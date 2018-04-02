СМИ России: противостояние России и Запада - кто остановится первым?

В обзоре российских газет:

"Ведомости": ответный ход

Центральные СМИ обсуждают ответ Москвы на массовую высылку российских дипломатов из США и Европы и последствия нового витка напряженности между Россией и Западом. "Ведомости" отмечают, что Россия в целом симметрично ответила на высылку своих дипломатов, но газета не исключает дальнейшей эскалации конфликта.

Дипломатическая война с США и Британией еще даже не близка к своему пику, считает политолог Федор Лукьянов: "Неизбежен новый ответ США - они предупреждали, что рассматривают действия России не как ответ, а как повышение ставок; закрытие консульства в Санкт-Петербурге в обмен на консульство в Сиэтле тоже расценивается как эскалация".

Лукьянов считает, что Британия также ответит на решение России сократить численность дипломатов: в дополнение к тем 23 дипломатам, о высылке которых Россия объявила в ответ на высылку 23 российских, ей придется сократить дипмиссию еще на 50 человек, потому что британских дипломатов в России было больше, чем российских - в Британии, объяснила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Но с остальными европейскими странами, проявившими солидарность с Британией, сюжет развиваться не будет, прогнозирует Лукьянов. Дипломатическая война - символическая, обращает он внимание: неизбежны решения и экономического характера - в частности, ужесточение санкций, вплоть до таких, как несколько лет назад действовали против Ирана.

Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов считает, что следующие решения США в отношении России будут в первую очередь политическими, а не юридическими. Помимо новой высылки дипломатов США могут усилить давление на российские СМИ в стране, но в целом возможностей для воздействия подобного рода все меньше, полагает он.

У России же остается возможность требовать от США паритета в количестве дипломатических работников, считает эксперт. "Сейчас вопрос, кто первым остановится. Было бы хорошо, если бы остановились американцы. Думаю, все понимают и в посольстве, и в госдепе, что Россия [при ответе] проявила сдержанность: в ответ на британские санкции закрыла Британский совет, пойдя на определенную эскалацию, а с США такой эскалации пока что не было", - заключает Кортунов.

"Ведомости" и РБК: первый после Ходорковского

Газета "Ведомости" разбирается в причинах громкого ареста: 30 марта был задержан совладелец группы "Сумма" миллиардер Зиявудин Магомедов, состояние которого, по оценкам Forbes, оценивается в 1,4 миллиарда долларов. Вместе с ним арестован его старший брат Магомед Магомедов и гендиректор входящей в "Сумму" компании "Интэк" Артур Максидов. Они обвиняются в мошенничестве, хищении в особо крупном размере и организации преступного сообщества.

Газета отмечает, что Магомедова связывают с вице-премьером Аркадием Дворковичем, с которым они учились в МГУ. По словам неназванного федерального чиновника, Дворкович много помогал бизнесмену и называет того "мощной фигурой".

Впрочем, партнер консалтинговой компании Urus Advisory Алексей Панин не связывает арест Магомедовых с целью ослабить влияние Дворковича: "Это не тождественные фигуры". "Претензии к братьям Магомедовым копились уже давно, - считает политолог Аббас Галлямов. - Многие, в том числе и очень влиятельные, предприниматели жаловались на их агрессивный стиль ведения бизнеса".

По мнению неназванного федерального чиновника, на которого ссылаются "Ведомости", арест Магомедовых - это в том числе и следствие процессов зачистки элит в Дагестане. Магомедовы были важными участниками дагестанской политической жизни, напоминает политолог Виталий Иванов, Магомед Магомедов дважды был в шаге от поста главы Дагестана.

"В последнее время ходили разговоры еще и о том, что новое руководство Дагестана якобы попросило братьев принять участие в финансировании каких-то республиканских проектов, а они его просьбу якобы проигнорировали, - приводит газета мнение Аббаса Галлямова. - В ситуации, когда накопилось много других претензий, последнее могло сыграть роль соломинки, ломающей хребет верблюда".

Президент фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов считает, что задержание Магомедова в двусмысленное положение ставит премьер-министра Дмитрия Медведева.

"Положение это не менее двусмысленное, чем было после ареста [министра экономического развития Алексея] Улюкаева. Это тестирование позиций Медведева, вице-премьера Аркадия Дворковича, для них обоих ситуация чувствительная", - приводят его мнение "Ведомости".

Директор Центра экономических и политических реформ Николай Миронов, мнение которого приводит газета РБК, за ударом по группе "Сумма" видит начало выборочной "деолигархизации", при которой подряды и активы Магомедовых перейдут к другим игрокам, которым больше доверяет президент. "Власти не хватает денег на реализацию предвыборных обещаний, и было предсказуемо, что она пойдет именно на выборочную чистку элиты, а не на системные реформы, которые означали бы ломку всей олигархической системы", - рассуждает Миронов.

РБК отмечает, что это первое после ареста Михаила Ходорковского столь масштабное дело против крупного бизнеса.

"Коммерсант" и РБК: "Зря он встал на колени"

Газета "Коммерсант" комментирует кадровые перестановки в Кемеровской области: в минувшее воскресенье президент Путин принял отставку одного из последних, как пишет газета, политических тяжеловесов - Амана Тулеева, который возглавлял Кузбасс более 20-ти лет. Временно исполняющим главы региона назначен его заместитель - Сергей Цивилев.

Впрочем, по замечанию "Коммерсанта", Цивилева давно прочили на смену Тулееву на выборах осенью 2018-го. Фактически, пишет "Коммерсант", Цивилев получил воскресным назначением дополнительное время для подготовки к выборам: избирательная кампания будет объявлена в начале июня.

"Решения [о времени отставки Тулеева] могли меняться несколько раз - слишком высока была динамика, - говорит политолог Михаил Виноградов. - Ее создавали и Тулеев своей неудачной реакцией [на пожар в "Зимней вишне"], и Цивилев двойственным поведением, и федеральный центр - уже запоздав с реакцией на траур и не желая запаздывать еще раз".

Газета напоминает, что первая встреча Сергея Цивилева с народом получилась неоднозначной. "Вы что, хотите попиариться на горе?" - сказал он на митинге 27 марта Игорю Вострикову, потерявшему на пожаре жену, троих детей и сестру. А в конце митинга он опустился на колено, попросив прощения у пострадавших.

То, что Сергей Цивилев назначен врио, "едва ли поможет ему удержать ситуацию в регионе", считает глава аппарата думской фракции КПРФ Нина Останина Нина Останина. "Зря он встал на колени. Там сильные люди, которые сами на коленях никогда не стояли", - заявила она "Коммерсанту".

Опрошенные политологи газетой РБК разошлись во мнениях о том, каково политическое будущее врио губернатора Кузбасса. "Все зависит от его политического опыта - в публичной политике он в целом невелик", - отмечает глава фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов. По мнению политолога Евгения Минченко, среди плюсов нового главы региона - большой производственный опыт, знание угольной отрасли изнутри, понимание мотивации бизнеса. Кроме того, добавляет эксперт, нельзя сбрасывать со счетов его бизнес-связи с такими близкими к Кремлю людьми, как Геннадий Тимченко.

У Цивилева есть шанс "прижиться" в регионе, но ему будет непросто, убежден Минченко. "Новый врио лишен медового месяца с избирателями [из-за трагедии в "Зимней вишне"], и ему надо будет демонтировать тулеевскую систему чрезмерных социальных обязательств", - пояснил эксперт.

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Обзор подготовилОлег Савин, Служба мониторинга Би-би-си