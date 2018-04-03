Первый глава ОЗХО: "Все знали, что в Ираке нет химического оружия"

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Каждую годовщину войны в Ираке Жозе Бустани испытывает грусть и негодование. Спустя 15 лет бразильский дипломат по-прежнему уверен, что мог помочь предотвратить то, что он описывает как "бесполезное вторжение и его ужасающие последствия".

Бустани, которому сейчас 72 года, был первым председателем Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), созданной в 1997 году для контроля за соблюдением запрета на использование химического оружия и ликвидацией его запасов.

Его второй срок на посту главы ОЗХО был внезапно прерван в марте 2002 года, когда вынесенное США предложение о его смещении поддержали 48 стран-членов ООН (семь проголосовали против, 43 воздержались).

При этом примерно годом ранее Бустани был переизбран на второй срок путем тайного голосования.

Лоббизм

Среди причин смещения Бустани американское правительство называло "неэффективный менеджмент" и его якобы "конфронтационное поведение".

В то же время администрация Джорджа Буша-младшего заметно противостояла попыткам бразильца договориться с Багдадом о присоединении к конвенции о химическом разоружении и отправке инспекторов ОЗХО в Ирак перед вторжением.

В соответствии с условиями договора, режим Саддама Хусейна был бы обязан предоставить информацию о своем вооружении, согласиться на международные инспекции, а также уничтожить любые запасы химического оружия.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Подозрение в обладании химическим оружием стало главным аргументом США для вторжения в Ирак

"И Ирак, и Ливия согласились присоединиться к соглашению, и инспекция могла состояться уже в ноябре 2002 года. Но американцы были в ярости", - заявил Бустани Би-би-си.

"Если бы инспекторы ОЗХО были допущены в Ирак, они не нашли бы там химического оружия, и повод [США] для вторжения потерял бы силу. Американцы хотели вторгнуться в Ирак, и проведение инспекции противоречило их интересам", - уверен бразилец.

В итоге американское и британское правительства обвинили режим Хусейна во владении оружием массового поражения и использовали это как главный аргумент для вторжения в Ирак в 2003 году.

Однако расследования, проведенные впоследствии по обе стороны Атлантики, показали, что эти обвинения были ложными.

Оправдание

Бустани стал первым руководителем ОЗХО, смещенным со своего поста подобным образом. Бразилец подал жалобу в Международную организацию труда, которая в июле 2003 года подтвердила, что его отстранение было незаконным.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Бывший постоянный представитель США при ООН Джон Болтон, добившийся отстранения Бустани, стал советником по национальной безопасности в администрации Дональда Трампа

Однако к тому времени американские солдаты уже вторглись в Ирак.

Фактически за два месяца до этого Буш выступил со своей знаменитой речью "Миссия завершена", чтобы сообщить об окончании основных боевых операций в Ираке. Вскоре после этого в Ираке вспыхнул гражданский конфликт, который не завершился по сей день.

"Да, я был наказан историей. Все могло быть по-другому, и если бы не было этого вторжения, то, может быть, [экстремистская группировка] "Исламское государство" никогда бы и не возникло. Но чувство досады не проходит, ведь я мог что-то сделать, чтобы избежать всего этого", - признается Бустани.

Бразилец получил финансовую компенсацию за незаконное смещение с должности. Он тут же передал все полученные деньги ОЗХО, самый большой вклад в бюджет которой вносят США.

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"Конвенция о запрещении химического оружия прекрасна тем, что она работает в отношении всех стран. Договор о нераспространении ядерного оружия, например, не предусматривает уничтожения этого оружия. Я надеюсь, что все усвоили урок из того, что произошло. Важно, чтобы международные агентства были действительно независимыми", - подчеркнул Бустани.

Конфронтация

В этом году Бустани пришлось особенно трудно. После событий, связанных с 15-летней годовщиной вторжения в Ирак, последовало сообщение о том, что бывший постоянный представитель США при ООН и один из главных сторонников вторжения США в Ирак Джон Болтон назначен Трампом новым советником по национальной безопасности.

"Болтон сыграл важную роль в моем отстранении от должности. Однажды он вошел в мой кабинет, чтобы потребовать моей отставки. В противном случае, по его словам, мне придется столкнуться с "последствиями". Он также упомянул о том, что мои дети учатся в США. Я отказался увольняться, и они [США] подали ходатайство о моей отставке", - сказал Бустани.

Правообладатель иллюстрации Brazilian Government Image caption После ухода из ОЗХО Бустани был послом Бразилии в Британии и Франции

В декабре 2013 года, когда ОЗХО получила Нобелевскую премию мира, Болтон в интервью New York Times еще раз повторил, что бразилец был смещен с поста главы ОЗХО из-за своей некомпетентности.

Газета Times, в свою очередь, цитировала слова ряда дипломатов о том, что Болтон и его окружение, лоббировавшие смещение с должности Бустани, распространили документы, в которых говорилось том, что бразилец принимал плохо продуманные решения и отказывался от консультаций с США и другими странами-членами организации.

По словам Бустани, с момента своей отставки с поста главы ОЗХО он так и не получил извинений ни от одной из сторон, вовлеченных в процесс смещения его с должности, также он не получил никакого уведомления или приглашения в связи с награждением ОЗХО Нобелевской премией мира.

"Мне говорили, что все бывшие сотрудники [ОЗХО] получили памятное письмо. Но это разочарование никак нельзя сравнить с моей печалью по поводу того, что можно было избежать кровопролития", - говорит Бустани.

После ухода с поста ОЗХО Бустани был послом Бразилии в Британии и Франции. В 2015 году он вышел на пенсию.