Проверка фактов: четыре великих некитайских изобретения

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Image caption В Китае 400 млн человек пользуются парком, состоящим из 23 млн прокатных велосипедов

Утверждение: Китай изобрел высокоскоростные железные дороги, мобильные платежи, онлайн-торговлю и прокат велосипедов.

Проверка фактов: Китай не изобрел ни одну из этих технологий. Однако он способствовал их быстрому и широкому распространению.

С мая прошлого года в китайских государственных СМИ начали писать о "четырех новых великих китайских изобретениях".

Недавно это же утверждение на Всекитайском собрании народных представителей повторил Ма Хуатэн - китайский миллиардер, основатель и председатель совета директоров телекоммуникационной компании Tencent. Согласно рейтингу Hurun Global Rich List, Ма Хуатэн является самым богатым человеком в Китае.

"У нас появилось новое выражение: четыре новых великих изобретения Китая. Это высокоскоростные железные дороги, онлайн-торговля, мобильные платежи и система совместного использования велосипедов", - сказал миллиардер журналистам.

Однако все эти перечисленные Ма Хуатэном технологии были придуманы десятки лет назад и совсем не в Китае.

Откуда появилось утверждение о "новых китайских изобретениях"?

Похоже, что эти утверждения начали циркулировать в прессе после публикации в мае 2017 года исследования Пекинского института иностранных языков.

Исследование основано на опросе учащихся: ученые попросили студентов из 20 стран перечислить новые технологии, которые, по их представлению, были придуманы в Китае.

Чаще всего студенты писали о том, что в Китае были изобретены высокоскоростные железные дороги, система мобильных платежей, прокат велосипедов и онлайн-торговля.

Китайские СМИ и власти использовали данные исследования, чтобы закрепить в сознании людей представление об упомянутых студентами технологиях как о четырех новых великих изобретениях Китая.

Почему они продолжают утверждать это?

Выражение "четыре новых изобретения" отсылает к уже существующей концепции "четырех великих китайских изобретений". Так когда-то исследователь китайской науки Джозеф Нидэм назвал изобретенные китайцами в Средние века компас, порох, бумагу и книгопечатание.

Сейчас Китай уделяет много внимания развитию технологий и стремится к 2020 году стать "страной инноваций".

"После многих лет зависимости от значительного превосходивших Китай по технологическому развитию стран Запада, Китай пришел к пониманию важности самостоятельного развития стратегически важных технологий. Развивая собственные технологии, можно добиться независимости и завоевать уважение, как своих партнеров, так и конкурентов", - говорится в сообщении агентства Синьхуа.

Сейчас Китай является второй страной после США по расходам на исследования и развитие технологий. На КНР в 2015 году, согласно данным Всемирного экономического форума, приходилось 21% из 2 трлн долларов, потраченных на развитие технологий во всем мире.

Правообладатель иллюстрации AFP/GETTY/JIJI PRESS Image caption В 2014 году в Японии отпраздновали 50-летний юбилей открытия первой линии высокоскоростных железных дорог Синкансен. В Китае первая линия скоростных железных дорог появилась только в 2008 году.

Высокоскоростные железные дороги

До сих пор нет никакого общепринятого определения, что считать высокоскоростными железными дорогами. В странах Евросоюза высокоскоростными поездами считаются те, которые развивают скорость от 250 км в час по специально выделенным железнодорожным путям и 200 км в час по обычной железной дороге.

По данным Международного союза железных дорог (UIC), первый высокоскоростной поезд был запущен в 1964 году в Японии на линии Синкансэн между Токио и Осакой (Токайдо-синкансэн). Первые такие поезда двигались со скоростью не более 210 км в час.

В Европе и до открытия линии Синкансэн удавалось добиваться более высоких скоростей - во Франции в 1955 году поезд разогнался до 331 км в час. Однако японские линии Синкансэн стали первым примером высокоскоростных железнодорожных пассажирских перевозок.

В Китае первая высокоскоростная железнодорожная линия (Пекин -Тяньцзинь) открылась только в 2008 году, перед Олимпийскими играми.

Мобильные платежи

Первый мобильный платеж был совершен в 1997 году в Финляндии. Тогда на улицах Хельсинки, а также в столичном аэропорту были установлены автоматы компании Coca-Cola, которые продавали напитки с помощью SMS-сообщений.

Однако некоторые считают, что технология мобильных платежей начала использоваться только после появления сервиса Apple Pay в 2014 году.

Онлайн торговля

Англичанин Майкл Олдрич, как считается, еще в 1979 году придумал концепцию онлайн-торговли.

Правообладатель иллюстрации Gateshead Council Image caption 72-летняя Джейн Сноуболл вместе с мужем совершают онлайн-покупку: в соседнем магазине в городе Гейтсхед они заказывают маргарин, кукурузные хлопья и упаковку яиц

Используя технологию, которая получила название Видеотекс (Videotex), Олдрич через телефонную линию подсоединил обычный телевизор к компьютеру местного магазина. Таким образом хозяева телевизора могли сделать заказ в магазине, не выходя из дома.

Однако как таковой онлайн-торговли не существовало до тех пор, пока не начали свою работу в 1995 году сайты ритейлера Amazon и аукциона eBay.

Прокат велосипедов

Впервые идея организации проката велосипедов была представлена в Амстердаме 1960-х годах. Контркультурное молодежное движение выступило с проектом "План белых велосипедов", предложив запретить движение автомобилей в центре Амстердама и предоставить жителям и гостям города право использовать бесплатно 20 тысяч велосипедов.

Однако полиция свернула эту инициативу из опасения массовых краж велосипедов.

Впервые масштабная схема проката велосипедов была успешно реализована в 1990-х годах в ряде европейских городов, в числе первых был Копенгаген.

Сейчас в Китае набирают популярность сервисы Mobike and Ofo, которые позволяют брать велосипед в аренду, а затем оставлять его в любой точке города. Чтобы разблокировать велосипед, пользователю необходимо отсканировать размещенный на нем QR-код c помощью приложений Mobike, Ofo или других конкурирующих с ними сервисов.

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images Image caption Мобильные платежи в Китае доступны почти везде: с помощью телефона можно оплатить покупку на местном рынке

Доминантый игрок

Хотя, как мы выяснили, ни одна из четырех технологий не была придумана в Китае, надо отметить, что Китай обогнал многие страны по скорости распространения этих четырех технологий.

"Некоторые могут возмущаться и говорить, что технологии, на которых основаны "четыре новых великих изобретения", были разработаны совсем не в Китае. Они, конечно, правы, но именно Китай смог использовать эти технологии для новых изобретений", - утверждает профессор Сямэньского университета Сюй Гун Чэн.

Сейчас у Китая самая большая сеть высокоскоростных железных дорог: протяженность высокоскоростных магистралей составляет 25 тыс. км. К 2030 году, как планируют власти страны, протяженность высокоскоростных магистралей удвоится.

За первые 10 месяцев прошлого года общий объем мобильных платежей в Китае составил 12,7 трлн долларов. Это больше, чем в какой-либо другой стране мира.

Китай с его 700 млн интернет-пользователей стал также самым быстрорастущим рынком онлайн-торговли, говорится в докладе PricewaterhouseCoopers за 2017 год.

В феврале заместитель министра транспорта заявил, что в Китае 400 млн человек пользуются парком, состоящим из 23 млн прокатных велосипедов.