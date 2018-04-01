Фото: как католики по всему миру отмечают Пасху

  • 1 апреля 2018
Пасха Правообладатель иллюстрации EPA

Христиане в воскресенье отмечают Пасху, праздник Воскресения Христова, по Григорианскому календарю. Церкви, живущие по Юлианскому календарю, отмечают Вербное воскресенье.

Пасха Правообладатель иллюстрации Reuters

Папа Римский Франциск провел праздничную службу в Ватикане в соборе Святого Петра. В воскресенье утром папа обратится со своим традиционным посланием из центральной лоджии Ватиканской базилики.

Пасха Правообладатель иллюстрации Reuters

Понтифик также крестил нескольких человек во время службы. По данным итальянских СМИ, среди них были мигрант из Нигерии, прославившийся после того как обезвредил грабителя у магазина в Риме.

Пасха Правообладатель иллюстрации Reuters

В деревне Роготна в Беларуси верующие собрались после захода солнца, чтобы зажечь пасхальный огонь. Свечу с пасхальным огнем священник по традиции вносит в темную церковь.

Пасха Правообладатель иллюстрации EPA

В столице Польши Варшаве священники служат всенощное бднение накануне праздника.

Пасха Правообладатель иллюстрации EPA

Традиционная игра на Пасху для детей - поиск шоколадных яиц. В Калифорнии это развлечение приняло небывалые размеры - собрать предстояло более 75 тысяч яиц.

Пасха Правообладатель иллюстрации EPA

В Швейцарии яйца предпочитают не собирать, а красить. Для христиан яйцо - символ воскресения.

Пасха Правообладатель иллюстрации Getty Images

В Австралии тематические угощения получили даже животные в зоопарке.

Пасха Правообладатель иллюстрации EPA

Во французском Арле во время пасхального фестиваля проходит коррида. Сезон боя быков официально начался как раз накануне праздника.

Вербное воскресенье Правообладатель иллюстрации Dmitry Feoktistov/TASS

Православные в это время отмечают Вербное воскресенье, по Юлианскому календарю Пасха будет лишь через неделю.

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