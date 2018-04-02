Пресса Британии: семья Путина и 50 способов российского влияния

В обзоре британских газет:

Письма Суркова и 50 способов российского влияния

Россия использует в Британии механизмы подрывной деятельности и дезинформации, аналогичные тем, которые она применяет в конфликте на востоке Украины, к такому выводу пришел британский депутат-консерватор Боб Сили, проанализировав письма Суркова, широко обсуждаемые в СМИ в конце минувшего года, пишет Times.

Хакеры из украинского "Киберальянса" опубликовали массив электронных писем, которые, как они утверждали, получены из взломанного неофициального почтового ящика приемной помощника президента России Владислава Суркова.

Боб Сили, проживший четыре года в странах бывшего СССР, является членом парламентского комитета Британии по внешней политике, и ранее высказывал на страницах этой газеты мнение о том, что яды становятся излюбленными оружием Кремля.

В своем нынешнем докладе Сили утверждает: "существует ошеломляющее доказательство того, что технологии скрытого российского конфликта применяются в Британии и против Британии, а также Соединенных Штатов и Евросоюза. Именно сейчас, после отравления Скрипалей мы должны четко понимать их методы", - цитирует издание депутата.

В комментарии Times после статьи, депутат пишет о том, что существует более 50 способов скрытого российского влияния.

"Некоторые из них мы видели в Британии: такие как политическая расправа и пропаганда RT и Sputnik; некоторые - наблюдали в США: вмешательство в выборы и шпионаж; на Украине они использовали практически все методы - включая попытки коррумпировать правящую политическую элиту", - говорится в колонке парламентария.

Как с этим бороться? Нужно сделать три вещи, считают авторы.

Во-первых - принять происходящее, а не делать вид, что ничего не происходит. Во-вторых - определить, какие тактики были использованы.

"И в третьих - действовать, разумно и последовательно, чтобы защитить западные страны, ценности и интересы от этой коварной формы конфликта", - суммирует автор на страницах Times.

Выборы в США, Путин и семья

О новых подробностях в деле о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы пишет Financial Times. А именно - о связях с семьей Владимира Путина российского бизнесмена Кирилла Дмитриева, который встречался с советником Трампа Эриком Принсом на Сейшелах незадолго до инаугурации Трампа в качестве 45-го президента США.

О самой встрече Принса с главой Российского фонда прямых инвестиций Дмитриевым говорилось и ранее, но о связях последнего с российским президентом газета пишет впервые.

Именно этот факт, пишет FT, заставил спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего вмешательство России в президентские выборы в США, вновь вернуться к обстоятельствам той встречи.

Газета со ссылкой на шесть человек, связанных с Дмитриевым, пишет, что жена финансиста Наталья Попова - близкая подруга Екатерины Тихоновой, которую в СМИ называют младшей дочерью Путина.

По информации FT, они учились на одном потоке в МГУ и именно благодаря этой дружбе - а значит, и тесной связи с семьей президента Путина - мужу Поповой Кириллу Дмитриеву удалось получить свою должность, утверждает FT со ссылкой на три анонимных источника.

Кроме того, Попова - заместитель директора фонда "Иннопрактика", которым руководит Тихонова, Дмитриев входит в его попечительский совет. А также - в совет директоров нефтехимического гиганта "Сибур", одним из топ-менеджеров которого является миллиардер Кирилл Шамалов, которого СМИ называли мужем Екатериной Тихоновой (в начале года агентство Блумберг сообщило, что их союз распался - bbcrussian).

FT также напоминает, что в 2015 году РФПИ выдал кредит "Сибуру" на 1,75 млрд долларов.

Мюллер, как предполагает FT, выясняет, не пытался ли советник Трампа Эрик Принс создать с помощью Дмитриева тайный канал связи с Кремлем.

Бойкот экономического форума в России

Газета Times пишет о призывах в адрес крупнейших британских компаний отказаться от участия в Российском экономическом форуме в Санкт-Петербурге из-за резкого ухудшения отношений между Британией и Россией после отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Форум должен состояться в Санкт-Петербурге 24-26 мая, за три недели до чемпионата мира по футболу, при участии президента России Владимира Путина.

"Для любого уважающего себя главы компании было бы крайне глупо отправлять кого-либо на этот форум", - цитирует издание руководителя фонда Hermitage Capital Билла Браудера, который, в прошлом был одним из крупнейших иностранных инвесторов в российскую экономику.

"Вести бизнес с Россией это все равно, что вести бизнес с мафией", - добавляет Браудер в статье Times.

Среди тех, кто посещал форум в прошлом году, были главы BP и Royal Dutch Shell, напоминает Times. Отправятся ли они на форум в этом году, в компаниях сказать отказались.

Исполнительный директор Российско-британской торговой палаты (РБТП) Альф Торрентс подтвердил изданию, что в этом году на форум не поедет.