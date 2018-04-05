СМИ России: демократы ищут единого кандидата в мэры Москвы

В обзоре российских газет:

"Ведомости": оппозиция ближе к расколу, чем к объединению

Единый кандидат в мэры Москвы от оппозиции - хорошая, но не реалистичная идея экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова. "Ведомости" пишут, что политик в среду предложил демократам провести двухэтапные праймериз для определения единого кандидата в мэры Москвы на сентябрьских выборах.

По его замыслу, сначала за кандидатов должны голосовать муниципальные депутаты, а затем - сторонники демократов из числа москвичей. Если победители окажутся разными, то единого кандидата определит круглый стол с участием "Яблока", "Парнаса", "Гражданской инициативы" (ожидается ее переименование в Партию перемен), "Открытой России" и сторонников Алексея Навального.

Издание сообщает, что пока идею поддержала лишь "Открытая Россия". Один из руководителей проекта "Объединенные демократы" Максим Кац назвал ситуацию не совсем честной, поскольку в последние месяцы Гудков собирал с муниципальных депутатов письменные обязательства поддержать его на выборах мэра.

Глава Красносельского совета депутатов Илья Яшин считает многоступенчатую процедуру неудачной и полагает, что в праймериз должны участвовать избиратели, а не депутаты.

С ним согласен и муниципальный депутат Зюзина Константин Янкаускас: "Мы не для того боремся с антидемократическим муниципальным фильтром, чтобы потом в той или иной форме воспроизводить его на собственных праймериз".

Председатель "Яблока" Эмилия Слабунова предлагает сначала обсудить правила праймериз, решить, какие силы будут в них участвовать и как будут выдвигаться кандидаты.

У Гудкова была репутация человека, способного к переговорам, сейчас же он отзеркаливает ситуацию 2015 году с "Демократической коалицией", когда Навальный и Михаил Касьянов поставили демократов перед фактом, что они сами разработали правила праймериз к выборам в регионах, говорит политолог Александр Пожалов

"Гудков давно заявил себя как кандидат в мэры и теперь задает правила игры. Он приписывает себе успех демократов на муниципальных выборах и апеллирует к этим депутатам, хотя демократы, получившие большинство в советах, - это часто местные команды, сложившиеся до Гудкова", - считает эксперт.

"Яблоко" и сторонники Навального предложенные правила не поддержат, уверен эксперт. А вопрос преодоления муниципального фильтра будет решаться Кремлем.

"Если Гудкову удастся договориться и показать, что он способен стать единым лидером "умеренных", то вероятность того, что власти помогут с фильтром, повышается. Но форма, в какой заявлена идея праймериз, пока говорит, что оппозиция ближе к очередному расколу, чем к объединению", - резюмирует эксперт.

"Ведомости": сотрудничество в гуманитарной сфере

Переговоры России, Турции и Ирана о пост-конфликтном урегулировании в Сирии комментируют "Ведомости".

Президенты Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани договорились наращивать усилия по успокоению ситуации "на земле" и защите гражданского населения в зонах деэскалации.

Издание отмечает, что вопросам оказания помощи населению в заявлениях всех трех лидеров было уделено даже больше места, чем конкретным проблемам политического урегулирования и боевых действий.

Эрдоган заявил, что Турция не завершит свои военные операции, пока не освободит от курдских отрядов сирийский город Манбидж.

В результате турецких угроз Манбиджу там, по сообщению курдского информагентства ANHA, в последние дни развертываются дополнительные силы армии США.

По мнению директора Центра стратегической конъюнктуры Ивана Коновалова, в условиях фактической заморозки собственно политического процесса сотрудничество в гуманитарной сфере - это та область, которая может реально объединить усилия России, Ирана и Турции в Сирии.

Представители Евросоюза и богатых монархий Персидского залива не раз говорили, что не будут оказывать помощь правительству Башара Асада, а президент США Дональд Трамп недавно объявил о заморозке невоенной помощи даже для территорий, неподконтрольных Асаду.

Военная ситуация в Сирии такова, что вопрос о восстановлении недавно освобожденных от боевиков территорий действительно выдвигается на первый план, говорит собеседник газеты, близкий к минобороны России.

По его словам, после ликвидации анклава Восточная Гута и занятия турецкой армией Африна новых масштабных боевых действий в ближайшее время не ожидается.

В дальнейшем сирийская армия, скорее всего при поддержке России, займется ликвидацией анклава Ярмук на юге Дамаска, который контролирует запрещенное в России ИГ, полагает собеседник.

РБК: товары горящего спроса

Производители огнетушителей зафиксировали рост продаж, РБК считает, что всплеск стал последствием трагедии в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово. Спрос увеличился как со стороны частных клиентов, так и в госсекторе.

Об увеличении спроса в два раза рассказал гендиректор крупнейшего производителя огнетушителей "Ярпожинвест" Андрей Воронов (по собственным данным, компания занимает не менее 50% рынка производства огнетушителей). Об увеличении спроса говорят и производители средств противопожарной защиты в Сибири и на Дальнем Востоке.

На "Яндекс.Маркет" 27-28 марта спрос на огнетушители увеличился в восемь раз по сравнению с показателями предыдущей недели, рассказал РБК представитель компании.

Спрос на огнетушители в России составляет в среднем 500-600 тыс. штук в месяц, рассказал Воронов. Судя по количеству запросов, в апреле продажи увеличатся до 1 млн штук, прогнозирует он. Кроме пожара в Кемерово на спрос повлияли и другие факторы, считает собеседник РБК, поскольку рост заказов начался еще в январе 2018 года.

Поводом для активности потребителей стали, например, новые правила техосмотра автомобилей: с конца февраля 2018 года наличие специального огнетушителя в машине стало обязательным.

Аналогичный всплеск спроса наблюдался после пожара в клубе "Хромая лошадь" в Перми в 2009 году, вспоминает Воронов. Судя по опыту, он продержится не более двух-трех месяцев. После этого рынок вернется к обычному уровню производства, считает он.

"Ведомости": зачем нужна маркировка товаров

Макароны и минеральная вода, бытовая техника, продукты из мяса и рыбы, пиво, бытовая химия, постельное белье, молочная продукция - маркировку широкого списка товаров с 2019 года обсуждают чиновники.

"Ведомости" сообщают, что письмо с перечнем товаров, которые могут подпасть под обязательную маркировку, Минпромторг послал в правительство в конце марта.

Составить перечень в конце февраля поручил первый зампред правительства Игорь Шувалов, делается это для противодействия незаконному обороту промышленной продукции.

Сейчас в России маркируются меховые изделия и действует пилотный проект маркировки лекарств. С июня начнется эксперимент по маркировке драгоценных металлов и камней. А с января пилот охватит и сигареты.

Ввести маркировку в такие сжатые сроки невозможно, с ассоциацией не консультировались, рассказывает исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский: потребуются серьезные расходы, которые пока сложно оценить, но измеряться они будут миллионами.

По оценкам топ-менеджера одного из производителей косметики и парфюмерии, из-за маркировки цены для потребителя могут вырасти до 10%.

Установка оборудования для маркировки на одной производственной линии, по предварительным подсчетам, обойдется в 1 млн долларов, подсчитала пивоваренная компания AB InBev Efes.

Таких линий на крупном заводе минимум 10, рассказывает директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев, это серьезная дополнительная финансовая нагрузка, а пивоваренный бизнес итак низкорентабельный.

Замруководителя исполкома Национальной мясной ассоциации Максим Синельников опасается, что нагрузка на бизнес будет слишком большой.

Кроме того, с 1июля начнет действовать обязательный контроль продукции животного происхождения на основе электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) при помощи системы "Меркурий". Он также предусматривает специальную маркировку.

Правильнее взять данные из системы и интегрировать их с новой системой маркировки, если она будет применяться для продуктов, предлагает Синельников, иначе подорожает продукция.

Маркировка действительно будет дублировать ЭВС, согласен исполнительный директор Национального союза производителей молока Артем Белов. Затраты будут зависеть от того, в каком виде будет предложено маркировать продукцию, говорит он.

Что еще почитать:

В Москву для участия в организованной российским министерством обороны Международной конференции по безопасности приехал генсек ОБСЕ Томас Гремингер. В интервью "Коммерсанту" он рассказал, как наладить диалог между российскими и западными военными, кто чаще нарушает перемирие в Донбассе и нуждается ли миссия ОБСЕ на Украине в защите с привлечением миротворцев. https://www.kommersant.ru/doc/3593245

Проведение чемпионата мира по футболу-2018 увеличит оборот общепита в России на 0,9% и даст ресторанам 13 млрд руб. дополнительной выручки. РБК пишет, что футбол поможет рестораторам, ведь снижение доходов населения с 2014 года значительно усложнило ситуацию на ресторанном рынке. https://www.rbc.ru/newspaper/2018/04/05/5ac490a29a79470f6a7b3e36

Обзор подготовила Ольга Караулова, служба Мониторинга Би-Би-Си.