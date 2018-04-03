СМИ России: депутаты нашли способ "навечно" блокировать сайты СМИ

В обзоре российских газет:

"Ведомости", "Медуза": кнут без пряника

Центральные СМИ пишут о новом законопроекте, который расширит властям возможность блокировать интернет-ресурсы: если на них размещена информация, признанная судом порочащей честь и достоинство граждан или деловую репутацию юридических лиц и она не была удалена, то контент блокируют, по аналогии с экстремистскими материалами. Такой законопроект внесла группа единороссов во главе с председателем комитета по безопасности Василием Пискаревым.

По его словам, эта инициатива готовилась вместе с судебными приставами. На вопрос, будет ли информация удаляться из соцсетей, Пискарев ответил, что речь идет о сайтах, но "в соцсетях они же ведь тоже берут эту информацию с сайта".

"Речь идет о тех ресурсах, которые не являются СМИ и зачастую даже не реагируют на решение суда", - пояснил газете "Ведомости" председатель комитета по информполитике Леонид Левин.

Газета отмечает, что российские депутаты, чиновники и бизнесмены регулярно судятся со СМИ, требуя удалить порочащую их информацию. Такие иски подавали "Роснефть" и ее главный исполнительный директор Игорь Сечин, а бизнесмен Алишер Усманов добился удаления фрагментов фильма-расследования Алексея Навального о премьере Дмитрии Медведеве. Расследование Навального об отдыхе вице-премьера Сергея Приходько на яхте бизнесмена Олега Дерипаски было заблокировано судом в качестве обеспечительной меры по иску Дерипаски о защите его частной жизни.

Законопроект, очевидно, будет использоваться против расследований Навального, считает юрист ФБК Иван Жданов: "История с Дерипаской показала, что они уже способны блокировать такую информацию, но решение суда о блокировке сайтов третьих лиц было незаконным. Теперь они просто законодательно закрепляют такую возможность".

Главный юрист "Роскомсвободы" Саркис Дарбинян считает, что цель нового законопроекта - защита депутатов и чиновников, замешанных в громких скандалах. "Законопроект станет основой для новой волны блокировок - возможность применения кнута расширяется", - считает Дарбинян.

Если законопроект примут, риски для СМИ вырастут, уверен интернет-портал "Медуза". "Легко можно себе представить ситуацию, когда российский суд признает порочащей публикацию о каком-нибудь высокопоставленном герое журналистского расследования и на этом основании требует удалить всю публикацию. А если издание откажется, его могут просто заблокировать", - комментирует издание.

"Медуза" отмечает, что законопроект бьет и по иностранным изданиям. "Те нормы, которые позволяют блокировать сайты сейчас, относятся только к изданиям, подчиняющимся российскому законодательству. Но если примут новые поправки, ничто не запрещает какому-нибудь чиновнику или бизнесмену подать в суд, к примеру, на The Nеw York Times или The Guardian и добиться решения в свою пользу", - считает издание.

"Ведомости": из-под Ройзмана выбивают кресло

По данным газеты "Ведомости", вскоре горожане еще одного из немногих российских городов, где еще сохранились прямые выборы мэра, лишатся возможности выбирать себе градоначальника.

Сегодня, во вторник, в Екатеринбурге местные депутаты по инициативе свердловского губернатора Евгения Куйвашева должны принять законопроект, который отменят прямые выборы мэра. А накануне в городе прошел митинг против этого, на котором выступили глава города Евгений Ройзман, местные политики, а также соратник Алексея Навального Леонид Волков и экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков.

Оппозиционные депутаты объявили в понедельник, что законопроект не поддержат, но голосов для его принятия все равно хватит, говорит Ройзман. Областные власти специально ждали, когда пройдут президентские выборы, чтобы внести законопроект, поскольку это могло бы повлиять на настроение горожан, считает он.

Газета "Ведомости" отмечает, что прямые выборы мэров сохранились в столицах всего восьми регионов. Один из таких мэров - глава Новосибирска, коммунист Анатолий Локоть - недавно выступил в поддержку Ройзмана, написав в своем фейсбуке: "Убежден, что политические последствия такого встраивания мэров в вертикаль - потеря управляемости, утрата ответственности главы города перед людьми".

Политолог Александр Пожалов уверен, что Ройзману политически выгодно уйти непобежденным, что оставит ему свободу выбора - участвовать в выборах в Госдуму, заняться партстроительством или вообще уйти из политики.

Политолог Михаил Виноградов видит тенденцию к отмене прямых выборов мэров и в оставшихся городах: "Но в том же Новосибирске осенью выборы губернатора с не самым сильным врио Андреем Травниковым, Локоть может на них выдвинуться и использовать их для ослабления Травникова. Ройзман свой недопуск на выборы не использовал в таких целях". Законопроект направлен на политическое уничтожение Ройзмана, полагает эксперт.

РБК: уже никто никуда не идет

Газета РБК пишет о возможности участи в выборах губернатора Подмосковья занявшего второе место на президентских выборах Павла Грудинина. Такую возможность, как пишет газета, анонсировал глава КПРФ Геннадий Зюганов. Впрочем, сам Павел Грудинин заявил РБК, что пока не собирается принимать участие в выборах губернатора Московской области.

"А зачем [участвовать]? Кто пройдет муниципальный фильтр? Только тот, кто согласован администрацией президента, и этот один - не Грудинин. Я хотел бы быть президентом. Выборы губернатора - еще хуже. Если на президентских можно неожиданно выйти - как сделала КПРФ, выдвинув меня, - то тут без согласования не пройдет", - сказал он.

Также, пишет РБК, он не собирается избираться в президиум ЦК КПРФ и вообще вступать в партию. "Какой там президиум, я не собираюсь вступать в партию. У нас блок коммунистов и беспартийных, иначе меня НПСР и "Левый фронт" не поддержали бы. В этом то и смысл, именно таким я и нужен им. И наоборот - как только стану членом партии, то придется принять их условия игры", - заключил он.

"Грудинину не имеет смысла выдвигаться на выборах губернатора, в том числе и Подмосковья, поскольку торг за прохождение муниципального фильтра и конечный проигрыш убьют его как федерального политика", - прокомментировал РБК директор Центра экономических и политических реформ Николай Миронов.

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Интернет-газета Znak.com публикует репортаж с митинга в Екатеринбурге, где горожане выступали против отмены выборов мэра и требовали отставки губернатора.

Газета "Коммерсант" пишет, что закон о госзакупках, который должен был сделать их прозрачными и конкурентными, не работает. Госкомпаниями изобретены уже более пяти тысяч способов договорных закупок.

По данным газеты "Ведомости", Центробанк создаст банк плохих долгов на базе "Траста", куда санируемые банки передадут активы на 1,1 трлн руб. Регулятор рассчитывает вернуть до 40-60% этой суммы и готовится взыскивать убытки с собственников взятых на санацию банков.

Обзор подготовилОлег Савин, Служба мониторинга Би-би-си