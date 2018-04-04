Оппозиция перессорилась из-за участия в выборах мэра Москвы

Правообладатель иллюстрации Stanislav Krasilnikov/TASS Image caption Недавние соратники, Дмитрий Гудков и Илья Яшин могут стать соперниками на выборах мэра в сентябре

Московские оппозиционеры пытаются договориться о едином кандидате на выборах мэра Москвы 2018 года, но этому мешают внутренние конфликты. В итоге в сентябре против Сергея Собянина могут выдвинуться сразу и экс-депутат Дмитрий Гудков, и глава красносельского совета депутатов Илья Яшин, и лидер "Яблока" Сергей Митрохин.

В сентябре этого года состоятся выборы мэра Москвы. Столица может считаться довольно протестным регионом: пять лет назад действующего мэра Сергея Собянина от второго тура спасли только 1,37% голосов. Тогда оппозиционеры поддержали выдвижение основателя ФБК Алексея Навального, и тот занял второе место, набрав 27% голосов. На этих выборах Навальный выдвигаться не может из-за непогашенной судимости по "делу Кировлеса".

Теперь оппозиционеры пытаются договориться, кому же идти на выборы в качестве единого кандидата от либеральных сил. Русская служба Би-би-си рассказывает, кто уже намекает на свои мэрские амбиции и что им мешает.

Дмитрий Гудков, бывший депутат

Одним из первых о своем намерении выдвигаться в мэры Москвы еще год назад объявил бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков. Для этого он создал систему помощи кандидатам на муниципальных выборах, которые прошли в сентябре 2017 года. Его план был такой: чтобы выдвинуться в мэры, нужно собрать подписи московских муниципальных депутатов, а чтобы в Москве было как можно больше лояльно настроенных ему депутатов, надо помочь им избраться в районные советы.

Блок "Объединенные демократы", который Гудков создал вместе с "Яблоком", получил 266 мандатов, а представители блока теперь есть в чуть более чем 60 муниципальных образованиях.

Теоретически такого количества сторонников (но не муниципалитетов, где они работают) достаточно, чтобы собрать подписи для выдвижения в мэры. Однако сейчас отношения с "Яблоком" у Гудкова сложные. После муниципальных выборов он поссорился с активистом "Яблока" Максимом Кацем, с которым он создавал блок "Объединенные демократы", а также с лидером московского "Яблока" Сергеем Митрохиным - тот тоже собирается выдвигаться в мэры столицы.

Теперь Гудков нашел других союзников. После выборов президента он объявил о сотрудничестве с бывшим кандидатом в президенты Ксенией Собчак и о планах создать новую партию на основе "Гражданской инициативы", которая выдвигала телеведущую в президенты.

В среду Гудков предложил партиям "Яблоко", "Парнас", "Гражданская инициатива", движению Михаила Ходорковского "Открытая Россия" и сторонникам Алексея Навального провести совместные праймериз в три тура. Допускать до участия в них Гудков предлагает только тех кандидатов, у которых есть поддержка минимум 10 муниципальных кандидатов, а голосовать он предлагает в офлайне, а не в интернете.

В беседе с Би-би-си Гудков сказал, что он уже заручился подписями 120 муниципальных депутатов. "Предварительно я собираюсь выдвинуться при их поддержке и от партии "Гражданская инициатива", - рассказал он.

Бывший член предвыборного штаба Собчак Виталий Шкляров сказал Би-би-си, что она поддерживает Гудкова в качестве кандидата на выборах мэра.

Правообладатель иллюстрации Лысцева Марина Image caption И Алексей Навальный, и Ксения Собчак состояли в координационном совете оппозиции в 2012 году

Илья Яшин, глава районного совета

Еще один вероятный кандидат от несистемной оппозиции - председатель совета депутатов района Красносельский Илья Яшин. Он был одним из тех, кто избрался муниципальным депутатом при поддержке блока Гудкова. После избрания Яшин активно рассказывает о своей работе на своей странице в "Фейсбуке", записывает видео, проводит акции и т.д.

В конце марта издание Life, а затем государственные каналы НТВ и ТВЦ (канал московской мэрии) выпустили сюжеты, в которых обвиняли Яшина в том, что тот якобы "сдал родную бабушку в приют". Сам Яшин объяснил, что у его бабушки деменция, обвинил телеканалы в развязанной против него информационной кампании и связал выход негативных сюжетов с возможным участием в мэрских выборах.

"В мэрии явно ждут, что я пойду против Собянина на выборы. И посылают четкий сигнал: даже не думай, это будет бой без правил, мы будем бить по всему, что тебе дорого", - написал тогда Яшин.

Знакомый Яшина говорит, что тот действительно думает о выдвижении, и может пойти не от партии, а самостоятельно. Для этого ему нужно будет собрать в свою поддержку подписи 1% от проживающих в Москве избирателей. Согласно данным Мосгоризбиркома, на 1 января 2018 года в Москве более 7,2 млн избирателей - то есть самовыдвиженцу потребуется собрать более 72 тысяч подписей.

На вопрос Би-би-си, собирается ли он выдвигаться в мэры в сентябре, Яшин прямо не ответил. "Самое главное - это выдвижение единого кандидата от демократической оппозиции. Поэтому меня сейчас заботят не фамилии кандидатов, а проведение праймериз. Про себя пока ничего не буду говорить", - сказал Яшин.

Он считает, что праймериз должен инициировать конгресс независимых муниципальных депутатов. По словам Яшина, он сейчас ведет консультации об этом с Гудковым, сторонниками Навального, а также попытается привлечь к объединенным праймериз "Яблоко".

Чтобы выдвинуться в мэры Москвы, как кандидатам от партий, так и самовыдвиженцам необходимо пройти так называемый "муниципальный фильтр" и заручиться поддержкой 6% муниципальных депутатов - причем хотя бы по одной подписи должно быть собрано не менее чем в 3/4 муниципальных образований.

Сейчас в Москве 146 муниципальных образований - в их число входят районы столицы, а также поселения в Троицком и Новомосковском административных округах. Таким образом, самовыдвиженцу надо собрать подписи хотя бы в 110 района, а также примерно столько же подписей.

И Яшин, и Гудков сказали Би-би-си, что планируют провести съезд муниципальных через две недели - 14-15 апреля. "В идеале я надеюсь, что за это время мы сможем договориться по процедуре и согласовать правила", - сказал Яшин.

Впрочем, взгляды на праймериз у них разошлись. Идею Гудкова провести праймериз в несколько этапов Яшин назвал неудачной.

Знакомый Гудкова рассказал Би-би-си, что тот очень удивлен и расстроен из-за того, что Яшин идет против него и заручился поддержкой оппозиционера Алексея Навального.

"Он рассчитывал на их поддержку. Когда он был депутатом, он добился, чтобы в амнистию [к юбилею победы в Великой Отечественной войне в 2015 году] включили те дела, которые на момент ее принятия находились в суде. А у Яшина тогда в суде было уголовное дело о драке в 2014 году с помощником сенатора. Без этого бы Яшин не смог никуда избираться. Гудков его и на муниципальных выборах активно поддержал. А теперь Навальный с Яшиным хотят ему помешать. Это его очень расстраивает", - говорит его знакомый.

Яшин и Гудков поругались еще в декабре прошлого года из-за акции за честные выборы.

Алексей Навальный, бывший кандидат в мэры

Занявший второе место на предыдущих мэрских выборах Алексей Навальный официально не говорил, кого собирается поддерживать на сентябрьских выборах.

"Мы заинтересованы в едином сильном кандидате. Наилучший способ определения этого кандидата в международной практике - это праймериз, и мы поддержим любого кандидата, кто их выиграет", - сказала Би-би-си пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

В своих выступлениях и постах в соцсетях Навальный много хвалит деятельность Яшина. Такого же теплого отношения к Гудкову он не демонстрирует, особенно с тех пор, как экс-депутат начал сотрудничать с "Яблоком" (исключившего Навального из своих рядов несколько лет назад) и Максимом Кацем, которого основатель ФБК обвинял в сотрудничестве с мэрией.

Кроме того, Навальный публично ссорился с другим союзником Гудкова - Ксенией Собчак. Он критиковал ее за выдвижение в президенты и обвинял в сотрудничестве с Кремлем.

Собеседник Би-би-си, знакомый с ходом переговоров политиков, говорит, что Навального не устраивает, что Гудков объединился с Собчак. Кроме того, по его словам, из-за этого союза Гудков лишился поддержки некоторых муниципальных депутатов. Поэтому Навальный непублично поддерживает Яшина.

Осложнить избирательную кампанию могут и измененные на время чемпионата мира по футболу правила проведения уличных мероприятий в тех городах, где будут проходить матчи. Согласно указу, который подписал президент России Владимир Путин, с 25 мая по 25 июля этого года митинги и акции, не связанные с ЧМ, смогут проводиться только в тех местах и в то время, которые будут определены местными властями и МВД и ФСБ.

Сергей Митрохин, председатель московского отделения "Яблока"

Партия "Яблоко", традиционный участник московских кампаний, собирается провести собственные праймериз, рассказал Би-би-си зампредседателя партии Николай Рыбаков.

На вопрос, рассматривает ли "Яблоко" возможность договориться с Навальным, Гудковым, Яшиным и другими оппозиционерами о выдвижении единого кандидата, Рыбаков сказал: "Я не вижу смысла в этом".

По словам Рыбакова, "Яблоко" не ведет переговоров с оппозиционерами и в любом случае выдвинет своего кандидата.

"При такой системе выборов я не вижу смысла выдвигать единого кандидата. Если бы выборы были в один тур, это имело бы смысл, а когда выборы в два тура, то чем больше кандидатов участвует, тем лучше".

Правообладатель иллюстрации Dmitry Serebryakov/TASS Image caption Митрохина еще не выдвинули, но в декабре 2017 года он уже представил свою предвыборную программу

В самой партии нет единства мнений в отношении мэрских выборов. Один из членов "Яблока" - лидер московского отделения Сергей Митрохин - уже многократно заявлял, что твердо намерен выдвинуться в мэры. В конце прошлого года он даже представил свою предвыборную программу. В 2013 году несистемной оппозиции не удалось договориться с "Яблоком", и Митрохин выдвинулся против Навального.

Рыбаков сказал Би-би-си, что заявления Митрохина преждевременны и что решение будет принято по итогам внутрипартийных праймериз.

Собянин, КПРФ и ЛДПР

Единственный кандидат, который точно сможет преодолеть муниципальный фильтр - это действующий мэр Собянин. В конце октября прошлого года в интервью газете "Ведомости" он сообщил, что готов выдвинуть свою кандидатуру на новый срок.

"С большой долей вероятности можно сказать, что да, хотя нужно еще дождаться объявления о начале избирательной кампании. Я считаю своей обязанностью закончить те реформы, которые идут в городе", - ответил тогда мэр на вопрос, хочет ли он переизбраться.

Сейчас пресс-служба Собянина в ответ на просьбу Би-би-си рассказать о его планах воздержалась от комментариев. "Мы занимаемся городской повесткой, обеспечением работы города", - сообщила пресс-секретарь мэра Гульнара Пенькова.

В парламентских партиях тоже начали подготовку к мэрским выборам.

Во вторник московский горком КПРФ представил руководству компартии список из восьми фамилий кандидатов на пост мэра, сказал Би-би-си член ЦК КПРФ Сергей Обухов. По его словам, президиум партии решил, что московские выборы будут иметь статус федеральных - а значит, курировать ее будет центральный штаб партии во главе с первым вице-спикером Госдумы Иваном Мельниковым. На прошлых выборах в мэры от КПРФ выдвигался он сам, набрав около 10%.

До последнего времени одним из главных возможных претендентов на пост мэра от КПРФ эксперты называли Андрея Клычкова - руководителя фракции компартии в Мосгордуме. Однако в прошлом году он стал врио губернатора Орловской области.

По словам собеседников Би-би-си в партии, среди кандидатов на пост мэра обсуждаются депутаты Госдумы от Москвы Валерий Рашкин и Денис Парфенов, а также депутаты Мосгордумы Елена Шувалова и Николай Зубрилин.

Правообладатель иллюстрации Sergei Bobylev/TASS Image caption Сергей Собянин готов снова стать мэром Москвы

"У партии нет возможности самостоятельно преодолеть муниципальный фильтр (у КПРФ есть только 44 муниципальных депутата в Москве). Поэтому сценарий кампании пока определяется", - говорит Обухов.

По его словам, есть три варианта. При первом партия выдвинет кандидата, который не сможет пройти фильтр, но проведет громкую кампанию. При втором варианте КПРФ попробует договориться с "Единой Россией", чтобы те дали их кандидату необходимое число подписей муниципальных депутатов. Третьим вариантом Обухов назвал возможную отмену муниципального фильтра. "Об этом много говорили. Еще есть время [для отмены]", - надеется он.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в понедельник попросил партийцев подготовить предложения по кандидатам на выборах мэра, рассказал Би-би-си депутат Госдумы от Москвы Ярослав Нилов. По его словам, пока в партии нет шорт-листа возможных кандидатов.

"Пока нужно отталкиваться от того, какие будет кадровые изменения на политическом поле страны", - сказал Нилов, уточнив, что партия определится в апреле-мае. При этом Нилов опроверг сообщения СМИ, что кандидатом от ЛДПР может быть он сам.