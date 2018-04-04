Как дроны спасут британские поля
Фермеров, которые допускают эрозию почвы на своих угодьях, будут выслеживать дроны. Такое предложение выдвинули британские экологи из Всемирного фонда дикой природы, Общества охраны рыболовства и Общества охраны рек.
Агентство по охране окружающей среды Британии неоднократно сообщало, что в течение года в состоянии проверить состояние почвы лишь на 0,5% (полпроцента) ферм в стране.
В докладе агентства говорится, что дроны могут помочь найти недобросовестных фермеров. Согласно обнародованным данным, в год они наносят Британии ущерб на более чем 1,2 млрд фунтов (1,7 млрд долларов) в год, забивая реки слоями почвы и способствуя наводнениям.
Правительство заявило, что рассматривает любые предложения по борьбе с загрязнением почвы.
Экологи утверждают, что неумелое земледелие является основной причиной снижения чистоты рек Великобритании, а также является основной причиной наводнений.
Они подсчитали, что инвестиции в борьбу с эрозией окупятся многократно.
Дроны на службе сельского хозяйства
Но защита окружающей среды от эрозии почв недостаточно финансируется, говорят специалисты и отмечают, что в отдалённых районах часто бывает трудно заметить ошибки фермеров.
Эта проблема особенно остро стоит на западе Англии, где многие фермеры выращивают кукурузу на крутых склонах. Растения растут с большими интервалами в посадках, и оставшаяся между ними почва разрушается и оползает в проливные дожди.
Еще одна проблема заключается в перевыпасе, поскольку скот уменьшает размер полей и создаёт слой, который блокирует нормальное протекание воды под почву.
И вот, в графстве Херефордшир использование дронов для предотвращения утраты почв зарекомендовало себя успешно.
В докладе об испытаниях беспилотников особое внимание уделяется кукурузе и картофелю, поскольку последний сильно ослабляет почву.
В ходе испытаний Агентство по охране окружающей среды перенаправило часть своего бюджета на беспилотники. Проанализировав карты, специалисты определили наиболее восприимчивые к ливневой эрозии поля.
Результаты их работы впечатлили даже специалистов, отслеживающих популяцию рыб и животных.
"Когда мы начали заниматься этой проблемой в 2000 году, мы не наблюдали нерест лосося по всей длине реки Уай. Работа агентства не только улучшила почву - она также принесла пользу рыбам, потому что лосось на Уае теперь нерестится на 65 миль по течению", - сказал Би-би-си эколог Саймон Эванс.
Инвестиции в почву
Авторы доклада настоятельно призывают правительство взять эту схему на вооружение на национальном уровне.
Один из соавторов Марк Ллойд из фонда Общества охраны рыболовства сказал Би-би-си: "Защита почв от эрозии законодательно не поощряется. Нам нужен закон, чтобы не давать спуску нерадивым фермерам и стимулировать неравнодушие добросовестных земледельцев".
В докладе содержится призыв к стратегическому подходу к управлению землепользованием в Великобритании, который будет контролироваться новым органом, о создании которого должен объявить министр экологии Майкл Гоув.
Фермеры, которые помогают предотвратить наводнения и повышают содержание углерода в почве, должны, согласно докладчикам, получать вознаграждение через систему грантов.
Выгода от мониторинга почв
В докладе говорится, что защита почвы имеет много преимуществ. Среди них:
- улучшение условий для будущих фермеров
- экономия на удобрениях и пестицидах
- экономия на углублении речных русел
- плюсы для рыбной ловли и туризма
- снижение вероятности наводнений
- защита от засухи через естественное пополнение водоносных горизонтов
- трата меньших объёмов дизельного топлива на сельхозтехнику
- предотвращение высвобождения СО2 в атмосферу
- создание условий для размножения диких животных