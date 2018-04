Телесные наказания в школах: кто, где и как наказывает детей

Ну что ,сегодняшний ньюсмейкер Саня @gnomgnomych ответил британской «Daily Mail» и всей западной прессе , а также к сожалению и российским СМИ о его жёстком воспитании, в легкой непринуждённой форме во время съёмочного процесса ) Скорей всего западным СМИ не знакомо , что «Устами младенца глаголет истина») , а вот нашим журналистам надо сначала разобраться и не воспринимать все в буквальном смысле ,и уж тем более утрировать все на свой лад и на свой изощренный ум ,тем более по отношению к своим соотечественникам )

