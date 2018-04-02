Что произошло в "Зимней вишне": факты и версии

Media playback is unsupported on your device Главное о трагедии в Кемерове спустя неделю после пожара

Следственный комитет России (СКР) в понедельник раскрыл подробности расследования трагедии в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня". По версии следователей, причиной возгорания могло стать короткое замыкание в силовом кабеле над ванной с поролоновыми кубиками.

Следственный комитет также подтвердил, что большинство погибших задохнулись перед закрытой дверью одного из залов, дожидаясь спасателей.

Русская служба Би-би-си попыталась восстановить картину трагических событий на основе этого и других свидетельств.

Где начался пожар

Спустя неделю после пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове по-прежнему до конца не ясно, где именно и по какой причине началось возгорание.

Согласно самой свежей версии следствия, озвученной в новом видеоролике СКР, короткое замыкание могло произойти в силовом кабеле, который в нарушение всех норм был проложен через зал.

Еще 27 марта на совещании в Кемерове глава Следственного комитета Александр Бастрыкин доложил президенту Владимиру Путину о том, что определено место возникновения пожара.

"Очаг возгорания - это тоже детская игровая площадка, четвёртый этаж", - сказал тогда Бастрыкин.

Тогда же он изложил две версии причины пожара: "самовозгорание в результате плохой электрики, которую замкнуло" и "применение открытого огня", то есть поджог. При этом Бастрыкин оговорился, что во вторую версию следователи "верят меньше".

На версии поджога настаивает арестованная управляющая "Зимней вишни" Надежда Судденок, которая считает, что к возгоранию могли быть причастны подростки, которые до этого не раз хулиганили в торговом центре.

По ее словам, одна из сотрудниц торгового центра рассказала ей, что услышала хлопок и увидела столб огня над "поролоновой кучей" в детской батутной комнате.

Бастрыкин, однако, на совещании с участием Путина дал понять, что считает показания Судденок попыткой переложить ответственность на других лиц.

Спустя два дня после совещания в Кемерове РБК со ссылкой на два независимых источника в структурах МЧС опубликовал другие данные о возможном месте возникновения пожара: возгорание произошло не в самом детском центре на четвертом этаже, а под ним.

По данным РБК, в межэтажном пространстве проходил силовой кабель, который, вероятно, мог стать источником первоначального возгорания.

Согласно этой версии, быстрому распространению огня на большой площади способствовали "внутренние вихревые потоки во внутрисистемных полостях".

Правообладатель иллюстрации TASS/Maxim Grigoriev

Система оповещения

И очевидцы, и следователи, и даже некоторые обвиняемые сходятся в том, что 25 марта посетители и продавцы так и не услышали автоматического оповещения о пожаре. Но мнения о том, почему оно не прозвучало, расходятся.

По версии следствия, после возгорания на пульт охраны поступил сигнал о пожаре, но охранник Сергей Антюшин вручную отключил систему оповещения посетителей и персонала. "Эта система работает, как будильник. Ему [Антюшину] высвечивается: "Там пожар". Он снял это оповещение. Он отключил оповещение, а потом сидел и ничего не делал", - сказал следователь, когда в суде решался вопрос об аресте охранника.

Свидетель на суде по мере пресечения утверждал, что после того как началось задымление, Антюшин просто смотрел в мониторы в подсобном помещении и ничего не предпринимал. Из материалов допроса охранника следует: он признал, что растерялся и отключил систему оповещения.

Но в суде охранник Антюшин отрицал свою вину. По его словам, в системе были постоянные неполадки и ложные срабатывания. Периодически из-за этого ее приходилось отключать. Не работала она и в день пожара. При этом охранник настаивает, что как только он заметил на пульте сигнал о возгорании, то сразу вызвал пожарных и сам подключился к эвакуации.

Главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС России Ринат Еникеев предположил, что систему эвакуации и оповещения перевели в режим ручного управления, так как до этого она сбоила.

"Если бы сигнализация была включена в автоматическом режиме, то мгновенно должны были включиться системы дымоудаления, лифты опуститься на первый этаж, все эскалаторы должны были переключиться на спуск, а двери эвакуационных выходов разблокированы. Но сигнализация находилась в ручном управлении, а потому охраннику самому нужно было нажимать на пульте кнопки оповещения, отключения лифтов и эскалаторов. Но он этого не сделал и не оповестил МЧС о пожаре", - сказал Еникеев в интервью "Российской газете".

Двери кинозалов

В видеосюжете СК о расследовании говорится, что самая большая группа погибших от отравления продуктами горения была обнаружена перед закрытой дверью одного из кинозалов. "По одной из версий, взрослые и дети, смотревшие мультфильм в этом кинозале, заткнули все щели от дыма и ждали, пока их спасут", - в ролике подчеркивается, что такое поведение соответствовало всем инструкциям.

До этого, сразу после пожара, появилась информация, что зрители были заперты в кинозалах. Об этом говорил депутат Госдумы от Кемеровской области Антон Горелкин. Такие же данные, правда, с оговорками, приводил и заместитель губернатора Кемеровской области Владимир Чернов.

Житель Кемерова Игорь Востриков (у него в пожаре погибла вся семья), ссылаясь на запись камеры видеонаблюдения, позже заявил, что два кинозала были открыты. А выход из третьего кто-то забаррикадировал изнутри уже после начала пожара, спасаясь от огня и дыма.

Анна Заречнева во время пожара была в кинотеатре с мужем и ребенком. В беседе Русской службой Би-би-си она подчеркнула, что дверь в их зал не была заперта.

Другие родственники погибших настаивают, что двери как минимум в один зал были заблокированы еще до пожара.

Ход эвакуации

Пожарные отметили, что время эвакуации в торговом центре царила неразбериха. В здании не сработала ни одна из систем противопожарной защиты, знаки эвакуационных выходов не светились, аварийного освещения не было, вспоминал начальник первого прибывшего на место пожара подразделения Андрей Бурсин.

"Все эвакуационные выходы были закрыты, все до одного", - подчеркнул он.

Востриков опубликовал видео с камер наблюдения, на котором видно, что узкие лестничные марши с трудом могли вместить толпу бегущих людей.

Огонь быстро охватил весь четвертый этаж, на котором находился детский игровой центр, кафе и кинотеатр на три зала. Общая площадь пожара оценивается в 1600 кв. метров.

Из свидетельств очевидцев следует: находившиеся в кинозалах зрители узнавали о пожаре от билетеров и других посетителей. "Московский комсомолец" писал, что пока нельзя с точностью сказать, успели билетеры оповестить о пожаре всех зрителей или нет.

Действия МЧС

По утверждению главы МЧС Владимира Пучкова, пожар начался в 16:04 по местному времени. Министр отчитывался президенту, что первые бригады аварийных служб прибыли на место пожара уже через семь минут (сами кемеровские спасатели говорят, что уложились в четыре минуты). Они оперативно начали эвакуировать людей и тушить пожар. Всего из ТЦ вышли около 700 человек, 20 человек сняли с крыши и верхних этажей.

Но по другой версии пожар начался в 16:00. Это, например, следует из упомянутой выше видеозаписи, оказавшейся у Вострикова. Ровно в 16:00, как пишет телеграм-канал Mash, был произведен первый звонок на номер 112 со служебного телефона охраны ТЦ.

Ссылаясь на видео с камер снаружи здания, Mash написал, что первая пожарная машина приехала к "Зимней вишне" только в 16:15, пожарные зашли внутрь только в 16:20, тушение началось в 17:00, а спасение людей с крыши и из окон с помощью крана в 17:29. Впрочем, портал опубликовал не полную запись полуторачасового отрезка, а нарезку с двух камер с купюрами в ускоренной перемотке.

В МЧС объяснили ТАСС, что первые пожарные машины и расчеты не попали в поле зрения камер. По словам неназванного представителя МЧС, к 16:15 на месте уже работала внушительная группировка, оснащенная автоцистернами и спецтехникой.

Впрочем, некоторые очевидцы говорили в беседе с Русской службой Би-би-си, что пожарные приехали быстро, но не сразу смогли начать работать. Одна из эвакуировавшихся - Елена - вспоминает, что, выбежав с сыном из ТЦ на улицу, сразу увидела три пожарные машины. Но, по ее словам и наблюдениям других очевидцев, одна из них приехала без воды, а у других плохо работали выдвижные лестницы.

Как следует из видеосюжета СК, на встрече с родственниками жертв Бастрыкин сказал: "У нас есть факты привлечения к ответственности сотрудников МЧС. Это будет сделано, но на основе экспертизы и мнения специалистов в этом вопросе".

Состояние ТЦ

Торговый центр "Зимняя вишня" был открыт в 2013 году на территории бывшего Кемеровского кондитерского комбината. Цеха для этого были полностью перестроены. В ТЦ были парковки на 250 автомобилей, кинотеатр на три зала, бассейн, боулинг, каток и другие развлекательные заведения. Общая площадь четырехэтажного центра составляла около 20 тысяч квадратных метров.

Торговый центр начал работать несмотря на то, что не выполнил все требования МЧС. По словам госинспектора по пожарному надзору МЧС Рината Еникеева, комплекс "не в полной мере учитывал требования противопожарной защищенности объекта".

В частности, вопреки строительным нормам в этом торговом центре детские зоны были расположены выше второго этажа. СНиП (строительные нормы и правила), принятые в 2009 году, напрямую это запрещают.

Image caption Охранник ТЦ "Зимняя Вишня" Сергей Антюшин утверждает, что система оповещения не сработала из-за поломки. Следствие считает, что он сначала сам пытался отключить сигнализацию

Глава МЧС России Владимир Пучков сообщил, что в 2016 году в "Зимнюю вишню" должна была проверять комиссия МЧС, однако инспекция не состоялась - администрация сообщила, что ТРЦ - предприятие малого бизнеса, на которое распространяются надзорные каникулы.

По словам Бастрыкина, нет никаких оснований считать торговый центр "малым бизнесом". "В этом предприятии, торговом центре, 27 арендаторов и примерно столько же собственников. То есть это целый конгломерат, холдинг, целью которого было получение прибыли", - считает глава СК.

Следственный комитет России считает ТРЦ "Зимняя вишня" самостроем.

По информации издания "Медуза", в Росреестре "Зимняя вишня" до сих пор числится не одним зданием, а четырьмя разными строениями бывшей кондитерской фабрики. Юридически ТРЦ "Зимняя вишня" по-прежнему остается заводским комплексом, территория и помещения которого могут использоваться исключительно в производственных целях.

"В 2013 году это был Кемеровский кондитерский комбинат, который пока, по оперативным данным, был в нарушение установленного порядка преобразован в ООО "Зимняя вишня", торговый центр", - рассказал глава СК Александр Бастрыкин на том же совещании.

Кто арестован

По делу о пожаре арестованы семь человек, которые обвиняются по целому ряду уголовных статей, в том числе о причинении смерти по неосторожности, нарушении требований пожарной безопасности, а также оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

По версии следствия, они несут ответственность за многочисленные нарушения требований пожарной безопасности в "Зимней вишне". Утверждается, что система противопожарной безопасности здания работала с многочисленными неполадками, а персонал был не подготовлен к экстремальной ситуации. Эти факты игнорировала и компания-оператор сигнализации, и администрация ТЦ, и начальник регионального пожарного надзора, читают следователи.

В свою очередь, как пишет газета "Коммерсант", Росгвардия потребовала привлечь к ответственности своих сотрудников, которые допустили, чтобы "Зимнюю вишню" охраняло частное охранное предприятие без лицензии на работу с такими объектами.

Арестованные отрицают свою вину, но придерживаются разных версий случившегося.