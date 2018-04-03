Странный феномен фильмов-близнецов

Правообладатель иллюстрации Paramount/Millennium Films Image caption Одна легенда - два Геракла

Порой сюжет оказывается настолько хорош, что грех не рассказать его еще разок.

Похоже, что это особенно верно для Голливуда, где существует целое море фильмов-близнецов - то есть таких, которые не только рассказывают об одном и том же, но и выходят на экран в одно и то же время.

Фильм "Гонка века", который вышел в феврале этого года с Колином Фертом в главной роли, пересказывает реальную историю британского яхтсмена-любителя Дональда Кроухерста, который в 1968 году решил участвовать в кругосветной гонке.

Быстро поняв, что он переоценил себя, Кроухерст попытался сжульничать и начал заносить в бортовой журнал ложные координаты, однако когда его яхту наконец обнаружили в открытом море, владельца там не оказалось.

Эта история настолько экстраординарна, что два разных режиссера - Джеймс Марш и Саймон Рамли - решили, что она достойна экранизации. И оба ее осуществили.

Кинокомпания StudioCanal, уже запустившая съемки фильма с Колином Фертом, избежала неловкой ситуации, купив права также и на второй фильм.

"Сложилась уникальная ситуация, - сказал Майк Райли, продюсер фильма Рамли "Кроухерст". - Есть два разных фильма - об одном и том же".

Только дело в том, что ситуация вовсе не уникальная. Подобное случается удивительно часто.

Правообладатель иллюстрации StudioCanal Image caption Найдите разницу: Колин Ферт в "Гонке века" и Джастин Селинджер в картине "Кроухерст"

Кит Симантон, главный редактор отдела фильмов крупнейшей в интернете базы данных о кино IMDb, говорит, что фильмы-двойники появляются на свет по естественному стечению обстоятельств.

"Я могу побиться об заклад, что если вы сейчас поищете, то обнаружите два-три, или больше, сценария обо одном и том же, ни один из которых пока не реализован, - сказал он в интервью Би-би-си. - Например, у нас долго не было ни одного фильма о событиях в Дюнкерке. И вот в 2017 году появились сразу две крупные полнометражные ленты - "Тёмные времена" и "Дюнкерк".

"Потом бывает так, что собирают [для разработки сценария] творческую команду, они хорошо срабатываются вместе, и даже если именно эту картину, над которой они трудились, в итоге не снимают, то команда продолжает работать и делает что-то "в том же духе", - продолжает он. - Например, продюсеры объединили Марка Уолберга и Уилла Феррелла, чтобы снять боевичок про двух друзей-полицейских, который в результате вылился в "Двойной КОПец". Получилось так, что они не снялись в этом фильме, а перешли на другую студию с другим сценарием, но того же наполнения под названием "Копы в глубоком запасе".

Симантон поясняет, что самая распространенная причина появления фильмов-двойников, это, как он выражается, первенство по части маркетинга.

"Например, какая-то студия узнает, что Дуэйн Джонсон снимается в фильме о Геракле, и они думают: "Ага, у нас тоже есть права на другой сценарий про Геракла, а легенда о Геракле является всеобщим достоянием (то есть не защищена авторским правом) . Вот будет здорово, если мы сможем выпустить свой фильм первыми!"

Правообладатель иллюстрации Warner / Columbia Image caption "Копы в глубоком запасе" и "Двойной КОПец" вышли в 2010 году

Однако ирония заключается в том, что иногда лучше не торопиться первым вылезать со своей идеей. Именно это произошло в конце 1980-х, когда появилось сразу несколько фильмов о переселении душ в разновозрастные тела.

"Сначала вышел "Каков отец, таков и сын" с Дадли Муром, затем "Все наоборот" с Джаджем Райнхолдом, а после "Снова 18!" с Джорджем Бернсом, - вспоминает Симантон. - Последним появился "Большой" с Томом Хэнксом. И именно он принес более 100 млн долларов кассовых сборов, а Пенни Маршалл стала первой женщиной-кинорежиссером, которой удалось преодолеть эту веху".

"По сути "Большой" не должен был бы получить такой кассовый успех. До него уже было три фильма с практически той же самой главной мыслью, но самый последний оказался самым лучшим", - говорит киновед.

Вот еще несколько примеров фильмов-близнецов, появившихся на свет практически в одно и то же время.

"Падение Олимпа"и "Штурм Белого дома"

Правообладатель иллюстрации Columbia / Millennium Films

Сюжет: Это боевики, в которых жизни президента США угрожают террористы, атакующие Белый дом.

Звезды: Джерард Батлер и Аарон Экхарт в "Падении Олимпа"; Ченнинг Тейтум и Джейми Фокс в "Штурме".

Дата выпуска: Март 2013 - "Падение Олимпа", а через три месяца вышел и "Штурм Белого дома".

Кассовые сборы: 170 млн долларов и 205 млн долларов соответственно.

Любопытные факты: Несмотря на то, что "Штурм Белого дома" оказался более успешным в кассовых сборах, именно "Падение Олимпа" вызвало к жизни целых два сиквела.

Батлер и Экхарт снова сыграли своих персонажей в фильме 2016 года "Падение Лондона" и сыграют еще в фильме "Падший ангел" (Angel Has Fallen), который должен выйти на экраны в 2019 году.

"Больше чем секс"и "Секс по дружбе"

Правообладатель иллюстрации Paramount / Castle Rock

Сюжет: Двое друзей, оба одинокие, встречаются только для секса, не связывая себя более глубокими отношениями.

Звезды: Эштон Кутчер и Натали Портман в "Больше чем секс"; Джастин Тимберлейк и Мила Кунис в "Секс по дружбе".

Даты выпуска: Январь2011 в первом случае, июль 2011 во втором.

Кассовые сборы: Невероятно, но обе ленты собрали практически одинаковые суммы - около 149 млн долларов.

Любопытные факты: Обе актрсы, сыгравшие главные роли в этих фильмах - Портман и Кунис, - появились вместе в картине "Черный лебедь", вышедшей за год до этих двух.

"Муравей Антц" и "Приключения Флика"

Правообладатель иллюстрации Dreamworks / Disney Pixar

Сюжет: Детские мультфильмы, созданные с помощью комптютерной анимации, о жизни и приключениях насекомых.

Звезды: Голоса Вуди Аллена и Шарон Стоун в "Муравье Антце" и Кевина Спейси и Джулии Луис-Дрейфус в "Приключениях Флика" (другое название - "Жизнь жуков").

Даты выпуска: Октябрь 1998 г. - "Муравей Антц", ноябрь 1998 г. - "Приключения Флика".

Кассовые сборы: 171 млн долларов в первом случае; 363 млн долл. во втором.

Любопытные факты: За кулисами этих двух предназначенных для совместного семейного просмотра мультиков развернулась нешуточная вражда.

Конфликт разгорелся между боссами студии Pixar Стивом Джобсом и Джоном Лассетером и управляющим директором DreamWorks Джеффри Катценбергом, который до этого ушел из компании Disney, чтобы основать свою, конкурирующую киностудию.

Джобс и Лассетер утверждали, что Катценберг украл у них идею, а Катценберг это отрицал. СМИ упивались развернувшейся сварой, а Катценберг даже сократил сроки выпуска своего мульта "Муравей Антц" на полгода, чтобы успеть обогнать "Приключения Флика" и собрать больше денег.

"Антц" показал неплохой результат по сборам, однако не смог навредить мультику команды Pixar, который в результате собрал сумму, более чем в два раза превышающую собранную фильмом Катценберга.

"Маргарита" и "Флоренс Фостер Дженкинс"

Правообладатель иллюстрации CNC/Pathe

Сюжет: Светская львица, возомнившая себя прекрасной певицей, хочет начать петь со сцены. К сожалению, у нее нет слуха.

Оба фильма - один французский, другой американский - основаны на реальной истории жизни женщины по имени Флоренс Фостер Дженкинс (1868-1944 гг).

Звезды: Катрин Фро и Андре Маркон снялись в "Маргарите", Мэрил Стрип и Хью Грант - в картине "Флоренс Фостер Дженкинс".

Даты выпуска: Сентябрь 2015 г. - "Маргарита", май 2016 г. - "Флоренс Фостер Дженкинс".

Кассовые сборы: 497 000 долларов - "Маргарита"; 49 млн -"Флоренс Фостер Дженкинс".

Любопытные факты: "За месяц до того, как я начал снимать "Маргариту", я услыхал о "Флоренс Фостер Дженкинс", - сказал режиссер французского фильма Ксавье Джанноли в марте 2016 года. - Для меня это было ужасно".

"Столкновение с бездной"и "Армагеддон"

Правообладатель иллюстрации Paramount / Touchstone

Сюжет: Комета/астероид несется в сторону Земли со страшной скоростью, угрожая уничтожить все человечество.

Звезды: Роберт Дюваль и Морган Фриман в "Столкновении с бездной"; Брюс Уиллис и Бен Аффлек в "Армагеддоне".

Даты выпуска: Их разделяют всего два месяца - май и июль 1998-го.

Кассовые сборы: 349 млн долл. - "Столкновение с бездной"; 553 млн долл. - "Армагеддон".

Любопытные факты: Об этих двух фильмах идет разговор в одном из эпизодов "Друзей" - одного из самых кассовых американских ситкомов.

"Какой из них "Столкновение с бездной", а какой "Армагеддон"? - спрашивает Чендлер у Моники в момент, когда его мучает бессоница.

"Столкновение с бездной" это там, где играет Роберт Дюваль, - отвечает она. - "Армагеддон" - это то, что с тобой случится, если ты меня разбудишь".

"Капотэ" и "Дурная слава"

Правообладатель иллюстрации Sony Pictures / Warner

Сюжет: Еще одна реальная история, на этот случившаяся с писателем Труманом Капоте, который совместно со своей подругой детства, начинающей писательницей Харпер Ли, расследовал убийство целой семьи в Канзасе.

Звезды: Филип Сеймур Хоффман и Кэтрин Кинер в "Капоте"; Тоби Джонс и Сандра Буллок в "Дурной славе".

Даты выпуска: Февраль и октябрь 2006 года соответственно.

Кассовые сборы: 49 млн долл. в первом случае; 2,6 млн во втором.

Любопытные факты: "У меня прекрасные новости! Я закончил писать сценарий", - прокричал в трубку сценарист "Дурной славы" Дуглас Макраф, разговаривая с продюсером Бингамом Реем в 2003 году.

"Я знаю, - ответил Рей. - Он лежит у меня на столе". Тогда Макграф сказал: "Не может быть, потому что он у меня на столе".

Оказалось, что, как впоследствии рассказал Рей журналу The New Yorker, перед ним в тот момент лежал другой сценарий, но о том же самом периоде в жизни Капоте. Странно.

"Пик Данте" и "Вулкан"

Правообладатель иллюстрации Universal / Fox

Сюжет: Извержение вулкана ставит под угрозу жизнь местных жителей.

Звезды: Пирс Броснан и Линда Гамильтон в "Пике Данте"; Томми Ли Джонс и Дон Чидл в "Вулкане".

Даты выпуска: Февраль и апрель 1997 г.

Кассовые сборы: 178 млн долл. собрал "Пик Данте"; 122 млн - "Вулкан".

Любопытные факты: Фамилия главного героя, которого играет Пирс Броснан, - Далтон, как у актера Тимоти Далтона, у которого за некоторое время до этого Броснан перехватил эстафету в "бондиане".

Данные кассовых сборов по всему миру взяты в базе данных Box Office Mojo. Приведенные в материале даты выхода картин основаны на самой первой дате публичного проката.