В Британии уравняют среднюю зарплату женщин и мужчин. Как это работает?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Мужчины в большинстве британских фирм по-прежнему получают в среднем больше женщин. Можно ли это изменить?

Ровно в полночь в четверг истек срок, к которому все крупные и средние компании Великобритании должны были предоставить информацию о том, сколько они в среднем платят женщинам, а сколько - мужчинам.

Многие из них этот процесс затягивали как только могли. Утром самого последнего дня сведения о зарплатах обнародовали более тысячи предприятий, то есть примерно одна десятая от общего числа.

Речь идет о фирмах, в которых работают более 250 человек. Имеющаяся статистика оказалась довольно невеселой: 78% предприятий платят мужчинам в среднем больше, чем женщинам; 13% говорят, что платят женщинам больше; только 8% утверждают, что гендерной разницы вообще нет никакой.

Надо отметить, что британское правительство серьезно подошло к проблеме. Работодателям пригрозили, что если те не сподобятся предоставить необходимые сведения, то им могут грозить огромные штрафы. Или не огромные. В официальном предупреждении появилось несколько туманное определение: "юридические действия и штрафы неограниченного размера".

Не все так просто

Правообладатель иллюстрации RomoloTavani Image caption Большинство руководящих позиций в корпоративной иерархии по-прежнему занимают мужчины - с существенно большей зарплатой и большими же премиями

А вот здесь требуется небольшое пояснение. В гендерном зарплатном неравенстве существуют две стороны одной медали.

Первая - это равная оплата за равный труд. Под этим имеется в виду, что и мужчины и женщины должны получать строго одинаково за одинаковую же и работу. Это требование прописано в законе, принятом в Британии еще несколько десятилетий назад. Тут нарушения все равно, конечно, случаются, но ущемленные работницы могут оспаривать дискриминацию в судебном порядке, что многие с успехом и проделывают.

Совсем другое дело - гендерный разрыв в оплате. Здесь речь идет о сравнении средних показателей. Математически это вычисляется предельно просто: берем всех женщин, складываем их заработную плату, а результат делим на число сотрудниц. То же упражнение проделываем с мужчинами.

Собственно говоря, единственное, что это демонстрирует, так это то, что мужчины в большинстве своем занимают более высокие посты с более высокими зарплатами, нежели их коллеги противоположного пола.

Банкиры против горняков

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В это сложно поверить, но в горнодобывающей промышленности Британии средняя зарплата женщин существенно выше, чем у мужчин

Результаты этих сравнений оказались, с одной стороны, довольно очевидными: самый большой разрыв в средней заработной плате продемонстрировали финансовые компании (в том числе хедж-фонды и прочие банки), а также строительные фирмы.

Последнее, кстати, совсем не удивляет, женщин на стройках по-прежнему работает существенно меньше, чем мужчин, а занимаются они, главным образом, секретарской и подсобной работой - хотя, конечно, не все.

Минимальный же разрыв показали фирмы, занимающиеся предоставлением домашней рабочей силы, горничных там, сиделок и так далее.

И - хотите верьте, хотите нет - вот вам самый неожиданный результат: средняя женщина в горнодобывающей промышленности получает существенно больше среднего мужчины.

Лично я могу это объяснить только тем, что если женщина и оказывается в непосредственной близости от шахты, то заниматься будет, скорее, маркетингом или финансами, а вот в забой, скорее всего, не полезет. А администрирование на высоком уровне оплачивается куда лучше физического труда.

А зачем что-то менять?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Косметическая фирма l'Oreal зарабатывает на женщинах, а средняя зарплата тут больше у мужчин

Ни для кого не секрет, что до тех пор, пока работодатели - причем любые, идет ли речь о государственных предприятиях или частных, - могут платить кому-то меньше, они будут это делать.

Принять на работу женщину на одну и ту же должность с мужчиной, а платить ей при этом меньше, незаконно. А вот если назвать ее должность по другому, хотя бы чуть-чуть, то - все в порядке: ни один трибунал по труду не подкопается.

Собственно говоря, все это - секрет полишинеля, о котором всем нам и так прекрасно известно. Так зачем же было тратить деньги, требовать сбора данных и стращать компании штрафами и другими юридическими мерами?

Все очень просто. Представьте себе, что некая молодая женщина заканчивает какой-нибудь прекрасный университет, причем по результатам курсовых работ и экзаменам оказывается в числе лучших из лучших. Именно за такими потенциальными сотрудниками и охотятся престижные фирмы. Именно на них - вне зависимости, кстати, от половой принадлежности - и базируется их конкурентоспособность и благосостояние.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption А вот Facebook платит всем почти одинаково.

И вот такая талантливая выпускница посмотрит на опубликованные гендерные данные - и не пойдет на работу ни в банк HSBC, где средняя разница в зарплате мужчин и женщин составляет 59% (а когда речь идет о премиях - то и все 86%), ни в инвестиционный банк Goldman Sachs, где разница в 56% (и 72% премиальных соответственно).

Не пойдет она даже во французскую косметическую фирму L'Oréal, которая зарабатывает в основном на женском стремлении к красоте, а вот платит своим сотрудницам существенно меньше (разница в средней зарплате 55,5%, а по премиям - 67,7%).

Но если вы уже собрались злорадно спросить, мол, "и куда она, такая талантливая, денется?" - то ответ как раз довольно очевиден.

Все компьютерные гиганты, включая Facebook, Amazon, Apple и Microsoft, платят своим сотрудницам практически столько же, сколько и сотрудникам - и вовсе не исключают их из списка топ-менеджеров.

На месте закосневших в мужском превосходстве финансистов я бы все-таки призадумалась.

Общество меняется, но очень медленно

Честно говоря, лично я со своими дочерями вопрос об оплате труда мужчин и женщин раньше не обсуждала. У нас хватает других тем для разговоров.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Лондонская полиция тоже и к мужчинам, и к женщинам относится одинаково

Учитывая, что им как раз исполнилось 17 лет и они стоят на пороге активного включения в британскую трудовую силу, я - по просьбе коллег - проинтервьюировала потомство.

Правда, интервью это можно было назвать весьма приблизительно, поскольку в ответ на мой вопрос, а знают ли они что-нибудь о неравенстве оплаты мужчин и женщин я получила страстный монолог.

Из монолога выяснилось, что:

им прекрасно известно о разнице в оплате труда мужчин и женщин;

это совершенно несправедливо;

они знают, что им придется довольствоваться меньшими зарплатами, чем коллегам-мужчинам;

жаловаться или пробовать что-то менять крайне опасно, потому что можно лишиться работы, а семью надо кормить;

в нашем обществе по-прежнему доминируют мужчины, которые не хотят ничего менять, потому что это дает им чувство превосходства;

в этой связи, возможно, лучше вообще оставаться одинокой и не связывать себя узами брака;

единственная причина, почему правительство платит пособие на детей, - это чтобы несколько уравнять разницу в оплате труда;

власти ничего делать не собираются, а только обещают, потому что так удобнее.

Видимо, мне придется в ближайшее время все-таки устроить ликбез относительно того, какие гендерные различия в нашей стране законны, а какие нет.

Да, радует еще то, что одна из дочерей собирается работать в полиции, а там разрыв в зарплате минимален, причем продолжает уменьшаться.

Хоть и маленькая, а радость.