СМИ России: выборы президента стали самыми неконкурентными

В обзоре российских газет:

"Ведомости": аномальная кампания

Президентские выборы-2018 оказались самыми неконкурентными в истории, пишут "Ведомости", ссылаясь на доклад Комитета гражданских инициатив (КГИ) Алексея Кудрина.

Авторы доклада рассчитали эффективное число кандидатов - индекс Лааксо-Таагеперы, который является показателем уровня реальной конкуренции. В нынешней кампании он оказался равен 1,62. Это ниже, чем на всех предыдущих президентских выборах в России: в 2004 году индекс был 1,73, в 2008 - 1,82, в остальных кампаниях - больше 2.

Несмотря на большое число кандидатов, реальный уровень конкуренции оказался низким.

"Такой индекс связан с результатами лидера - чем они выше, тем ниже эффективное число. Кто-то считает, что уровень конкурентности зависит от количества кандидатов, хотя реальная конкуренция измеряется именно эффективным числом кандидатов. Реальная конкурентность низкая, несмотря на то что формальная конкурентность выше, чем в последние три кампании", - объяснил один из авторов доклада, политолог Аркадий Любарев.

Эксперты пишут, что амплитуда колебаний уровня поддержки Владимира Путина по регионам существенно снизилась: если в 2012 году поддержка варьировалась от 46,95 до 99,76%, то на этот раз наблюдались вариации от 64,38 до 93,38%.

"Сглаживание результатов связано с тем, что часть регионов получила указание не усердствовать и показала более низкие результаты, а в крупных городах произошло снижение явки протестного электората за счет кампании бойкота. Но в целом результаты кандидатов показывают, что они провели плохие кампании, особенно в региональном разрезе", - говорит еще один автор доклада, политолог Александр Кынев.

Эксперты говорят об уникальности итогов выборов: впервые победитель получил такой высокий результат - 76,7%. Ситуация с явкой тоже была уникальной: явка на выборах в Госдуму-2016 снизилась по сравнению с прошлой кампанией (в 2011 году), а явка на президентских выборах выросла (по сравнению с кампанией 2012 года.

Хотя эксперты отмечают, что на думских выборах 2016 года активность избирателей понизилась из-за переноса выборов на сентябрь. Поэтому нельзя делать вывод, что удалось переломить тренд на снижение явки.

"Выборы 2016 г. были нетипичными - сознательно работали на снижение явки, чего никогда не было. Сейчас была аномальная кампания повышения явки, степень назойливости и агрессивности призывов к участию в выборах была беспрецедентной. Поэтому и вышла такая резкая амплитуда", - говорит Кынев.

Однако не все согласны с выводами, опубликованными в докладе.

"Получается, что выборы 2004 года с участием Николая Харитонова и охранника Жириновского были конкурентнее? - удивляется политолог Евгений Минченко. - Это схоластика. Есть кандидат с объективно высоким рейтингом, его конкуренты значительно от него отстают".

"Нельзя говорить, что это как-то качественно описывает процесс или конкурентность системы, это описывает кандидатов. Участие других кандидатов не повлияло бы. Согласно соцопросам, участие того же Алексея Навального ничего сверхъестественного не давало", - полагает эксперт.

РБК: быстрого роста экономики не будет

Экономического рывка за счет притока инвестиций не будет. К такому выводу пришли эксперты Аналитического кредитно-рейтингового агентства (АКРА) в обзоре "Шесть драйверов инвестиционного роста в России".

РБК комментирует исследование и пишет, что положительное влияние на инвестиции могут оказать импортозамещение и рост экспорта.

Даже на фоне укрепления рубля импортозамещение по-прежнему может быть драйвером инвестиций, говорит старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Кирилл Кононов.

"В России достаточно низкие расходы на энергию и труд, а рынок достаточно велик, чтобы это было экономически оправданно. А само население достаточно квалифицированно для того, чтобы можно было развивать производство сложных товаров", - считает он.

Директор Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Кнобель, напротив, считает, что роль импортозамещения как экономической реакции на изменение внешних условий снижается, в том числе за счет укрепления национальной валюты.

По его словам, импорт в относительном выражении дешевеет - для развития отечественных производств становится меньше конкурентных преимуществ.

В докладе упоминаются структурные и конъюнктурные стимулы для инвестиций. Структурные дают компаниям возможность расширяться в конкретных отраслях.

АКРА выделяет шесть таких стимулов. Речь идет о росте внутренних рынков: например, такие секторы, как страхование и ИТ.

Кроме того, жесткое бюджетное правило (механизм накопления в резервах сверхдоходов от нефти дороже 40 долларов) и сокращение расходов бюджета создают стимулы для роста частных инвестиций на рынках, традиционно представленных государственными услугами (здравоохранение, образование).

Свой вклад в рост инвестиций может внести рост экспортного рынка, от него в первую очередь выиграют добыча и транспортировка газа, химия, сектор транспортной инфраструктуры.

Еще один структурный стимул, по оценке АКРА, - импортозамещение, которое поможет сельскому хозяйству, легкой промышленности, электронике и фармацевтике.

Более 50% инвестиций в основной капитал в России обеспечиваются средствами частных компаний, поэтому они зависят от их финансового состояния в прошлые годы, пишет АКРА. Принимая решения об инвестициях, бизнес анализирует конъюнктурные факторы - рентабельность, кредитные риски, динамику объемов производства.

Аналитики проанализировали эти показатели по отраслям, опираясь на данные Росстата, ЦБ и ФНС, и пришли к выводу, что безоговорочных лидеров по конъюнктурной привлекательности инвестирования в России нет.

Невыгоднее всего инвестировать в строительство, образование, медицину, коммерческие услуги и недвижимость. Ситуация в целом скорее говорит о невозможности быстрого экономического роста за счет инвестиций, заключают аналитики.

Прирост инвестиций в каком-то одном секторе невозможен, "везде надо собирать по чуть-чуть", отмечает Кнобель. В наибольшей степени на инвестиции будут оказывать влияние общестрановые макроэкономические риски, в том числе связанные с "санкционным противостоянием", а также деловой климат, резюмирует он.

"Коммерсант": лоббисты продавили закон, опасаясь санкций

Угроза введения новых американских санкций ускорила принятие законодательных поправок, упрощающих возвращение в РФ предметов искусства и отправку их за рубеж, пишет "Коммерсант".

Газета напоминает, что против предоставления частным музеям такого же статуса как государственным, а вместе с ним льгот при ввозе и вывозе предметов искусства выступали представители профессионального сообщества, в том числе директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

В долгой лоббистской игре участвовали администрация президента, правительство, Госдума. Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон просил президента ускорить принятие поправок, говорят источники газеты.

Михельсон заявил, что каждый коллекционер заинтересован в том, чтобы беспрепятственно ввозить и вывозить принадлежащие ему культурные ценности.

Госдуме седьмого созыва пакет поправок по ввозу и вывозу культурных ценностей достался в наследство от шестого созыва. В итоге закон скорректировали с поправкой на то, что владельцы коллекций могут распоряжаться своей частной собственностью.

Также новые поправки Налогового кодекса все же предполагают, что частные музеи федерального значения наравне с государственными избавлены от уплаты пошлин за выдачу разрешительных документов "на вывоз или временный вывоз" предметов искусства.

По словам близкого к руководству Госдумы собеседника, одна из задач поправок была как раз в том, чтобы дать желающим коллекционерам "возможность при желании вывезти предметы искусства из Европы и приспособить особняки под новые музеи".

Поэтому законодатели обещали дополнительные льготы: не облагать таможенными пошлинами ввоз произведений искусства для пополнения частных музейных собраний и для временных выставок и их временный вывоз с выставочными целями.

Источник газеты в Госдуме утверждает, что к концу 2017 года Леонид Михельсон на встрече с Владимиром Путиным аргументировал необходимость принятия закона, в том числе в контексте предстоящих санкций. Было дано поручение принять закон в кратчайшие сроки.

Закон принят, но реакция на него неоднозначная. Надежда Степанова, арт-директор Института русского реалистического искусства (основан банкиром Алексеем Ананьевым), считает, что закон облегчит организацию зарубежных выставок.

"Мы платим огромные таможенные пошлины, от которых, как известно, освобождены государственные и муниципальные музеи. Эти деньги лучше потратить на повышение качества выставок, их продвижение", - говорит эксперт.

"То, что теперь частные музеи наравне с государственными освобождены от уплаты таможенных пошлин при ввозе произведений в коллекцию своего музея, - положительная сторона закона", - считает Марина Молчанова, вице-президент Международной конфедерации антикваров и арт-дилеров, директор галереи "Элизиум".

Больше скепсиса у директора частного Музея русской иконы Николая Задорожного.

"Изменения в законодательстве о вывозе и ввозе культурных ценностей никаким образом не повлияли на международную выставочную деятельность Музея русской иконы", - сказал он.

"Порядок оформления разрешения на временный вывоз музейных предметов из нашей коллекции для экспонирования за рубежом не изменился, размер пошлины сохранился на уровне 0,01% от страховой стоимости экспонатов. Мы по-прежнему оформляем государственные гарантии принимающей выставку стороны об иммунитете и обязательстве возврата музейных предметов", - полагает Задорожный.

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Обзор подготовила Ольга Караулова, служба Мониторинга Би-Би-Си.