Истекает срок ультиматума Роскомнадзора к Telegram. Что теперь?

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption По данным Combot, в России у Telegram примерно 15 млн активных пользователей

В среду, 4 апреля, заканчивается 15-дневный срок, в который Роскомнадзор потребовал у мессенджера Telegram предоставить Федеральной службе безопасности (ФСБ) ключи шифрования. Сервису грозит блокировка.

Ультиматум Роскомнадзора

В 2016 году Госдума приняла пакет законов под авторством Ирины Яровой и Виктора Озерова, по которому мессенджеры и социальные сети, независимо от страны их происхождения, обязаны выдать ФСБ секретные криптографические ключи для чтения сообщений пользователей. В противном случае интернет-сервисам грозит блокировка и штраф до 1 млн рублей (17,5 тыс. долларов).

Чтобы потребовать у Telegram эти ключи, Роскомнадзор должен был внести мессенджер в "реестр распространителей информации".

Создатель Telegram Павел Дуров поначалу игнорировал требования ведомства предоставить контактные данные для регистрации. После угроз блокировки со стороны Роскомнадзора Дуров заявил, что ведомство может взять эти данные из открытых источников и против внесения в реестр он не возражает.

Хотя Дуров подчеркнул, что не будет выполнять другие требования пакета законов Яровой-Озерова, Роскомнадзор внес Telegram в свой реестр. Первый раунд противостояния ведомства и мессенджера закончился вничью.

12 июля 2017 года ФСБ запросила в лондонском офисе Telegram информацию о переписке шести пользователей мессенджера. 27 сентября Павел Дуров опубликовал извещение ФСБ о составлении в отношении него протокола об административном правонарушении за невыполнение этого требования.

20 марта 2018 года Верховный суд подтвердил это решение ФСБ и обязал Telegram выплатить 800 тысяч рублей штрафа. Роскомнадзор потребовал у мессенджера в 15-дневный срок предоставить ФСБ ключи шифрования. Кажется, на этот раз компромисс невозможен.

Аргументы Telegram

"Глава Роскомнадзора заявил, что Telegram должен выдать спецслужбам "ключи для дешифрации", чтобы те могли читать переписку пользователей и ловить террористов, - написал Дуров на своей странице "ВКонтакте". - Это требование не только противоречит 23-й статье Конституции РФ о праве на тайну переписки, но и демонстрирует незнание того, как шифруется коммуникация в 2017 году".

Согласно части 2 статьи 23 конституции России, "каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений", а ограничение этого права "допускается только на основании судебного решения".

Ключи шифрования никак не помогут ФСБ читать переписку пользователей, которые используют функцию секретных чатов, настаивает Павел Дуров. Telegram первым из мессенджеров ввел возможность использовать оконечное шифрование: сообщения в секретных чатах передаются напрямую от устройства к устройству.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дуров считает, что блокировка мессенджеров не поможет в борьбе с терроризмом

По мнению большинства специалистов по информационной безопасности, ни госорганы, ни операторы связи, ни даже персонал Telegram не могут получить доступ к такой переписке.

Ключи шифрования обычных чатов Telegram разделены на части и хранятся в разных юрисдикциях за пределами России. Поэтому лишь несколько судебных решений из разных юрисдикций могут заставить мессенджер предоставить данные пользователей, настаивает Дуров.

Как будет происходить блокировка (если будет)

Несмотря на строгий ультиматум, блокировка Telegram на территории России произойдет не сразу. Для этого Роскомнадзору нужно решение суда, а Верховный суд лишь подтвердил штраф.

Предстоящий суд - не единственный. 13 марта 35 пользователей Telegram подали коллективный иск против ФСБ. "Административные истцы являются пользователями Telegram, активно используют сервис как для переписки с родственниками и друзьями, так и в своей профессиональной деятельности", - пояснил ТАСС партнер "Центра цифровых прав", юрист проекта "Роскомсвобода" Саркис Дарбинян.

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В исковом заявлении отмечается, что действия ФСБ ставят под угрозу безопасность коммуникаций в целом и создают реальную угрозу получения неограниченным кругом лиц доступа к конфиденциальной информации всех пользователей сервиса.

Роскомнадзор может подойти к блокировке по-разному: ограничить доступ только к сайту Telegram, в худшем случае - заблокировать сетевые адреса мессенджера. По мере того, как провайдеры будут получать уведомления о блокировке и выполнять их требования, у пользователей будет исчезать возможность отправлять и получать сообщения.

При этом Telegram может изменить сетевые адреса, тогда Роскомнадзору придется требовать и их блокировки. Павел Дуров, впрочем, заявлял, что не работает над способом обхода блокировок и российский рынок его не интересует.

Как обойти блокировку

В десктоп-версии Telegram предусмотрена функция на случай блокировки - подключение через сетевой протокол SOCKS5. Он позволит подключаться к мессенджеру через сервера, расположенные в странах, где Telegram не запрещен.

В мобильной версии Telegram обход блокировок возможен с помощью виртуальных частных сетей (VPN). Они подменяют сетевой адрес пользователя так, словно он находится в другой стране. Подобными ухищрениями пользуются в Иране, власти которого также пытаются запретить Telegram.

Telegram - не единственный мессенджер, который не исполняет требования Роскомнадзора. Facebook, WhatsApp, Signal и другие популярные западные сервисы также не спешат предоставлять ФСБ ключи шифрования. По словам главы минкомсвязи Николая Никифорова, многие сервисы даже не зарегистрировались в реестре Роскомнадзора, при этом им если и угрожают блокировкой, то не столь рьяно.

Похоже, что с Telegram у российских надзорных ведомств особые счеты.