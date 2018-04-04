Догнать и перегнать: насколько велики космические амбиции Китая

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Китай вкладывает все больше сил и средств в свою космическую программу. Уже сейчас на его территории действуют сразу четыре космодрома, а по потенциалу он считается третьей космической державой мира. Насколько далеко простираются космические амбиции Китая?

В минувшие выходные китайская космическая станция "Тяньгун-1" ("Небесный дворец") сгорела в атмосфере над Тихим океаном. Станция прекратила функционирование еще в 2016 году. В том же году китайцы запустили орбитальную станцию "Тяньгун-2". Тогда предполагалось, что запуск следующего модуля - "Тяньгун-3" - будет осуществлен к 2022 году.

Однако Китай отказался от этой идеи ради чего-то большего: теперь он планирует запустить к 2022 году свою первую многомодульную пилотируемую орбитальную станцию, которая будет состоять сразу из нескольких кораблей типа "Тяньгун-1" и "Тяньгун-2". Она станет третьей в мире после уже не действующей станции "Мир" и МКС, которую собираются затопить в 2024 году.

И это лишь один из пунктов современной китайской космической программы. Среди них также запуск обновленной ракеты-носителя "Чанчжэн-5" CZ-5B, высадка на обратную сторону Луны и поиск инопланетной жизни с помощью самого большого в мире полностью управляемого однозеркального радиотелескопа.

Новые старые амбиции

На первой сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва председатель госсовета КНР Ли Кэцян заявил, что "Китай будет тщательнее работать над реализацией стратегии инновационного развития".

Помимо прочего Китай уже на протяжении семи лет подряд является мировым лидером по заявкам на патенты на изобретения. В последние годы Китай также запустил в космос первый в мире спутник для квантовой передачи информации на Землю, а также спутник по изучению темной материи Dark Matter Particle Explorer, также известный как "Укун" (Wukong).

"Технологический прогресс в Китае направлен на то, чтобы служить миру и приносить пользу человечеству, а не представлять для него угрозу", - цитирует китайское информагенстсво Синьхуа слова Яна Чанфэна, члена национального комитета Народного политического консультативного совета Китая.

В грядущем году Китай собирается запустить 18 спутников системы "Бэйдоу", которые будут обеспечивать навигацию в некоторых странах Евразии, рассказал Ян, который также является главным конструктором системы "Бэйдоу".

Правообладатель иллюстрации STRINGER/AFP/Getty Images Image caption Первый запуск "Чанчжэн-5" произошел в 2016 году

Ракетная гонка

Большие надежды Китай возлагает на обновленную версию ракеты-носителя "Чанчжэн-5" - CZ-5B. Ожидается, что она будет способна выводить на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку до 25 тонн. Это не идет в сравнение со сверхтяжелой ракетой американской компании SpaceX, которая была успешно запущена в феврале 2018 года.

Та ракета - Falcon Heavy - считается самой мощной из ныне существующих ракет-носителей и способна доставить на низкую околоземную орбиту до 64 тонн груза.

Впрочем, "Чанчжэн-5" CZ-5B почти что догонит сверхтяжелую ракету "Дельта-4" компании United Launch Alliance (в работе над этой ракетой участвует корпорация Boeing), которая поднимает на такую же орбиту 29 тонн груза.

В Китае уже работают и несколько частных ракетостроительных компаний, в том числе LandSpace, OneSpace, LinkSpace и ExPace.

Считается, что Китай взращивает конкурентов для SpaceX, однако тот же OneSpace не видит себя равным компании Илона Маска, так как занимается мини-ракетами и мини-спутниками и пока не стремится отправлять в космос ракеты наподобие Falcon Heavy.

Впрочем, это не мешает китайским космическим стартаперам стремиться к мировым масштабам своих миссий. В 2017 году Landspace подписала контракт с датским производителем спутников и стала первой китайской компанией, которая занимается коммерческими запусками на международном уровне.

В 2018 году ожидается два дебютных запуска ракет частных ракетостроительных компаний в Китае. Landspace Technology пообещала запустить свою LandSpace-1, а OneSpace - ракету OS-X1.

Обратная сторона Луны

Лунная программа Китая, также известная как миссия Чанъэ, помимо относительно рутинных задач вроде забора образцов лунного грунта также имеет совершенно небывалую цель: высадиться на обратную сторону спутника Земли. Если у Китая это получится, он станет первой в мире державой, кому это удалось.

Первый китайский зонд "Чанъэ-I" был отправлен на орбиту Луны в 2007 году.

Высадка спускаемого аппарата "Чанъэ-IV" на поверхность Луны будет происходить в два этапа. Сначала за Луну "закинут" спутниковую станцию, которая обеспечит связь с Землей, и только потом к обратной стороне земного спутника направится оставшаяся часть миссии - со спускаемым аппаратом и вездеходом - которая приземлится на ее поверхность.

К 2025 году китайцы надеются уже построить свою базу на Луне, заявил недавно руководитель Китайской академии космических технологий Чжао Сяоцзинь.

"Поначалу это будет беспилотная миссия, но мы способны контролировать ее с помощью технологий роботизации и искусственного интеллекта. Мы также планируем в будущем высадить людей на Луну", - добавил Чжао.

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Многоразовые космические корабли для туристов

Недавно по китайскому телевидению показали сюжет о еще одной новой разработке - космическом корабле многократного пользования для вывода полезного груза на орбиту Земли.

Судя по изображениям из сюжета, опубликованным в издании Popular Mechanics, он будет похож на американский X-37B. Судя по всему, китайский корабль будет непилотируемым. И первый старт состоится не раньше 2030 года, говорится в пересказе телевизионного сюжета.

Еще в 2016 году Китайская академия технологий ракет-носителей рассказала, что в 2020 году собирается отправить в первый полет из многоразовый корабль для космических туристов. Самая крупная его версия будет способна поднять 20 человек на высоту 130 км и обеспечить им четыре минуты невесомости, говорят разработчики.

Такой полет обойдется туристу примерно в 200-250 тысяч долларов. Топливом для такого корабля будут служить жидкий метан и жидкий кислород.

Оседлать астероид

Не менее амбициозным можно назвать и другой план китайских космических инженеров: в 2021 году они хотят запустить миссию, которая в 2025 году "оседлает" малый околоземный астероид 2010 TK7. Такой проект китайские ученые изложили в своей недавней статье в научном журнале Advances in Space Research.

На астероиде в теории можно построить космическую базу, и тогда подобная миссия станет переходным шагом к высадке людей на Луну и на Марс.

Но проект может так и остаться на бумаге. А первый китайский вездеход, согласно официальным планам, достигнет поверхности "красной планеты" уже в 2020 году.

Под пристальным взглядом

Китайцы и так обладают самым большим сферическим радиотелескопом в мире. В 2016 году они ввели в эксплуатацию сферический радиотелескоп с 500-метровой апертурой.

Он расположен на юге Китая в провинции Гуйчжо, и на него даже водят туристов - он поражает своими масштабами.

Но им этого мало. Теперь они собираются соорудить самый большой в мире управляемый радиотелескоп. Находиться он будет в уезде Цитай Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.

Он будет диаметром 110 метров, что на 10 метров больше нынешнего лидера среди этой группы телескопов. Американский Грин-Бэнк, полноповоротный параболический радиотелескоп, имеет диаметр 100 метров.