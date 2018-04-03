10 российских городов, где еще выбирают мэров

Правообладатель иллюстрации Donat Sorokin/TASS Image caption Митинги жителей Екатеринбурга и противодействие мэра Евгения Ройзмана не помешали свердловскому заксобранию отменить прямые выборы главы города

После отмены прямых выборов мэра Екатеринбурга в России осталось всего несколько крупных городов, где жители по-прежнему могу выбирать себе градоначальников. Однако и в них выборы редко оказываются конкурентными: большинством руководят представители "Единой России", а в некоторых мэры не менялись больше 10 лет.

Массово отказываться от прямых выборов мэра российские регионы стали после реформы местного самоуправления 2014 года. Она позволила регионам самостоятельно определять, каким образом они избирают глав муниципальных образований - напрямую голосованием жителей или голосованием в представительных органах власти.

По итогам этой реформы в России осталось всего несколько административных центров, где выборы мэров сохранились. Однако в последующие годы и во многих из них прямое голосование отменили.

Так, в Петрозаводске депутатам удалось преодолеть вето оппозиционного мэра от "Яблока" Галины Ширшиной и отменить выборы главы города в 2015 году. В Воронеже прямые выборы отменили по инициативе местных единороссов в 2016 году. Отменили прямые выборы и в Иркутске - там оспорить это решение безуспешно пыталось региональное отделение КПРФ.

Русская служба Би-би-си рассказывает, жители каких крупных городов еще могут выбирать себе руководителей и кто их возглавляет.

Москва

В Москве, как в городе федерального значения, мэр имеет статус губернатора. После того, как в 2004 году заработал порядок, по которому глав регионов по представлению президента утверждали местные законодательные органы, выборы столичного мэра не проводились вплоть до 2013 года.

На первых за 10 лет прямых выборах в столице главным соперником действующего мэра Сергея Собянина стал оппозиционер Алексей Навальный. Он смог зарегистрироваться кандидатом после того, как с помощью Собянина преодолел "муниципальный фильтр" и заручился необходимой поддержкой московских муниципальных депутатов.

Собянин в итоге одержал победу в первом туре при явке 32,03%, получив 51,37%. Навальный набрал 27,24% голосов. Оппозиционер обвинил Собянина в фальсификациях, которые, с его точки зрения, позволили мэру избежать второго тура. Он обжаловал итоги выборов, однако суд признал их законными.

Правообладатель иллюстрации Sergey Bobylev/TASS Image caption На мэрских выборах 2013 года Алексей Навальный развернул масштабную агитационную кампанию, которая принесла ему почти треть голосов московских избирателей

Ближайшие выборы мэра Москвы пройдут в сентябре 2018 года. О намерении участвовать в них говорил оппозиционер Дмитрий Гудков, помогавший независимым кандидатам на муниципальных выборах. Действующий глава города Сергей Собянин пока о планах по повторному выдвижению не объявлял.

Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге должность главы города занимает губернатор, который избирается сроком на пять лет. Последние выборы состоялись в 2014 году, победу на них одержал врио главы города Георгий Полтавченко при явке в 39,13%. Он набрал 79,3% голосов, второе место с результатом 9,37% заняла представитель КПРФ Ирина Иванова. Оппозиционные кандидаты Оксана Дмитриева ("Справедливая Россия") и Анатолий Голов ("Яблоко") не смогли пройти муниципальный фильтр.

Севастополь

После аннексии Крыма в 2014 году Севастополем несколько лет руководил Сергей Меняйло. В 2016 году он подал в отставку, вскоре после этого заксобрание приняло закон о прямых выборах главы города. В Севастополе выдвигаться в губернаторы по закону можно только от политических партий, имеющих право участвовать в выборах.

На первых прямых выборах в сентябре 2017 года с результатом 71,05% одержал победу Дмитрий Овсянников ("Единая Россия"), временно исполняющий обязанности губернатора. Его ближайший преследователь Роман Кияшко из КПРФ набрал 16,42% голосов. Явка избирателей составила 34,2%.

Кемерово

Единоросс Илья Середюк шел на выборы, которые состоялись в единый день голосования в сентября 2016 года, уже в статусе исполняющего обязанности главы города. Досрочные выборы потребовались после того, как предыдущий мэр Валерий Ермаков подал в отставку "в связи с выходом на заслуженный отдых". Кандидатуру Середюка поддержал губернатор Аман Тулеев, у которого тот работал заместителем. За Середюка проголосовали 78,8% избирателей при чрезвычайно высокой для выборов на местном уровне явке в 80,9%.

Правообладатель иллюстрации Alexander Patrin/TASS Image caption Мэр Кемерова Середюк пытался успокоить горожан после пожара в "Зимней вишне". Толпа к нему не прислушалась

В начале апреля Середюка раскритиковал президент России Владимир Путин, которые прибыл в Кемерово после пожара в торговом центре "Зимняя вишня". Путин отчитал мэра за то, что за время его работы градоначальником в ТЦ не проводились необходимые проверки. Через несколько дней после визита Путина произошла отставка Тулеева, который руководил регионом 18 лет. Середюк свой пост на данный момент сохраняет.

Абакан

Николай Булакин ("Единая Россия") руководит столицей Хакасии больше 20 лет. Первый раз он был избран главой администрации города в 1995 году и затем был переизбран четыре раза - в последний раз в 2013 году. На последних выборах он победил с результатом в 81,79% голосов при явке в 33,23%.

За время работы на посту главы города Булакин успел стать фигурантом уголовного дела о халатности и превышении полномочий. Прокуратура утверждала, что глава Абакана назначил чиновникам мэрии незаконные надбавки, однако Верховный суд никаких нарушений не обнаружил. Дело Булакина дважды закрывали: сначала это сделало республиканское следствие, однако расследование возобновил федеральный СКР. В 2013 году дело было окончательно закрыто.

Новосибирск

Выборы мэра Новосибирска в 2014 году сенсационно выиграл кандидат от КПРФ Анатолий Локоть. Коммунист стал единым кандидатом от оппозиции на выборах - его, в том числе, поддержали "Народный Альянс" (так на тот момент называлась партия Алексея Навального), "Яблоко", "Гражданская платформа" и другие. Кроме того, в пользу Локтя снялись несколько кандидатов, в том числе, депутат Госдумы Илья Пономарев.

Правообладатель иллюстрации Evgeniy Kurskov/TASS Image caption Победа коммуниста Анатолия Локтя над кандидатом от "Единой России" на выборах мэра Новосибирска стала сенсацией

Локоть на досрочных выборах мэра набрал 43,75% голосов. Его ближайший соперник, единоросс Владимир Знатков, который шел на выборы в статусе исполняющего обязанности мэра, набрал 39,57 %. Явка на выборах составила 32,59%.

За время работы на посту мэра Локоть успел поссориться с оппозиционерами, которые поддержали его на выборах. Например, в 2015 году он заявил, что Демократическая коалиция, которая планировала участвовать в выборах новосибирского заксобрания, финансируется конгрессом США и планирует устроить "оранжевую революцию". После этого высказывания Навальный и местное отделение партии ПАРНАС подало к Локтю иск о защите чести и деловой репутации, однако суд его отклонил.

Хабаровск

Хабаровском с 2000 года руководит Александр Соколов, член "Единой России". За прошедшие годы его переизбирали четыре раза - последний раз в 2013 году, тогда Соколов победил с результатом 67,9%.

В 2016 году Соколов собирался участвовать в выборах в Госдуму и даже заявился на праймериз "Единой России", однако затем отказался от этого. По его словам, он решил "не уезжать в Москву", так как в городе "много недоделанных дел и принятых обязательств".

Якутск

Якутск с 2012 года возглавляет единоросс Айсен Николаев. В 2012 году он победил в борьбе с популярным местным политиком, депутатом заксобрания Владимиром Федоровым, который пошел на выборы как самовыдвиженец и получил 25% голосов. За Николаева тогда проголосовали 47,7%.

В прошлом году Николаев вновь получил право баллотироваться по итогам праймериз "Единой России", где с ним соревновались его подчиненные и малоизвестные региональные политики. В итоге за Николаева проголосовали 68,4% избирателей. Второй по популярности на выборах главы города оказалась графа "Против всех" - ее выбрали 10,8%. Ближайший соперник действующего мэра, кандидат от КПРФ, получил 10,5%.

Media playback is unsupported on your device Тысячи людей в Екатеринбурге требуют оставить выборы мэра

Томск

Руководитель компании "Томское пиво", единоросс Иван Кляйн был избран мэром Томска в 2013 году. На выборах он набрал 62,23% голосов. Его основной конкурент, областной депутат, профессор кафедры финансового права Томского государственного университета Владимир Казаков ("Справедливая Россия") получил 14,14%. Избирательная кампания и само голосование жителей города почти не заинтересовали - на выборы пришли всего 20,79% избирателей.

Анадырь

Должность мэра Анадыря занимает единоросс Илья Давиденко. Последние выборы главы города состоялись в сентябре 2014 года. Тогда за Давиденко проголосовали 83,08% - в абсолютных цифрах это 2608 избирателей. Ближайший соперник единоросса, Божена Антонюк от ЛДПР, получила 9,11% или 286 голосов. Явка на этих выборах приблизилась к 40%.