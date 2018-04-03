Уйти чтобы остаться: Тулеев возглавит кемеровский парламент

Правообладатель иллюстрации Maxim Grigoryev/TASS Image caption Тулеев в регионе - "царь и бог": может править вечно и быть кем хочет, считают собеседники Би-би-си

Аман Тулеев, ушедший с поста главы Кемеровской области после пожара в ТЦ "Зимняя вишня", вероятнее всего станет спикером областного совета, утверждают источники Би-би-си.

О том, что Тулеев станет спикером Кемеровского областного совета народных депутатов, Би-би-си рассказали собеседники, близкие к администрации президента и к региональному парламенту.

"Тулеев будет спикером. Так и планировалось еще до трагедии. Это цена, которую он запросил с самого начала", - сказал Би-би-си человек, близкий к администрации президента, но не уполномоченный давать официальные комментарии СМИ. - А [врио главы Кемеровской области Сергей] Цивилев еще будет выполнять его приказы. Рано радовались недоброжелатели. Тулеев будет править там вечно".

"Вполне может [стать спикером], - сказал Би-би-си федеральный чиновник, не уполномоченный официально общаться со СМИ. - Надо понимать, что он там бог и царь на месте". Чиновник утверждает, что в любом случае решение будет приниматься на месте, "из Кремля это никто не указывает".

Член регионального штаба "Общероссийского народного фронта" по Кемеровской области Максим Учватов рассказал Би-би-си, что Тулеев сменит спикера облсовета Алексея Синицына на посту спикера уже на следующей неделе. Учватов утверждает, что получил эту информацию от источников в облсовете.

"Синицын на 100% человек Тулеева и будет делать то, что говорит Аман Гумирович, - отметил Учватов, говоря о том, согласится ли нынешний спикер отдать кресло Тулееву. - Все депутаты облсовета - это люди назначенные лично Тулеевым".

Ранее о том, что Тулеев уже на следующей неделе станет спикером Кемеровского областного совета народных депутатов, со ссылкой на неназванные источники написал "Коммерсант". Близкий к Кремлю источник "Ведомостей" тоже сообщил, что Тулеев может занять место спикера.

Из исполнительной власти в законодательную

Во вторник ушедший в отставку с поста губернатора Тулеев получил вакантный депутатский мандат совета народных депутатов Кемеровской области. Секретарь избирательной комиссии Кемеровской области Михаил Пименов сказал "Коммерсанту", что решение о передаче мандата было принято сегодня на совещании в избиркоме.

"Аман Гумирович в 2013 году возглавлял зарегистрированный список от партии "Единая Россия". В этом списке он находился до сего дня", - объяснил Пименов, уточнив, что Тулееву передан вакантный мандат депутата Ван Вай-Чена, сложившего свои полномочия.

В приемной председателя облсовета Би-би-си сказали, что не имеют информации о дате ближайшей сессии депутатов и ее повестке. От более подробных комментариев там воздержались. При этом сенатор Александр Лаврик, выдвинутый от органов исполнительной власти Кемеровской области, сказал Би-би-си, что Синицын в Москве, но отказался подробнее рассказать о целях приезда спикера.

Не знают дату ближайшей сессии и ее повестку и депутаты Кемеровского облсовета. Так, единоросс Сергей Апарин сказал, что у него нет информации об этом. Он заверил, что дата и вопросы, которые планируется вынести на сессию, не обсуждались, а информацию о планах Тулеева стать спикером он назвал "вбросом в СМИ".

Апарин добавил, что по плану облсовет должен заседать в последнюю среду месяца, то есть ближайшая сессия должна состояться 25 апреля. По его словам, депутаты даже не знали заранее, что Тулеев получит вакантный мандат депутата Ван Вай-Чена.

Депутат облсовета от ЛДПР Игорь Украинцев также сказал Би-би-си, что дата сессии и повестка не назначена. Впрочем, по его словам, вариант назначения Тулеева спикером уже на следующей неделе не исключен.

"Как Тулеев распорядится мандатом - вопрос открытый. Вряд ли такая фигура, как он, может остаться простым депутатом", - заявил Украинцев. Он считает возможным и переход бывшего губернатора в Совет федерации.

"Хочет быть спикером - значит будет"

"Ни к чему хорошему это не приведет. Возможны новые народные волнения, - прокомментировал планы Тулеева возглавить облсовет Учватов. - Насколько мне известно, это достаточно неожиданный для федеральных органов власти шаг Тулеева".

По мнению Учватова, бывший губернатор пытается до последнего удержать в руках какую-то власть: "Мне кажется, для него это наркотик". При этом он сомневается в том, что переход Тулеева в Совет федерации реален.

"Это переезд в Москву и работа далеко от Кемеровской области. Я думаю, что Тулееву нужна власть на территории региона. Став председателем, он сможет блокировать инициативы новых руководителей органов исполнительной власти", - считает Учватов, отмечая, что речь, в первую очередь, о врио губернатора Сергее Цивилеве.

"Думаю, что если он (Тулеев - Би-би-си) захочет стать спикером, то он станет. Влияние его настолько велико, что он может стать любым, кем захочет", - говорит близкий к Кремлю политтехнолог Андрей Колядин.

"Мне кажется, он не уходил с поста не потому, что не хотел. А потому, что нужно было обеспечить необходимый результат на президентских выборах. И когда он его обеспечил, должен был уйти в блеске и с почетом. Но случилась страшная трагедия. Но он все равно поступил как мужик. Уже после трагедии сам написал заявление по собственному желанию. Думаю, никакого глобального негатива к нему нет хочет, быть спикером - значит будет", - сказал Колядин.

Почему губернатор-старожил лишился поста

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Тулеев руководил Кузбассом больше 20 лет. На пост главы региона его впервые назначил еще президент Борис Ельцин в июле 1997 года. В октябре того же года Тулеев выиграл выборы с результатом 93,54%. Примерно такие же проценты в регионе власть получала на всех последующих выборах - губернаторских, президентских и парламентских.

В 2015 году анонимные источники в Кремле сообщали СМИ, что в Москве пытаются уговорить Тулеева покинуть пост. Тем не менее он вновь выдвинулся на выборы и победил.

Летом 2017 года Тулеев из-за болезни несколько месяцев не появлялся на публике. Впервые в истории российский регион на столь долгое время остался без руководителя. Тогда же вновь появилась информация об уходе Тулеева в отставку. Но и тогда глава Кузбасса также сохранил пост.

25 марта в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошел пожар. Он унес жизни 64 человек, большинство из которых дети. Через два дня на площадь перед обладминистрацией вышли несколько тысяч человек - они требовали ответов на вопросы о пожаре и наказания виновных.

Жители хотели, чтобы к ним вышел Тулеев, но тот общался с президентом Путиным и на митинг не приехал. 1 апреля Тулеев ушел в отставку по собственному желанию. "Потому что с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора, ну нельзя, морально нельзя", - сказал он в видеообращении.

Врио губернатора Путин назначил заместителя Тулеева Сергея Цивилева. Он успел проработать в Кузбассе вице-губернатором меньше месяца. До переезда в Кемеровскую область Цивилев возглавлял угольную компанию "Колмар".

Газета "Ведомости" еще месяц назад писала, что Цивилев станет преемником Тулеева. Издание отмечало, что назначение Цивилева вице-губернатором взволновано кемеровские элиты, поскольку гендиректор "Колмара" не местный. "Ведомости" называли его выдвиженцем близкого к Путину предпринимателя Геннадия Тимченко.