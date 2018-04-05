Ледокол, Иран и сельская школа. 164 участка, не выбравших президентом Путина

Правообладатель иллюстрации ZUMA/TASS Image caption Результат Путина оказался рекордным за историю президентских выборов, однако победить на всех участках он не смог

Владимир Путин одержал на прошедших выборах победу с внушительным результатом в 76,69%, однако в России и за рубежом нашлись участки, на которых жители выбрали себе другого главу государства. Русская служба Би-би-си рассказывает, где находятся эти участки и почему голосовавшие на них граждане предпочли других кандидатов.

Протестный Дальний Восток

Регионом с наибольшим числом протестных участков оказался Приморский край - там Владимир Путин не смог одержать победу на 36 УИКах. На 16-ти из них президент разделил первое место с кандидатом от КПРФ Павлом Грудининым или проиграл ему. На 20-ти такое же количество голосов, как Путин, и больше набрал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Максимального результата Грудинину удалось добиться даже не в родном для себя Совхозе имени Ленина, которым руководит кандидат, а на одном из участков во Фрунзенском районе Владивостока. Этот УИК расположен в здании Владивостокского гидрометеорологического колледжа. Там Грудинин победил с результатом 80%. Правда, в абсолютных цифрах это не очень много - 18 голосов. За Жириновского на этом же участке проголосовали четыре человека, за Путина - один.

Победу, но уже с меньшим перевесом в процентах, Грудинин одержал на еще нескольких участках Фрунзенского района, к которому относятся Владивостокский морской торговый порт и поселки на острове Русский, развитие которого стало одним из самых громких инфраструктурных проектов нынешней власти.

Жириновский также добился самого значимого успеха в Приморском крае, но не во Владивостоке, а на участке в здании администрации города Находка. К нему относятся всего 28 избирателей - 27 из них (96%) проголосовали за Жириновского, а еще один за телеведущую Ксению Собчак. Грудинину и Путину на этом УИКе не досталось ни одного голоса.

Дальний Восток всегда поддерживал ЛДПР, говорит депутат от партии Сергей Каргинов. "Этот год у нас вызвал определенное удивление, потому что в целом на Дальнем Востоке общая доля была немножко ниже, чем на выборах в 2012. Но в целом поддержка все равно большая", - говорит Каргинов. По его словам, жителей привлекает и "уникальная программа развития восточных регионов", и адресная помощь. "Феномен отдельных участков существует. На имя Жириновского каждый день более 1000 писем приходит, мы отвечаем. По многим обращениям, особенно, с малых территорий, удается очень быстро помочь - часто это какие-то бытовые проблемы. Естественно, люди в знак благодарности приходят и голосуют", - объяснил депутат.

Среди регионов наиболее успешным для Грудинина оказался результат в Якутии - там ему удалось обойти Путина или показать такой же результат на 18 участках. По словам секретаря ЦК КПРФ Сергея Обухова, в партии объясняют "феномен" Якутии несколькими факторами - невысоким рейтингом действующего президента Владимира Путина, отсутствием на выборах кандидата от "Справедливой России", которая сильна в этом регионе, а также "нетрадиционной кампанией". В Сахе, по его словам, коммунисты активно агитировали с помощью групп в мессенджере WhatsApp.

Правообладатель иллюстрации Alexander Petrov/TASS Image caption Жители некоторых участков на Дальнем Востоке избрали президентом не Владимира Путина, а других кандидатов

В числе других регионов с наибольшим числом "протестных участков" - Камчатский край (Путин не выиграл на 24 участках), Сахалин (17 участков), Хабаровский край (14 участков).

Обухов объясняет хорошие результаты кандидата от КПРФ на Дальнем Востоке тем, что там по-другому сработала "антигрудининская кампания". Руководитель Совхоза имени Ленина действительно стал лидером по негативному освещению в СМИ - госканалы активно рассказывали о зарубежных счетах кандидата и о его конфликте с пайщиками. "На Дальнем Востоке другой состав избирателей - для них жены, деньги, золото не так важны. Кроме того, есть еще одна особенность. Чтобы избежать претензий ЦИКа, каналы днем - в 10, 14, 16 часов показывали про Грудинина нейтральные сюжеты, а негатив выходил в вечернее время, когда на Дальнем Востоке была уже глубокая ночь", - утверждает Обухов.

Политтехнолог Андрей Колядин, бывший сотрудник управления внутренней политики президента, объясняет результаты власти на Дальнем Востоке тем, что регион всегда "ассоциировал себя как самостоятельную и свободную территорию". "Я неоднократно, общаясь с местными там, сталкивался с фразами "У вас в России" или "У нас и на большой земле". В последнее время сделано многое, чтобы Дальний Восток "вернуть" в Россию - и саммит, и полпред там самый сильный из всех полпредов, и министерство по делам Дальнего Востока, но позиционирование как "отдельной" от России территории все равно есть", - говорит Колядин.

Несмотря на успехи соперников Путина на отдельных участках, президент одержал победу в регионах Дальнего Востока. Но его процент оказался ниже, чем общий результат по России (76,69%). В Приморье он получил 65,26% против 21,39% у Грудинина и 7,06% у Жириновского. На Сахалине Путин получил 66,92% голосов, Грудинин - 17,99%, а Жириновский - 8,76%.

А что Москва и Петербург?

Москва и миллионники считаются городами с протестным голосованием, однако на этих выборах результат Путина в больших городах оказался даже более внушительным, чем в некоторых регионах Дальнего Востока. В столице президент получил 70,88% против 12,48% у Грудинина и 4,08% у Жириновского. В 2012 году Путин получил в Москве 46,95%, а лидер КПРФ Геннадий Зюганов - 19,18%.

В этом году в Москве ни одному из кандидатов ни на одном участке не удалось обогнать Владимира Путина. Два УИКа, где действующий президент не смог выиграть, нашлись в Подмосковье: это два участка, расположенные в муниципальном образовании Совхоз имени Ленина, которым руководит Грудинин.

Победил Грудинин и на двух участках, которые формально относятся к одной из территориальных комиссий в Санкт-Петербурге. На самом деле это два временных участка, на которых голосовали команды кораблей. Так, УИК 693 находится на грузовом судне Сормовский-3064 (на момент написания заметки судно находилось в Каспийском море). Там Грудинин получил пять голосов против четырех у Путина. Еще один член команды проголосовал за Жириновского.

Еще один "петербургский" участок, УИК 710, расположен на ледоколе "Витус Беринг", который на момент написания заметки находился в Охотском море. Симпатии моряков разделились пополам: по девять человек проголосовали за Путина и Грудинина. Еще один поддержал основателя "Яблока" Григория Явлинского.

Правообладатель иллюстрации Petr Kovalev/Interpress/TASS Image caption Владимир Путин на церемонии имянаречения "Витус Беринга" в Петербурге в январе 2013 года

Примечательно, что в 2013 году церемонию имянаречения "Витуса Беринга" лично посетил Владимир Путин. Глава государства тогда осмотрел рубку с центральным пультом управления и навигационным оборудованием, а затем оставил команде автограф на память.

Испортить или украсть?

Если регионы Дальнего Востока оказались лидерами по протестному голосованию, то именно в европейской части страны сконцентрированы участки с самым большим числом недействительных бюллетеней. На этих УИКах либо были найдены нарушения, по итогам которых урны были опечатаны, а попавшие в них голоса признаны недействительными, либо оказалось большое число испорченных бюллетеней.

На этой неделе член Центризбиркома Александр Клюкин сообщил, что на данный момент результаты выборов президента отменены в 18 участковых избирательных комиссиях в девяти регионах - в их числе Дагестан, Кемеровская область, Москва, Подмосковье и ХМАО. "Я думаю, что еще пять-шесть таких решений будет принято, но уже будут приняты не избирательными комиссиями, а судами", - говорил Клюкин.

Москва и Петербург также оказались в числе лидеров по участкам, где в урны не попали выданные комиссией бюллетени - то есть, их "украли" избиратели. Правда, некоторые наблюдатели жаловались на то, что на отдельных УИКах в итоговых протоколах пропавшие бюллетени зафиксированы не были. Би-би-си известно как минимум об одном участке в Москве, с которого был вынесен бюллетень, однако в его итоговом протоколе в графе "число утраченных избирательных бюллетеней" значится ноль.

Результат Москвы и Петербурга, которые не вырвались в лидеры по протестному голосованию, политтехнолог Андрей Колядин ничем объяснить не смог. По его словам, эти города должны были быть ничуть не меньше по своему протестному накалу, чем то же Приморье. "Это города, которые к власти относятся, скажем так, без лишнего уважения. Возможно, это результат технологии переброски избирателей, которые не ходили голосовать, в другие регионы, а также следствие мобилизации админресурса, но это не объясняет результат по Москве и Петербургу в целом", - отметил Колядин.

Большое количество испорченных и украденных бюллетеней в европейской части Колядин связывает с тем, что здесь сосредоточен ядерный электорат Алексея Навального, призывавшего к забастовке избирателей. Оппозиционер призывал своих сторонников полностью отказаться от похода на избирательные участки.

По словам Обухова, невысокие результаты соперников Путина в европейской части России объясняются, в том числе, потерей части избирателей старшего возраста - молодое население живет именно на востоке страны, объясняет он: "Среди избирателей старшего возраста мы потеряли половину избирателей из-за Терезы Мэй и обвинений в адрес России из-за отравления Скрипалей - это помогло мобилизовать голоса за Путина".

Кавказ за Грудинина

Участки, где Владимир Путин не выиграл выборы, нашлись и в Южном федеральном округе, который традиционно считается лояльным действующему президенту. В Северной Осетии таких участков девять, в Дагестане - семь. Три участка, на которых Грудинин выиграл у Путина, находятся в Чечне. На двух из них (в частном доме в селе Цеси и в здании фельдшерского акушерского пункта в селе Белгатой) кандидат от КПРФ одолел действующего президента с перевесом в один голос. На участке в здании сельской школы в селе Ораз-Аул разрыв оказался более значительным: там за Путина проголосовали 64 человека, а за Грудинина - 67.

Правообладатель иллюстрации Elena Afonina/TASS Image caption В Чечне даже активная поддержка Рамзана Кадырова не помогла Путину победить на всех участках. На фото - глава Чечни после голосования на выборах президента

Что касается Северной Осетии, там на двух участках Путин занял третье место, проиграв и Грудинину, и Жириновскому - эти УИКи базируются в Центральной районной библиотеке Моздок и здании Аграрно-промышленного техникума.

По словам Обухова, в партии гордятся результатами в Чечне, так как Рамзан Кадыров обвинял Грудинина в симпатиях к советскому вождю Иосифу Сталину, которого глава Чечни проклял от имени народа республики. "Победа на некоторых участках говорит о том, что старые тейповые разделения и межклановые противоречия остались. Во времена СССР в некоторых кланах были сильны просоветские настроения, это сохранилось", - объяснил он.

В этом году в южных регионах активно работали наблюдатели, говорит депутат ЛДПР Сергей Каргинов: "На некоторых участках наблюдатели смогли проявить жесткую волю. Так что во многом положительный результат достигался за счет контроля".

Оппозиционная территория нашлась и в Иране - только в этой зарубежной стране нашелся участок, где проголосовали не за Путина. На участке в городе Решт за Грудинина проголосовали 75 человек. За Путина отдали голоса только 34 человека.

Секретарь КПРФ Павел Обухов не смог объяснить, чем вызван такой результат. "Наверное, там просто честный консул был", - пошутил коммунист.

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