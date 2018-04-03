Пресса Британии: Украина и Сирия - испытательный полигон Кремля?

В обзоре британских газет:

Украина, Сирия Британия: нетрадиционная война

Кремль использует Украину и Сирию в качестве полигона для испытания приемов гибридной войны, где наряду с бомбами и пулями используются фейковые новости, пишет Times, ссылаясь на экспертные мнения двух отставных генералов.

Эти же методы Кремль применил в Британии - от дезинформации в финансируемых российским государством СМИ до применения боевого нервно-паралитического вещества, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль в Солсбери, говорится в газете.

"Все это звенья одной цепи, - цитирует газета генерала сэра Ричарда Ширреффа, бывшего заместителя главнокомандующего НАТО в Европе. - Кремль не ведет войну с применением обычных вооружений, однако создается система взглядов, формирующая мнение, что вы находитесь в состоянии постоянного конфликта".

"Испытания продолжаются непрерывно - как тяжелого вооружения, так и невооруженных методов", - добавляет в интервью газете еще один отставной генерал сэр Ричард Барронс, бывший начальник Объединенного командования вооруженных сил Великобритании.

Накануне Times писала об отчете британского депутата-консерватора Боба Сили, в котором политик утверждает, что Россия разработала технологии по раздуванию конфликтов, которые применяются против Британии, Соединенных Штатов и Евросоюза.

Выявить эти технологии удалось, как пишет газета, вследствие утечки информации из почтового ящика помощника президента России Владислава Суркова в конце минувшего года, где обсуждались планы по дестабилизации ситуации в некоторых областях Украины и стоимость их реализации.

В конце заметки Times отмечает, что посольство России в Лондоне отреагировало на материал постом в "Твиттере", отправив журналистов за экспертным мнением по поводу утечки имейлов к экс-кандидату в президенты США Хиллари Клинтон.

Фиаско Евросоюза в борьбе с пропагандой

Financial Times размышляет о скандале, разгоревшемся вокруг онлайн-СМИ, которое на деньги Евросоюза занимается развенчиванием кремлевской пропаганды.

Речь идет об инициативе EUvsDisinfo.eu, которая в частности делала обзор того, как освещают дело об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля российские СМИ.

В марте редакцию EUvsDisinfo.eu обязали снять с сайта ряд материалов, обвинив онлайн-ресурс в "дезинформации о дезинформации" в отношении голландских СМИ.

В одном из случаев причиной конфуза стал некорректный перевод с голландского одной из украинских НКО, с которыми сотрудничала EUvsDisinfo.eu, в другом - пишущие для сайта не смогли считать сатирические комментарии в голландских СМИ, пишет FT.

По мнению газеты, эта история важна, поскольку выводит на повестку дня вопрос эффективности контрпропаганды в принципе. Стоит ли Евросоюзу финансировать подобные инициативы или это все напрасные усилия и деньги на ветер, задается вопросом газета.

Представитель России в ЕС считает, что не стоит. "Я знаю тысячу способов потратить деньги более эффективно", - цитирует FT постпреда России при Евросоюзе Владимира Чижова.

Один из депутатов Европарламента, имя которого FT не называет, говорит о недостатке финансирования, в условиях которого работает онлайн-издание: "Их средства очень ограничены".

Создатели сайта и те, кто считает, что необходимо дать отпор кремлевской пропаганде, надеются, что дело с отравлением экс-офицера ГРУ в Солсбери даст подобным инициативам новый толчок, а Еврокомиссия хочет в преддверии выборов в Европарламент в 2019 году использовать EUvsDisinfo как модель для развития других подобных инициатив.

Скептики парируют, что подобные сайты, как бы профессионально они ни были сделаны, не смогут повлиять на мнение людей, мыслящих иначе.

Financial Times цитирует не слишком оптимистичное мнение британского политолога и профессора пражского университета международных отношений Марка Галеотти.

"Люди, к которым вы взываете, не изменят своих взглядов только потому, что им сказал это сделать Евросоюз", - замечает Галеотти.

Проверки богатых россиян

Британские власти призывают проверить законность виз, выданных богатым россиянам, которые переехали в Соединенное Королевство с 2008 по 2015 год, пишет Times.

Проверки инициируют в отношении русских, которые въехали в Британию по программе Tier-1, в рамках которой могли получить визы инвесторы и предприниматели.

Инвестор, по условиям программы, должен быть готов вложить в экономику страны миллион фунтов (в 2014 году), позже сумму увеличили до двух миллионов. От предпринимателей требовалось меньше - 50 тысяч фунтов.

При этом источники происхождения этих денег не слишком проверяли, что создает риски того, что они были получены коррупционным путем, говорится в статье.

"До ужесточения мер у соискателей не требовали предоставить доказательств отсутствия судимости за рубежом, а также не слишком проверяли источники происхождения их состояния", - пишет газета, ссылаясь на слова Стива Гудрича из Transparency International.

Недостаточно проверяли не только богатых русских бизнесменов, но и членов их семей, которых условия визы также позволяли перевезти, отмечается в статье.

Таким образом, с 2008 по 2015 год в Британию приехали более 700 богатых россиян, напоминает Times.

На прошлой неделе Times писала, что премьер-министр Британии Тереза Мэй объявила о пересмотре этой государственной программы - на фоне крупнейшей высылки дипломатов из западных стран из-за отравления Скрипалей.

"По словам Мэй, министерство внутренних дел проверит, были ли льготы, предоставляемые в рамках программы, открытой для мигрантов всех национальностей, использованы по назначению, или в программе были лазейки, которые позволили получить доступ в Британию иностранцам, которые иначе его бы не получили", - пишет газета.

Политика идентичности и антисемитизм

Обозреватель Financial Times Гидеон Рахман на страницах газеты размышляет, каким образом пересекаются в современном обществе антисемитизм и политика идентичности, предполагающая формирование внутри страны образа обособленного сообщества.

По словам Рахмана, крайне правые и крайне левые схожи в одном: и те, и другие тяготеют к политике идентичности, которая настаивает на противопоставлении одной культуры другой.

Ультраправые на этих основаниях борются с тем, что они называют исламизацией, похоже действуют и ультралевые, отождествляя себя с отдельными сообществами и противопоставляя себя другим сообществам.

Политика идентичности таким образом прямо противоречит либеральным ценностям, потому что отдельным личностям навязывается некая групповая идентичность. В свободном обществе, пишет Рахман, люди сами должны формировать свою личность и самобытность, и она может меняться со временем.

Отдавать предпочтение тому или иному микросообществу и не замечать отдельных личностей не только нелиберально, но и опасно, продолжает колумнист. Это-то и произошло в Югославии в 90-х годах, когда соседи стали вдруг в первую очередь друг для друга сербами, мусульманами или хорватами.

Политика идентичности - зло и не важно, откуда она идет, от крайне правых или крайне левых, подытоживает обозреватель FT.