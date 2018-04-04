Что говорят владельцы аккаунтов, удаленных из "Фейсбука" из-за "фабрики троллей"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Цукерберг утверждает, что это мера по защите целостности избирательного процесса во всем мире

Гендиректор Facebook Марк Цукерберг сообщил об удалении 273 страниц и аккаунтов из-за связи с российской компанией, которая ранее называлась "Агентством интернет-исследований" (АИИ). Эта компания также известна как прокремлевская "фабрика троллей" - власти США официально обвиняют ее во вмешательстве в президентские выборы в 2016 году.

Владельцы удаленных ресурсов поделились своим удивлением с Русской службой Би-би-си.

С чего все началось

В 2017 году Facebook удалил англоязычный контент АИИ: 120 страниц (групп) и 170 аккаунтов в Instagram - приложении для обмена фото и видео, которое также принадлежит компании Цукерберга.

На слушаниях в Сенате представитель Facebook заявил, что в целом на этих ресурсах было опубликовано более 200 тысяч пропагандистских постов.

Среди них, как выяснили журналисты РБК, были объявления о наборе на курсы самозащиты для афроамериканцев, антимигрантские мемы и критика в адрес Хиллари Клинтон, которая в то время баллотировалась в президенты США.

Кроме того, Би-би-си обнаружила ролик, в котором чернокожий мужчина в форме американского военнослужащего расстреливает Коран - этот ролик также был произведен международным отделом "фабрики троллей".

Во вторник, 3 апреля, "Фейсбук" принялся удалять уже русскоязычные аккаунты "фабрики троллей". "Это российское агентство неоднократно действовало при помощи обмана, пытаясь манипулировать людьми в США, Европе и России, и мы не желаем видеть его в "Фейсбуке" ни в одной части мира", - написал Цукерберг на своей странице в соцсети.

Цукерберг подчеркнул, что страницы и аккаунты удалены "не из-за контента", а из-за связи с АИИ.

Как Facebook удается вычислять связанные с "фабрикой троллей" страницы и аккаунты? Представители компании отвечали на этот вопрос еще осенью: по российским сетевым адресам, номерам телефонов, а также по российским рублям, в которых оплачивалась реклама.

Подобные проколы "фабрика" допускала не всегда, страница или аккаунт могли быть отнесены к подозрительным по косвенным признакам, таким как продвижение пропагандистских хештегов.

Кто пострадал?

Одним из первых о блокировках заявило "Федеральное агентство новостей" (РИА ФАН). Его представители заявили, что также "без всякой причины и объяснения" были заблокированы страницы изданий "Невские новости", "Журналистская правда", "Экономика сегодня" и "Политика сегодня". Все эти проекты, по данным РБК и сливам хакерской группы "Шалтай-Болтай", могут быть связаны с "фабрикой троллей".

"Требуем заблокировать деятельность иностранных социальных сетей "Фейсбук", Instagram, YouTube и "Твиттер" в российском сегменте сети Интернет", - говорится в письме РИА ФАН.

Примеры вычищенных страниц и аккаунтов Facebook опубликовал в своем корпоративном блоге. В этой подборке есть страницы, связь которых с "фабрикой троллей" уже доказана, например, "Политкач" и "Мировая политика" публиковали посты, слово в слово повторяющие слитые впоследствии техзадания троллей.

Однако в выборке есть и сообщества, связь которых с "фабрикой троллей" неочевидна. Их администраторы могли и не знать, с кем сотрудничают.

Петербуржец Артем Кистов выкладывал в Инстаграм-аккаунт zakadromkadr пленочные кадры с вечеринок и путешествий. На своей странице в соцсети "ВКонтакте" он восхищался видеоблогом критика Кремля, журналиста Леонида Парфенова, а также интервью, которые берет Юрий Дудь.

Кистов сказал Би-би-си, что не знает, с чем связана блокировка аккаунта и отказался отвечать на другие вопросы. Повесив трубку, он удалил свой аккаунт во "ВКонтакте", а также второй аккаунт в Instagram.

Анна Шаповалова живет в Петербурге шестой год, занимается дизайном и продвижением в соцсетях проекта RuOpen. Основатель проекта журналист Виктор Байдаков берет интервью у иностранцев об их жизни в России. Вместе с проектом "Фейсбук" удалил и их аккаунты.

"Иностранцев для интервью мы отбираем исходя из того, что интересного они могут рассказать", - говорит Анна. И приводит в пример интервью с гражданином Чехии Петром Михалу: на Родине он объявил себя "агентом Кремля", от лица чешского народа опубликовал письмо с извинениями "перед российским народом и президентом Путиным" за сотрудничество с НАТО и США, переехал в Москву и попросил политическое убежище.

В Москве Михалу вел видеоблог, но YouTube удалил его. "Как иностранец, который максимально лоялен к России и хотел, грубо говоря, светиться, он нам интересен", - подытоживает Анна.

Image caption Удаленный "Вестник Крыма" делился красотами полуострова, но не только

Другой герой RuOpen Кайл Маккарти переехал в Екатеринбург из Портланда (штат Мэн) ради учебы в одном из местных вузов. В отличие от чеха, на его страницах нет ни одного политического поста.

По словам Маккарти, он не знал, что интервью, которое он дал другому видеоблогу, было опубликовано на RuOpen.

"Потрясающе, что кто-то взял мое интервью и расшарил у себя на странице в "Фейсбуке". Я пытаюсь начать свой собственный канал на YouTube, чтобы дать американцам беспристрастное мнение о России, а россиянам продемонстрировать Америку. У нас разные культуры и языки, но все мы просто люди. Политика разрушает это. Последнее, что нам нужно - это холодная война России и США", - сказал Маккарти Би-би-си.

Материалы из RuOpen часто публикует cвязанный с "фабрикой троллей" проект xtrue.info - без ссылки на первоисточник или, как в случае в интервью Маккарти, на промежуточный источник.

Сотрудничает ли RuOpen с xtrue.info? "Скорее нет, - отвечает Анна Шаповалова. - Я знаю, что они периодически размещают наши статьи, но это делают многие сайты. Без ссылок на нас - и это грустно. Я не знакома с людьми с этого сайта".

Про обвинения Facebook в их адрес Анна и ее коллега Виктор Байдаков ничего не знают. По их мнению, могла произойти ошибка, проект же жил за счет рекламы. На странице RuOpen во "ВКонтакте" действительно можно встретить рекламу школ английского языка.

Очистить репутацию

Два года назад петербургский SMM-специалист под псевдонимом Олег Новопольский с командой из 15 человек открыл первое сообщество сети, теперь известной как "Вестники России". Она насчитывает 26 городских сообществ. Facebook особенно выделил вестники Москвы, Петербурга, Крыма и Уфы.

"В какой-то момент мы начали рекламировать всякие московские фестивали, и я так полагаю, что из-за сотрудничества с администрациями нас приписали вот к этому всему. Для нас сейчас это полнейший шок, мы не знаем, куда писать и что делать", - говорит Новопольский.

Он настаивает: "Контент там публикуется максимально не политизированный. Там все концентрируется на "доброе утро", котиках и тому подобные вещах, чтобы набрать побольше лайков. Условно говоря, выборы мы освещали, но кто этого не делал?".

По словам Новопольского, в какой-то момент к нему обратился клиент с просьбой "порассылать приглосы на выборы". "Мы сказали: ну ладно, если нужно сделать приглосы в соцсетях, то сделаем. Сами понимаете, деньги не пахнут", - говорит Новопольский.

Image caption "Политкач" публиковал посты по техзаданиям для троллей, а также организовывал в Петербурге уличные акции

"Сейчас мы потеряли 880 тысяч подписчиков в "Фейсбуке" суммарно, - продолжает Новопольский. - Несложно пересчитать, какие это финансовые потери: чтобы привлечь одного подписчика из Москвы, нам нужно было инвестировать 2 рубля, из Уфы - 7 рублей. В среднем получается 5 рублей за подписчика".

"За месяц рекламы в "Фейсбуке" мы получали миллионы рублей. Это не такие огромные деньги, учитывая, что у нас сотрудники. В среднем зарплата - 30 тысяч рублей в месяц", - добавляет он.

Бизнесмен не исключает, что сам того не ведая, мог посотрудничать с "фабрикой троллей". "Основная причина, по которой я согласился на разговор, в том, что мы хотим как-то очистить свою репутацию, - резюмирует Новопольский. - Мы же не проверяем, не спрашиваем всех рекламодателей: "Вы из "фабрики троллей?".

Новопольский даже создал петицию с требованием "прекратить необоснованные блокировки".

Правообладатель иллюстрации Justin Sullivan Image caption "Мы не хотим их видеть в "Фейсбуке", - говорит Цукерберг об удаленных аккаунтах

"Теория элит" - еще один проект, лишившийся площадок в "Фейсбуке" и Instagram. В отличие от большинства других - прокремлевский и политизированный.

Но его создательница Ксения Кужман утверждает, что получила деньги не "фабрике троллей", а на молодежном форуме "Таврида", организованном Росмолодежью. На сайте форума сказано, что в 2015 году она выиграла грант в 100 тысяч рублей на "удобную дискуссионную площадку для обмена мнениями по вопросам мировых политических, исторических, литературных заговоров, чтобы вместе мы смогли найти правду, выстроить единую теорию и в корне изменить мир к лучшему".

Кужман ждет официального ответа соцсети на вопрос об удалении аккаунта, после чего планирует сделать публичное заявление.

Цукерберг идет в атаку

В ближайшие недели "Фейсбук" обещает выпустить обновление, с помощью которого пользователи соцсети смогут проверить, подписаны ли они на аккаунты или страницы, тайно управляемые АИИ.

Цукерберг утверждает, что эта мера направлена на защиту целостности избирательного процесса во всем мире: так, перед выборами во Франции в 2017 году соцсеть уничтожила около 30 тысяч поддельных аккаунтов, а перед выборами в Алабаме свернула сеть фейковых аккаунтов, управлявшихся из Македонии.

В феврале 2018 года власти США обвинили во вмешательстве в выборы в США 13 россиян, 12 из которых были сотрудниками АИИ. Еще один - предприниматель Евгений Пригожин, которого СМИ называли "кремлевским поваром" - якобы спонсировал кампанию. При этом сам Пригожин называет эти обвинения беспочвенными.