Как живут губернаторы-тяжеловесы после отставки. Шесть примеров

Правообладатель иллюстрации Mikhail Pochuyev/TASS Image caption Звание "народного губернатора" за Тулеевым закреплено в законе - вместе с привилегиями и золотым орденом

Возглавлявший Кемеровскую область 22 года Аман Тулеев по принятому при нем же закону получит резиденцию, помощника и право на пожизненные выплаты. Но он не первый, кто подготовил себе достойную пенсию: почти всем уходившим губернаторам-тяжеловесам полагается хорошее содержание после отставки.

Губернатор Кемеровской области рассказал о своей отставке в видеообращении, опубликованном 1 апреля. Он объяснил, что не может работать с "тяжелым грузом" после пожара в торговом центре "Зимняя вишня", поклонился и рассказал о поданном прошении.

Однако к своему уходу Тулеев подготовился уже много лет назад: по принятому семь лет назад закону он обеспечен жильем и зарплатой до конца жизни. Русская служба Би-би-си рассказывает, как живут после отставки другие губернаторы-тяжеловесы, проработавшие на своем посту более полутора десятков лет.

Эдуард Россель, экс-губернатор Свердловской области

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Годы у власти: 1991-1993 (как глава областной администрации), 1995-2009.

Как ушел: окончился срок полномочий; Дмитрий Медведев, бывший тогда президентом, назначил на его пост другого кандидата.

Почему ушел: по информации СМИ, Медведев обсуждал кандидатуру с Владимиром Путиным. Путин выступал за переназначение Росселя, а Медведев хотел, чтобы во главе региона встал "крепкий хозяйственник".

После отставки: преемник губернатора Александр Мишарин назначил Росселя членом Совета Федерации, где тот работает до сих пор. Также президент наградил его орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени.

В интервью 79-летний Россель рассказывал, что секрет его долголетия - ежедневная зарядка, которую он как бывший спортсмен разработал для себя сам.

По закону после выхода на пенсию Россель имеет право на пенсию в размере 175% от должностного оклада (зарплата чиновника на посту главы региона превышала 200 тысяч рублей в месяц, то есть идет о сумме около 400 тысяч рублей).

Согласно декларации Росселя-сенатора, в 2016 году он зарабатывал в среднем около 1 млн рублей в месяц.

Юрий Лужков, экс-мэр Москвы

Правообладатель иллюстрации Aleksandr Scherbak/TASS Image caption Юрий Лужков теперь выращивает гречку

Годы у власти: 1992-2010.

Как ушел: уволен указом президента "в связи с утратой доверия".

Почему ушел: отставке предшествовали обвинения в коррупции и серия разоблачительных фильмов по федеральным телеканалам. А формальным поводом для выражения недовольства стали многочисленные пожары, охватившие Россию в августе 2010 года.

В Москве пожаров не было, но дым от подмосковных торфяников окутал всю Москву. Лужков в этот момент находился в отпуске и не собирался его прерывать. В сентябре он был отстранен от своей должности.

После отставки: ни уголовных дел, ни показательной расправы над нерадивым градоначальником не последовало. Спустя шесть лет он получил в Кремле из рук Владимира Путина орден "За заслуги перед Отечеством IV степени".

После награждения сказал журналистам, что считает орден возвращением "из того состояния, в котором пребывал в течение нескольких лет".

С момента увольнения в политику Лужков не возвращался - только на выборах в Государственную думу осенью 2016 года был доверенным лицом кандидата в депутаты от КПРФ, адмирала и экс-командующего Черноморским флотом Владимира Комоедова.

Экс-мэр обосновался в Калининградской области, где начал вести бизнес по выращиванию гречки. Предприятие, по его признанию, убыточное, но он надеется поставлять крупу в московские магазины.

По принятому при Лужкове московскому закону экс-мэру полагаются пожизненная охрана, государственная дача, возмещение расходов по пользованию залами для официальных лиц и делегаций, выплата денежного вознаграждения.

В те годы, когда Лужков был мэром, компания "Интеко" его жены Елены Батуриной зарабатывала на строительстве жилья в столице. После отставки мэра девелопер сменил собственника. Состояние Батуриной оценивается журналом Forbes в 1 млрд долларов (57 млрд рублей).

Муртаза Рахимов, экс-глава Башкирии

Правообладатель иллюстрации Vladimir Rodionov/TASS

Годы у власти: 1993-2010.

Как ушел: заявил о намерении досрочно покинуть пост.

Почему ушел: первый президент Башкирии, выступал основателем партии "Вся Россия", из которой в том числе выросла нынешняя правящая "Единая Россия", выигрывал непростые выборы. Кроме того, при нем Путин и партия власти на всех выборах в республике показывали убедительные результаты.

Слухи о досрочной отставке Рахимова ходили несколько лет, но план смены власти в республике был реализован за две недели июля 2010 года. В течение нескольких дней на центральных телеканалах, контролируемых государством, и в правительственной "Российской газете" развернулась кампании критики Рахимова и его сына Урала, обвиненного в том числе и в уголовных преступлениях.

Урал в июле досрочно сложил полномочия депутата республиканского парламента и переехал жить в Австрию, где и так проводил большую часть времени.

После отставки: Рахимов прилетел на встречу к занимавшему тогда пост президента Дмитрию Медведеву в Сочи. Тот поблагодарил его за работу и наградил орденом "За заслуги перед отечеством" I степени.

Также Рахимов возглавил благотворительный фонд "Урал". Уголовное дело о хищении и легализации акций предприятий энергетики республики, возбужденное в отношении Урала Рахимова, расследуется до сих пор.

За несколько дней до отставки губернатора местные депутаты приняли закон о пожизненных гарантиях бывшим руководителям республики. В их число вошли пенсия по коэффициенту 3,18 от базовой ставки (на тот момент это было около 800 тысяч рублей ежемесячно), а также право на бесплатное медицинское обслуживание для членов семьи.

Борис Громов, экс-губернатор Московской области

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Годы у власти: 2000-2012.

Как ушел: окончился срок полномочий, после чего он попросил у партии "Единая Россия" не выдвигать его кандидатуру.

Почему ушел: слухи об отставке Громова регулярно появлялись в прессе с 2008 года, в связи с уголовными делами в области и митингами протеста. К концу его 12-летнего правления в бюджете региона образовался значительный дефицит.

После отставки: стал членом Совета Федерации от Подмосковья указом Сергея Шойгу, сменившего его на посту главы региона. В 2013 года стал депутатом Госдумы, по сути обменявшись должностями с Дмитремй Саблиным, который отправился вместо него в верхнюю палату парламента. В Госдуме повышенной активностью не запомнился.

Возглавляет всероссийскую организацию ветеранов войн "Боевое братство". Дмитрий Саблин является заместителем Громова в "Братстве", хотя участия в боевых действиях он никогда не принимал.

Минтимер Шаймиев, экс-президент Татарстана

Правообладатель иллюстрации Mikhail Metsel/TASS Image caption Минтимер Шаймиев сохранил должность почетного руководителя республики

Годы у власти: 1991-2010

Как ушел: за два месяца до окончания срока полномочий обратился к президенту Дмитрию Медведеву с просьбой не расматривать его кандидатуру на новый срок.

Почему ушел: Больших претензий к Шаймиеву у федеральных властей не было - он считался эффективным руководителем, а республика - хорошим примером развития. Однако на момент ухода ему было уже 73 года, и Кремль пытался заменить региональных тяжеловесов ельцинской эпохи.

После отставки: специально для Шаймиева в республике ввели пост государственного советника республики, являющегося пожизненным членом парламента, который может вносить региональные законы. Он основал и возглавил попечительский совет фонда возрождения памятников истории и культуры Татарстана. Фонд занимается реализацией проекта федерального значения "Культурное наследие Татарстана: древний город Болгар и остров-град Свияжск".

До сих пор активно высказывается по политической повестке, комментирует отношения Казани и Москвы. Дважды был доверенным лицом кандидата в президенты Владимира Путина - в 2012 и в 2018 году. В 2017 году указом президента получил звание Героя Труда Российской Федерации с формулировкой "за особые трудовые заслуги перед государством и народом".

По закону, принятому в Татарстане еще при Шаймиеве, бывшему президенту полагается спецсвязь, охрана, транспортное обслуживание, государственная дача и пожизненная ежемесячная выплата в размере 80 процентов от зарплаты губернатора (по состоянию на 2010 год это составляло около 350 тысяч рублей).

Аман Тулеев, экс-губернатор Кемеровской области

Правообладатель иллюстрации Maksim Grigoryev/TASS

Годы у власти: 1997-2018.

Как ушел: подал в отставку по собственному желанию.

Почему ушел: в течение последних нескольких лет ходили слухи о проблемах Тулеева со здоровьем и возможной отставке, однако губернатору всякий раз удавалось подтвердить свою репутацию незаменимого (в частности, при нем правящая партия и президент неизменно получали высокий процент на выборах).

Переломным моментом стал пожар в торговом центре "Зимняя вишня" 25-26 марта и стихийный митинг родственников погибших в центре Кемерова после него. Тулеев не стал появляться перед собравшимися лично, а прощения за трагедию он попросил лишь у президента России Владимира Путина. Кроме того, он заявил, что вышедшие на улицу на самом деле были не родственниками жертв, а "бузотерами".

После отставки: Тулеев сохранит за собой статус "народного губернатора", чьи привилегии описаны в региональном законе. Согласно документу, бывшему главе региона положены ежемесячные выплаты в размере 50 тысяч рублей без учета налогов. Она будет ежегодно индексироваться на уровень инфляции.

"Народный губернатор" и его жена получают в пожизненное безвозмездное пользование жилье в селе Мазурово (Кемеровская область) с охраной.

Тулеев сможет заниматься общественной деятельностью в специально выделенном кабинете в здании органа исполнительной власти. Для тех же целей ему будет выделен личный помощник.

Вместе со званием "народного губернатора" Тулеев является обладателем одноименного ордена. Награда частично выполнена из белого и желтого золота и крепится на цепь из 18 звеньев (они соединены между собой кольцами из желтого золота).