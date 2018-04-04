В "Аэрофлоте" считают Superjet наименее безопасным из своих самолетов

Правообладатель иллюстрации MARINA LYSTSEVA/TASS Image caption "Гражданские самолеты Сухого" утверждают, что обледенение датчиков не могло привести к аварийной ситуации

Более половины инцидентов, которые происходили с самолетами авиакомпании "Аэрофлот" в феврале нынешнего года, были связаны с авиалайнерами SuperJet, говорится в документе авиакомпании, который есть в распоряжении Русской службы Би-би-си.

Документ называется "Состояние безопасности полетов в феврале 2018 года". Его подлинность подтвердили два источника, близких к авиакомпании.

Из документа следует, что в феврале с самолетами "Аэрофлота" произошел 21 инцидент. Из них 12 приходится на "Суперджеты" (в документах "Аэрофлота" - RRJ-95B). Шесть произошли с лайнерами Airbus А320, по одному - с Airbus А321, Airbus А330 и Boeing 777. С самолетами Airbus A319 и Boeing 737 инцидентов не было.

В настоящее время в парке авиакомпании, по данным ее сайта, 42 лайнера SSJ-100, 76 единиц Airbus A320, 38 A321, 22 A330, 38 Boeing 737 и 16 B777. Отдельных данных по самолетам A319 на сайте нет - не исключено, что они включены в число A320.

В феврале 2017 года с SSJ-100 произошло четыре инцидента, в феврале 2016 - ни одного.

"К наиболее серьезным рискам, выявленным в отчетный период [февраль 2018 - Би-би-си], относятся риски, связанные с попаданием ВС [имеются в виду все самолеты авиапарка компании - Би-би-си] в сложные метеоусловия, а также риски, связанные с неисправностью пилотажно-навигационного оборудования ВС RRJ-95В", - говорится в документе.

Русская служба Би-би-си направила запрос в компанию "Гражданские самолеты "Сухого" (ГСС) - производителя Superjet, а также в пресс-службу "Аэрофлота" и ожидает ответа.

Обледенение трубки

В документе говорится, что в начале февраля произошло восемь инцидентов, связанных с различием в показаниях скоростей из-за попадания влаги в приемник полного давления во время сильного снегопада. Один из них произошел с А320, а семь - с SuperJet.

Обледенение этих приемников и, как результат, неправильная индикация скорости, рассматривается в качестве одной из возможных причин крушения авиалайнера Ан-148 компании "Саратовские авиалинии", которая произошла 11 февраля, за несколько дней до инцидентов с самолетами "Аэрофлота".

Из документа "Аэрофлота" следует, что в одном случае индикация скорости на обоих приборах была потеряна, и на самолете произошло автоматическое отключение системы дистанционного управления. Это бортовой компьютер, который "помогает" пилотам управлять самолетом. Фактически это означает, что лайнер перешел на ручное управление.

Об инцидентах, связанных с приемниками полного давления, ранее сообщала газета "Коммерсант" со ссылкой на телеграмму "Росавиации". В материле газеты фигурировали те же даты, что и в документе "Аэрофлота" - 4 и 5 февраля 2018 года. Газета сообщала, что в эти дни, когда выполнение полетов в Московском аэроузле осложнялось обильным снегопадом, в аэропорту "Шереметьево" произошло семь аналогичных инцидентов с Superjet.

"На борту фиксировалось расхождение показаний скорости у командира воздушного судна и второго пилота. Инциденты происходили при разбеге для взлета или на начальном этапе набора высоты. Во всех случаях экипажи прекращали взлет или возвращались на аэродром вылета", - написал "Коммерсант".

В ответ на эту публикацию компания "Гражданские самолеты Сухого" разместила на своем сайте официальное заявление. В нем говорится, что "проблем, "похожих" на проблемы с датчиками Ан-148, потерпевшего катастрофу 11 февраля, у самолета SSJ-100 обнаружено не было". В материале говорится, что еще на этапе руления и в самом начале разбега при малейшем подозрении на обледенение в самолете срабатывал индикатор, а система не позволяла лайнеру подняться в воздух.

Кроме того, в ГСС утверждают, что "ситуация с полной потерей индикации скорости на продолжительное время на SSJ-100 невозможна конструктивно".

О том, на каком этапе полета происходило обледенение, в документе "Аэрофлота" не уточняется, но там говорится, что "во всех случаях экипажи ВС действовали в соответствии с предписанными процедурами, с принятием решений на возврат или продолжение полета до аэродрома назначения".

Какие еще были индиденты с самолетами "Аэрофлота"

Среди других инцидентов в феврале на самолетах иностранного производства три были связаны с задымлениями или запахом гари на лайнерах Airbus (в одном случае у пассажира задымился гаджет).

Два инцидента на "Аэробусах" были связаны с неисправностями либо сигнализацией о неисправности гидросистемы, еще один - с системой управления реверсом.

На Boeing-777 при осмотре обнаружили рассоединение тяги управления створки передней опоры шасси.

Один инцидент связан со столкновением А320 с птицей.

На "суперджетах" неисправность управления реверсом была отмечена два раза, один раз во время полета сработала сигнализация управления спойлерами, один раз сработала сигнализация закрытия створки шасси, один раз во время полета сработала сигнализация о неисправности гидросистемы.

Три повреждения самолетов различных типов на земле произошли не по вине летного состава.

Средний уровень безопасности

В документе "Аэрофлота" говорится, что значение уровня безопасности полетов в феврале составило 99,951%. Это меньше, чем было запланировано авиакомпанией на 2018 год (99,957%), но не выходит за рамки показателей, которые соответствуют высокому уровню безопасности полетов.

В документе говорится, что на всех самолетах, кроме "Суперджет", "уровень безопасности полетов" соответствует показателю "высокий", тогда как на SSJ-100 он считается "средним".

"В отчетный период 2018 года наименьшее значение уровня безопасности полетов зарегистрировано на ВС RRJ-95В (99,553%). Данное значение входит в диапазон величин <...>, соответствующее среднему значению уровня безопасности полетов", - говорится в документе.

Проблемы с "суперджетами"

Это не первый раз, когда в СМИ появляется информация о проблемах с Superjet.

В январе 2018 года агентство Блумберг сообщило, что четыре из 22 авиалайнеров SSJ-100 в парке мексиканской компании Interjet не летают, поскольку их используют как источник запасных частей для остальных самолетов компании.

Мексиканская авиакомпания впоследствии официально заявила, что не занимается "каннибализацией" одних "суперджетов" для поддержания летной годности остальных.

Однако в архиве аивационного трекинга FlightRadar24 на момент публикации этой статьи отсутствовала информация о полетах SSJ-100 компании Interjet с номерами XA-JLG, XA-JLV и XA-PBA. Полеты остальных лайнеров отслеживаются регулярно.

Кроме того, 26 мая 2017 года газета "Ведомости" опубликовала материал, согласно которому средний налет SSJ-100 у российских авиакомпаний в 2016 году составил 3-3,7 часов в сутки, а у мексиканской компании - 5-7 часов. При этом, ссылаясь на доклад профессора ГосНИИ гражданской авиации Александра Фридлянда, газета сообщила, что средний налет иностранных самолетов у российских авиакомпаний в том же году составил 9 часов в сутки.

В августе 2017 года издание РБК опубликовало данные исследования, которое провела компания "Гражданские самолеты Сухого", согласно которому эксплуатационная надежность SSJ-100 за последний год снизилась до 97,3% (источник Би-би-си подтвердил существование такого документа).

В ГСС официально это отрицали, настаивая на том, что "показатель эксплуатационной надежности по парку самолетов SSJ-100 в указанный период увеличился до 97,85 % в июне 2017 против 96,94% в июле 2016".

Короткая версия

Хотя к надежности Superjet и возникали вопросы, но главной проблемой программы создания самолета, по мнению многих экспертов, стал не совсем верный выбор сегмента рынка для нового самолета.

100-местная комплектация находится как раз между двумя весьма популярными сегментами - региональным самолетом на 60-80 мест и самыми малыми версиями уже среднемагистральных самолетов на 130 мест и больше.

В феврале 2018 года стало известно, что ГСС готовит новую 75-местную версию Superjet, которую, по словам президента ГСС Александра Рубцова, планируется создать в течение четырех лет.

26 марта газета "Коммерсант" рассказала, что эту идею поддержал президент России Владимир Путин, который также согласился выделить на этот проект около 85 миллиардов рублей.

Программа предусматривает не только изменение длины фюзеляжа, но также отказ от многих иностранных комплектующих, включая двигатели.