявшейся на севере Сирии, Эльшейх выразил сожаление в связи с убийствами заложников.
При этом он пожаловался, что незаконное, по его мнению, лишение их гражданства может привести к тому, что их смогут подвергнуть пыткам и вывезти в третьи страны.
"Когда у вас в руках двое парней, у которых нет даже гражданства... Мы можем просто однажды исчезнуть, и где тогда меня будет искать моя мама?" - сказал Эльшейх.
Но Дайан Фоли, чей сын Джеймс, американский журналист, был обезглавлен джихадистами из этой ячейки в Сирии в 2014 году, заявила, что её не интересуют их высказывания и поставила под сомнение искренность их слов.
"Я заинтересована в том, чтобы их привлекли к ответственности за их ужасные преступления, но пока что они выглядят так, как будто находятся в отпуске", - заявила она корреспонденту Би-би-си.
"Я знаю, что это сложное дело, но если кто-то не возьмет на себя инициативу и не привлечет их к суду, я опасаюсь, что они просто сбегут", - сказала она.
Сара Эль Диб, журналистка, которая беседовала с этими двумя джихадистами, называет их очень смышлеными и крайне религиозными.
"Думаю, что они не слишком сожалеют о том, что состояли в "Исламском государстве", - сказала журналистка.
Котей утверждал в ходе интервью, что не видел никакой пользы в убийствах заложников.
"Это достойно сожаления", - заявил он. По его словам, многие члены ИГ (группировка признана террористической и запрещена во многих странах, включая Россию) выступали против убийств на том основании, что их содержание в статуте политических заключенных было выгоднее, чем расправа над ними.
В состав четверки "битлов джихада" входили также Мохаммед Эмвази, по кличке "Джихадист Джон", и Эйн Дэвис - также выходцы из западного Лондона.
Эмвази, который был, как считается, лидером группы, и появлялся в кадрах видеозаписей с обезглавливанием заложников, был убит в результате удара беспилотника в 2015 году.
Эйн Дэвис был задержан турецкими властями в прошлом году и в настоящее время находится в турецкой тюрьме.
Среди заложников, обезглавленных этой группой, были британцы, работавшие в Сирии в составе организаций по оказанию помощи - Дэвид Хейнс и Алан Хеннинг.
В феврале этого года британский министр внутренних дел Эмбер Радд заявила, что оба члена этой ячейки должны быть привлечены к суду, и что британские и американские власти обсуждают вопрос о том, что с ними делать.
Оба они рассматриваются американскими властями как террористы. Министр обороны Британии Тобайас Эллвуд высказался за то, чтобы привлечь их суду международного трибунала в Гааге.
Родные некоторых из их жертв также выступают за суд над оставшимися членами джихадистской ячейки.
Бетани Хейнс, дочь Дэвида Хейнса, заявила, что надеется на то, что они умрут медленной и мучительной смертью.