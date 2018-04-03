Экономисты еще раз подсчитали, сколько людей заменят роботы. Получилось меньше

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Работники пищевых фабрик особенно рискуют лишиться своих мест

Развитие искусственного интеллекта скажется на занятости людей в меньшей степени, чем предполагалось ранее, говорится в отчете Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В 2013 году Оксфордский университет опубликовал итоги исследования, согласно которым по состоянию на 2010 год примерно 47% рабочих мест в США и 35% в Британии могут за 20 лет быть автоматизированы.

Но ОЭСР считает, что эти показатели будут ниже - всего 10% в США и 12% в Британии.

Но даже в этом случае обязанности многих работников существенно изменятся.

ОЭСР утверждает, что предыдущие прогнозы о влиянии автоматизации были сильно завышены, потому что они брали за основу лишь названия профессий, не учитывая их особенности в разных сферах деятельности.

Новое исследование учитывает эти различия.

Например, рабочие функции плотника могут сильно варьироваться в зависимости от того, над каким проектом он работает, сколько ему предоставляется свободы действий, кто его нанимает и кто контролирует работу.

Какие-то из этих аспектов могут быть подвержены автоматизации больше других.

Но также в исследовании отмечается, что молодежи, возможно, будет сложнее найти работу в будущем, потому что вероятность автоматизации рабочих мест начального уровня гораздо выше, чем у тех, для выполнения которых требуется опыт.

Отчет опубликовали еще в марте, но его появление осталось незамеченным, пока на него не обратила внимание газета Financial Times.

Факторы риска

Предыдущее исследование сотрудников Оксфордского университета Карла Фрея и Майкла Осборна легло в основу прогнозов Банка Англии, а также популярного интерактивного инструмента Би-би-си.

Затем последовали другие публикации, в которых процент исчезновения рабочих мест выражался двузначными цифрами.

Но ОЭСР считает, что есть факторы, из-за которых риск автоматизации конкретного рабочего места может оказаться выше или ниже:

применяются ли в данной области деятельности компьютеры и другая техника, заменяющая человеческий труд

приходится ли работнику иметь дело со сложными социальными отношениями, что включает в себя уход за людьми и учет их культурных особенностей

необходимость применять творческие способности и аргументировать сложные решения

необходимость постоянно перемещать предметы в постоянно меняющейся среде

С учетом другого исследования, проводившегося ранее ОЭСР, организация учла некоторые из этих факторов.

ОЭСР, анализирующая данные по наиболее развитым странам, полагает, что в 32 охваченных исследованием странах серьезно рискуют исчезнуть в результате автоматизации 14% рабочих мест. Серьезный риск - это 70-процентная вероятность замены человека. Это примерно 66 млн рабочих мест, говорится в исследовании.

Также отмечается, что еще 32% рабочих мест коренным образом изменятся.

Авторы исследования полагают, что масштаб грядущей автоматизации рабочих мест будет варьировать в зависимости от региона.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Исследование предупреждает, что из-за автоматизации подросткам будет сложнее найти работу

Рабочие места в англо-саксонских, скандинавских странах, а также в Нидерландах, подвержены риску автоматизации в гораздо меньшей степени, чем в странах Восточной и Южной Европы, а также Германии, Чили и Японии.

Также авторы исследования ставят под сомнение ранее сделанный вывод о том, что искусственный интеллект серьезно затронет сферы деятельности, в которых требуется высокий уровень образования и опыт, говорится в отчете.

Однако низкоквалифицированные работники, занятые в таких видах деятельности, как уборка, сельскохозяйственные работы, приготовление пищи, будут вытесняться машинами в большей степени, чем предполагалось ранее.

Отмечается также, что наибольшему риску подвержены рабочие места, на которые обычно приходят подростки.

"Молодежь и взрослые выполняют разные виды работ, даже когда наименования их должностей совпадают. Информацию о том, что в некоторых развитых странах подросткам все сложнее бывает найти работу, необходимо воспринимать серьезно. Это явление необходимо изучать в контексте автоматизации труда", - говорится в исследовании.

Дешевле и быстрее

Авторы предыдущего исследования сообщили Би-би-си, что еще не успели ознакомиться с отчетом ОЭСР, чтобы давать комментарии.

Кэлум Чейс, автор популярной книги "Экономическая сингулярность", считает, что к подобным предсказаниям необходимо подходить с осторожностью.

"Во всех исследованиях, пытающихся оперировать эмпирическими данными в этом споре, есть та проблема, что они совершенно не учитывают ускорение темпов совершенствования способностей систем искусственного интеллекта", - заметил он.

"Сегодня было бы глупо пытаться предсказать границы способностей этих машин. По крайней мере, есть серьезная возможность, что за поколение - лет за 30 - многие, а то и большинство людей не смогут найти места на рынке труда, поскольку все, что они умеют делать, машины смогут сделать лучше, дешевле и быстрее. К этой вероятности следует относиться серьезно и решать, что делать", - добавил он.