Как дроны спасут британские поля

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Дроны могут сделать то, на что не хватает инспекторов, говорят сторонники внедрения технологии

Фермеров, которые допускают эрозию почвы на своих угодьях, будут выслеживать дроны. Такое предложение выдвинули британские экологи из Всемирного фонда дикой природы, Общества охраны рыболовства и Общества охраны рек.

Агентство по охране окружающей среды Британии неоднократно сообщало, что в течение года в состоянии проверить состояние почвы лишь на 0,5% (полпроцента) ферм в стране.

В докладе агентства говорится, что дроны могут помочь найти недобросовестных фермеров. Согласно обнародованным данным, в год они наносят Британии ущерб на более чем 1,2 млрд фунтов (1,7 млрд долларов) в год, забивая реки слоями почвы и способствуя наводнениям.

Правительство заявило, что рассматривает любые предложения по борьбе с загрязнением почвы.

Экологи утверждают, что неумелое земледелие является основной причиной снижения чистоты рек Великобритании, а также является основной причиной наводнений.

Они подсчитали, что инвестиции в борьбу с эрозией окупятся многократно.

Дроны на службе сельского хозяйства

Но защита окружающей среды от эрозии почв недостаточно финансируется, говорят специалисты и отмечают, что в отдалённых районах часто бывает трудно заметить ошибки фермеров.

Эта проблема особенно остро стоит на западе Англии, где многие фермеры выращивают кукурузу на крутых склонах. Растения растут с большими интервалами в посадках, и оставшаяся между ними почва разрушается и оползает в проливные дожди.

Еще одна проблема заключается в перевыпасе, поскольку скот уменьшает размер полей и создаёт слой, который блокирует нормальное протекание воды под почву.

И вот, в графстве Херефордшир использование дронов для предотвращения утраты почв зарекомендовало себя успешно.

В докладе об испытаниях беспилотников особое внимание уделяется кукурузе и картофелю, поскольку последний сильно ослабляет почву.

В ходе испытаний Агентство по охране окружающей среды перенаправило часть своего бюджета на беспилотники. Проанализировав карты, специалисты определили наиболее восприимчивые к ливневой эрозии поля.

Результаты их работы впечатлили даже специалистов, отслеживающих популяцию рыб и животных.

"Когда мы начали заниматься этой проблемой в 2000 году, мы не наблюдали нерест лосося по всей длине реки Уай. Работа агентства не только улучшила почву - она ​​также принесла пользу рыбам, потому что лосось на Уае теперь нерестится на 65 миль по течению", - сказал Би-би-си эколог Саймон Эванс.

Правообладатель иллюстрации Mark Lloyd Image caption Проливные дожди резко ускоряют эрозию почв

Инвестиции в почву

Авторы доклада настоятельно призывают правительство взять эту схему на вооружение на национальном уровне.

Один из соавторов Марк Ллойд из фонда Общества охраны рыболовства сказал Би-би-си: "Защита почв от эрозии законодательно не поощряется. Нам нужен закон, чтобы не давать спуску нерадивым фермерам и стимулировать неравнодушие добросовестных земледельцев".

В докладе содержится призыв к стратегическому подходу к управлению землепользованием в Великобритании, который будет контролироваться новым органом, о создании которого должен объявить министр экологии Майкл Гоув.

Фермеры, которые помогают предотвратить наводнения и повышают содержание углерода в почве, должны, согласно докладчикам, получать вознаграждение через систему грантов.

Выгода от мониторинга почв

В докладе говорится, что защита почвы имеет много преимуществ. Среди них:

улучшение условий для будущих фермеров

экономия на удобрениях и пестицидах

экономия на углублении речных русел

плюсы для рыбной ловли и туризма

снижение вероятности наводнений

защита от засухи через естественное пополнение водоносных горизонтов

трата меньших объёмов дизельного топлива на сельхозтехнику

предотвращение высвобождения СО2 в атмосферу