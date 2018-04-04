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Лидер движения за защиту прав темнокожего населения США Мартин Лютер Кинг в 1957 году во время выступления в Мемориале Линкольна в Вашингтоне призвал конгресс ввести равные избирательные права для всех американцев.

"Дайте нам бюллетени, - сказал Кинг, - и мы приведем в залы законодательных собраний людей доброй воли".

Через полвека после его смерти команда Reality Check решила проверить, как изменился расовый и этнический состав конгресса и законодательных собраний штатов.

Конгресс США состоит из 435 избранных законодателей в палате представителей (нижней палате) и 100 законодателей в сенате (верхней палате).

Политика в США постепенно становится более многообразной, и нынешний состав конгресса - наиболее расово и этнически многообразный за все время его существования. Избрание на пост президента Барака Обамы также стало важной вехой.

Но по сравнению с населением в целом, многие ветви политической власти в Америке все еще непропорционально "белые".

Изменения в сенате

За несколько месяцев до убийства Мартина Кинга Эдвард Брук стал первым афроамериканцем, победившим на выборах в сенат.

Брук, который представлял штат Массачусетс и отслужил два полных срока, был известен своей работой по продвижению доступного жилья и расового равенства на юге США.

С тех пор в сенат избирались семь афроамериканцев, в том числе две женщины.

В конгрессе в целом число афроамериканцев, латиноамериканцев и американцев азиатского происхождения в последние годы постепенно росло. Но среди законодателей подавляющее большинство все еще составляют белые.

За последние полвека число представителей этнических меньшинств выросло более чем вдвое. Однако при том, что этнические меньшинства представляют 38% населения, в составе последнего конгресса их представителей было около 20%.

В 2017 году 3% сенаторов и 10% членов палаты представителей были афроамериканцами, в то время как эта группа представляет 13% населения США.

Примерно такая же ситуация наблюдается с американцами азиатского происхождения (2% в сенате, 3% в палате представителей, но 6% населения в целом) и с латиноамериканцами (4% в сенате, 9% в палате представителей, но 18% населения в целом).

Как насчет палаты представителей?

Около 23% палаты представителей происходят из этнических меньшинств - это более высокая доля, чем в сенате.

По данным Pew Research Centre, из числа новых представителей и представительниц конгресса 34% происходят из этнических меньшинств. Это больше похоже на конгресс этнически многообразной страны.

Почти все члены палаты представителей, происходящие из этнических меньшинств, состоят в Демократической партии. Республиканцы же придают меньше значения тому, чтобы сделать политический процесс более репрезентативным, говорит Дженнифер Лоулесс, директор группы "Женщины и политика" в Американском университете в Вашингтоне.

Это важно, говорит Лоулесс, потому что политики с большей вероятностью озаботятся проблемами какого-то меньшинства, если они сами сталкивались с этими проблемами как представители этого меньшинства.

В палате представителей сейчас два коренных американца: Том Коул из народа чикасо, который представляет Оклахому, и Марквэйн Муллин из народа чероки, также представляющий этот штат.

Известно, что сенаторами становились трое представителей коренных народов США. Бен Найтхорс Кэмпбелл - представитель народа северные шайенны - служил в сенате до 2005 года.

В 2016 году на выборах в конгресс участвовали восемь представителей коренных народов США - это рекорд за всю историю.

Ситуация в разных штатах

В законодательные собрания штатов избираются около 7 тыс. человек. Так же как и в конгрессе, состав законодательных собраний штатов менее разнообразен, чем их население в целом.

Согласно исследованию Национальной конференции законодательных органов штатов (NCSL), проведенному в 2015 году, больше всего законодателей, представляющих меньшинства, было в штатах Гавайи и Нью-Мексико - 78% и 49% соответственно.

Штатом с самым высоким процентом белых законодателей (99%) в 2015 году была Северная Дакота, где меньшинства составляют около 15% от общего населения.

Гавайи, Калифорния, Флорида, южные штаты на границе с Мексикой и некоторые штаты вдоль восточного побережья имеют самую высокую долю законодателей из числа меньшинств. А вот в штатах в центральной части страны и на севере, как правило, самый низкий процент.

Штат с самой высокой долей афроамериканцев в законодательном собрании - это Миссисипи. В штате Гавайи среди законодателей самая высокая доля американцев азиатского происхождения и представителей тихоокеанских островов.

В законодательном собрании Монтаны самая высокая доля коренных американцев, а в Нью-Мексико - латиноамериканцев.

Оценить, насколько изменилась ситуация после смерти Мартина Кинга, довольно сложно из-за отсутствия полных данных по каждой этнической группе, начиная с 1960-х годов.

Но исследование NCSL показало, что доля афроамериканцев, избранных в законодательные органы США, в период с 1971-го по 2011 год выросла с 2% до 9%. А доля латиноамериканцев с 1991 года - с 2,2% до 5%, однако этот показатель значительно ниже их общей доли среди населения США - 18%.