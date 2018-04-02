Правообладатель иллюстрации Interpress/TASS Image caption В банк "плохих" долгов передадут проблемные активы санируемых банков

В России создается банк "плохих" долгов, который примет на себя убытки санируемых банков. В этот банк будут переданы проблемные активы на сумму более триллиона рублей, сообщил зампред ЦБ Василий Поздышев. Вернуть регулятор рассчитывает примерно половину этой суммы.

В ЦБ рассказали, что банк "плохих" долгов планируется создать на базе банка "Траст", который в конце 2014 года был передан на санацию в банк "Открытие". У последнего впоследствии тоже начались финансовые трудности - в августе 2017 года центробанк назначил в нем временную администрацию.

Что такое "плохие" долги и зачем им отдельный банк?

"Плохие" долги - это проблемные банковские кредиты, выплаты по которым просрочены. Займы признаются "плохими" или "токсичными", если вернуть средства по ним не представляется возможным.

"Что такое банк "плохих долгов"? Это банк, который выкупает по завышенной оценке плохие кредиты у банков за государственный счет и, соответственно, несет убытки, чтобы поднять капитал других банков", - объяснял в 2015 году заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

Возможность создания структуры, в которой будут собраны проблемные активы, обсуждается в России уже несколько лет. Эта идея стала снова актуальной во второй половине 2017 года, когда финансовые трудности возникли у нескольких крупных банков: "Открытия", Бинбанка, Промсвязьбанка.

В феврале 2018 года председатель центробанка Эльвира Набиуллина подтвердила, что регулятор обсуждает механизм отделения "плохих" активов проблемных банков. После выделения "токсичных" активов менеджмент финорганизаций сможет сосредоточиться на активах, которые приносят доходы, и сделать банки прибыльными, отмечала глава ЦБ.

Как будет работать банк "плохих" долгов?

Банк "плохих" долгов будет работать не как кредитная организация, а как фонд, сообщил зампред ЦБ Василий Поздышев.

Работать это будет так: центробанк выдаст фонду льготный кредит на 1,1 трлн рублей под 0,51% годовых. Регулятор считает, что фонд сможет вернуть 40-60% этих денег за счет возврата и продажи кредитов.

В фонде будут собраны проблемные и непрофильные активы самого "Траста", "Открытия", Бинбанка, Промсвязьбанка и санируемого "Рост банка".

В результате этих операций будет создан "прозрачный и понятный банк по работе с плохими и непрофильными активами с ясной перспективой их реализации", говорил председатель правления "Открытия" Михаил Задорнов в феврале этого года.

До конца 2018 года "Траст", скорее всего, сдаст банковскую лицензию. Для этого нужно будет внести изменения в законодательство. Они позволят банку плохих активов сдать своб лицензию, потому что "из кредиторов у него останется один лишь Центральный банк", - цитирует Поздышева агентство Интерфакс.

Что будет с "хорошими" активами?

"Хорошие" активы будут переданы в "Открытие" и "Бинбанк", которые ЦБ планирует объединить и продать. Сейчас эти банки находятся на санации в Фонде консолидации банковского сектора, который был создан ЦБ летом 2017 года.

Слияние "Открытия" и Бинбанка позволит снизить затраты ЦБ на их оздоровление, отмечал Задорнов. "У вновь созданного банка будут единая филиальная и банкоматная сети и лучшие дистанционные каналы. Меньше средств потребуется на санацию, продажи банковских и страховых продуктов будут осуществляться сразу всей сетью", - говорил председатель правления "Открытия" (цитата по "Интерфаксу").

Судьба Промсвязьбанка уже решена. В начале января стало известно, что он станет спецбанком для финансирования гособоронзаказа и крупных госконтрактов. Специальный опорный банк для оборонки власти решили создать, чтобы защитить российские банки, выдававшие кредиты предприятиям ВПК, от западных санкций. ЦБ тогда сообщал, что банк будет докапитализирован и передан в госсобственность.

На докапитализацию Бинбанка, "Открытия" и "Промсвязьбанка" ЦБ уже потратил 626 млрд рублей. "Через несколько лет акции, за которые ЦБ заплатил 626 млрд рублей, будут стоить порядка 600 млрд рублей. В этой части докапитализация ЦБ убытков не принесет", - сообщил Поздышев 2 апреля.

Кроме того, регулятор выдавал средства на поддержку ликвидности санируемых банков. "Открытие" после санации получило 710 млрд рублей, Промсвязьбанк - 430 млрд рублей, Бинбанк - 417 млрд рублей.

Поздышев отметил, что суммировать эти цифры нет необходимости, потому что деньги выдавались в разное время на разные сроки. Часть кредитов выдавалась по льготной ставке в 0,51%, часть - по ключевой ставке ЦБ.

Банки уже погасили часть этой задолженности перед ЦБ, на данный момент задолженность по всем банкам составляет 337 млрд рублей, уточнил зампред ЦБ. Из этой суммы 107 млрд приходятся на "Окрытие" (банк вернет их 15 апреля), оставшиеся средства выданы Промсвязьбанку.