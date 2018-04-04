Что такое глубокие фейки и как с ними бороться

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В 2015 году Евросоюз начал специальную кампанию по борьбе с дезинформацией, распространяемой Кремлем. Ее ведет Европейская служба внешних связей.

В рамках этой кампании появился вебсайт EUvsDisinfo, в задачи которого входит отслеживание и разоблачение неверных сведений, распространяемых Москвой.

На сегодняшний день в списке более трех с половиной тысяч публикаций различных СМИ на 18 языках. Борьба с кремлевской пропагандой - дело важное, и в этом году сайт получил свой собственный бюджет - более миллиона евро.

Однако месяц назад возникла заминка: EUvsDisinfo был вынужден отозвать из своей базы данных три публикации голландских СМИ, изначально признанных кремлевской пропагандой.

В Нидерландах возмутились местные парламентарии - настолько, что отправили своего министра внутренних дел в Еврокомиссию с поручением навсегда закрыть провинившийся сайт.

Этого не случилось, но вопросы о том, как противодействовать пропаганде и разоблачать фейковые новости, никуда не делись.

Плохая журналистика

Сложности начинаются еще в определениях, полагает основатель сайта расследований Bellingcat Элиот Хиггинс.

"Надо различать фальшивые новости и то, что по сути является просто плохой журналистикой", - говорит он. Например, на сайтах британских таблоидов встречаются утверждения, которые заведомо и доказуемо ложны, однако их не обвиняют в повальном распространении фальшивок.

В случае с материалами, опубликованными голландскими сайтами, дело осложняется тем, что один из них воспользовался некачественными переводами, предоставленным помощниками-доброхотами. Непроверенный перевод - это еще не фальшивка, но уже свидетельство не слишком высоких стандартов журналистики.

В другом случае сатирический материал был принят за чистую монету и оказался в "черном списке". Для попадания в него, как объясняет сайт EUvsDisinfo, надо, чтобы материал являлся:

ложным, чему имеется фактологическое подтверждение;

основанным на и/или поддерживающим прокремлевскую позицию.

Кадры решают все

Штат EUvsDisinfo - 14 человек. Bellingcat располагает еще меньшим числом постоянно работающих на него сотрудников. Без помощи добровольцев не обойтись, особенно в больших расследованиях, требующих значительного времени и ресурсов.

Многие фальшивки разоблачаются в течение нескольких часов - например, кадры из компьютерной игры, которые министерство обороны России выдавало за настоящую съемку ударов по боевикам.

Правда, здесь надо отметить, что за несколько недель до этого некий индийский блогер поместил в интернете видео из той самой игры, выдавая его за съемку американского налета на конвой исламистов. Фальшивку вычислили уже тогда, поэтому, когда ею решило воспользоваться российское минобороны, много времени на разоблачение не потребовалось.

Image caption Кадры компьютерной игры в отчете министерства обороны выглядели убедительно

Другие фальшивые новости для своего разоблачения требуют многих месяцев кропотливого труда, как, например, расследование того же Bellingcat по поводу крушения "Боинга" над Донбассом. В таких расследованиях, конечно, нужна помощь. Но тут необходимо помнить о том, что у предоставляющих эту помощь добровольцев могут быть свои собственные мотивы, не всегда имеющие целью выявление истины.

Как показал случай с голландскими сайтами, качество помощников тоже играет немалую роль: переводы могут оказаться неточными, недостаточные навыки деконструкции фотографий не дадут обнаружить признаки фотошопа. Иначе говоря, это работа не для любителя.

Между тем озабоченные репутацией своих СМИ голландцы провели собственное расследование деятельности EUvsDisinfo, поскольку в штаб-квартиру их не пустили и с сотрудниками побеседовать не дали.

Голландская общественная вещательная организация NOS выяснила, что сеть активных помощников европейского сайта весьма невелика - всего 10 человек. Однако именно эти люди отправили в "черный список" три четверти из трех с половиной тысяч содержащихся там публикаций.

Проверить эти цифры Би-би-си не удалось. Пресс-секретарь Европейской службы внешних связей Майа Коцьянчич сообщила, что 14 человек, составляющих штат EUvsDisinfo, в основном владеют русским языком, а помогает им сеть участников проекта.

Что со свободой слова?

Газета Financial Times обращает внимание на то, что точка зрения EUvsDisinfo не является официальной позицией ЕС, однако все вопросы по его деятельности адресуются в пресс-службу внешнеполитической секции союза.

Именно оттуда в ответ на запрос Би-би-си поступило письмо, в котором подчеркивается, что EUvsDisinfo приходится пользоваться помощью со стороны, поскольку работы у них очень много.

Выпускаемый сайтом "Обзор дезинформации" - сборник публикаций, содержащий пророссийскую пропаганду, - "фокусируется на главных тезисах в СМИ, идентифицированных как содержащие частичные, искаженные или неверные взгляды или интерпретации, и распространяющие ключевые пророссийские сигналы".

Задача сайта - помочь обществу осознать проблемы дезинформации и фейковых новостей. Собранный материал может быть полезен для аналитиков, журналистов и политиков. EUvsDisinfo никак не ограничивает свободу слова и право СМИ публиковать разные материалы, содержащие разные точки зрения, говорится в письме.

Теоретически это верно, однако попадание одной публикации в "черный список" бьет по репутации всего СМИ. Даже если, как в случае с голландскими изданиями, публикации потом из списка удаляются.

Заодно возникает и вопрос трактовки: что считать пропагандой? На момент подготовки этого материала одна из главных "уток", которые разоблачает сайт EUvsDisinfo - это заметка издания Sputnik - о том, что старейшему проголосовавшему на выборах президента России 122 года. Известно, что Sputnik поддерживает Кремль, но как именно эта новость - даже если она фальшива, - "распространяет ключевые пророссийские сигналы?"

Элиот Хиггинс полагает, что подобного рода разоблачения имеют ограниченное значение. По его мнению, куда большую пользу приносят комплексные журналистские расследования, как в случае с малайзийским "Боингом". Мало просто разоблачать фальшивые новости, надо изучать системные механизмы их появления и распространения.

"Лучший способ добиться того, чтобы вас не воспринимали серьезно - это ассоциироваться с какой-либо политической организацией", - утверждает Хиггинс, добавляя, что ему не доводилось пользоваться материалами EUvsDisinfo, которые к тому же часто представляют собой компиляцию собранных другими людьми сведений.

Аналитики FT также полагают, что деятельность EUvsDisinfo вряд ли окажется продуктивной.

"Главным образом ими движет необходимость продемонстрировать активность, а не эффективность, - приводит газета слова Марка Галеоттти, сотрудника Института международных отношений в Праге. - Тот тип людей, к которому они апеллируют, не изменит свою точку зрения только потому, что так велит ЕС".

Информационная апатия

Малая эффективность очередной бюрократической структуры ЕС не означает, что проблемы дезинформации и фальшивых новостей не существует и с ними не надо бороться.

На самом деле эта проблема очень серьезная, считает научный сотрудник Института России лондонского Kings College Григорий Асмолов.

"Меняется все информационная экосистема", - говорит он.

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Это - вчерашний день фальшивых новостей. Будущее - в виртуальном мире

Проблема - не в ложном описании тех или иных событий, а в том, что постоянный поток новостей с последующим их разоблачением вызывает у людей "информационную апатию", и они начинают сомневаться во всем, что им говорят.

Эта апатия не стимулирует мыслительные процессы в головах граждан, лишает их возможности формулировать свою собственную точку зрения. И при этом разрушает социальную структуру общества, все больше времени проводящего в соцсетях.

Конечно, у любых, самых радикальных точек зрения и конспирологических теорий есть свои твердые приверженцы. Переубедить людей, считающих, что Земля плоская - напрасно тратить время.

Однако и более вменяемо настроенные граждане, теряясь в неконтролируемых информационных потоках, не только выбирают себе точку зрения по вкусу, но и отсекают от себя тех, кто ее не разделяет. Отсюда эпидемия "расстрела друзей" и все большая сегментация в соцсетях.

Этим людям все меньше интересны большие и детальные расследования Bellingcat и подобных организаций - хотя сам по себе это довольно эффективный метод борьбы с фейками, полагает Асмолов.

"Глубокие фейки"

Исследователь отмечает еще одну тревожную тенденцию в мире фальшивых новостей: так называемые Deep Fakes, "глубокие фейки", ставшие реальностью по мере развития возможностей современных компьютеров.

Новые технологии позволяют создавать вполне достоверно выглядящие, реалистичные изображения. Пока это в основном удел Голливуда, но не за горами время, когда видеоролик, в котором, например, британский премьер Тереза Мэй возносит хвалу российскому президенту, может быть создан едва ли не любым желающим.

А вырабатывающаяся у нас привычка воспринимать информацию, не подвергая ее критическому анализу, позволит таким "глубоким фальшивкам" прочно внедряться в общественное сознание. Разоблачить их будет куда труднее, чем кадры из компьютерной игры в ролике министерства обороны.

Кстати, это тот случай, когда помощь доброхотов-любителей может оказаться неоценимой. Специалисты по компьютерной графике, например, могут помочь распознать видеофальшивку, а идейные хакеры - выявить маршрут ее распространения и место рождения.

Но в целом прогноз неутешительный: нами действительно легко манипулировать - просто потому, что мы, особо не задумываясь, позволяем манипуляторам это делать.