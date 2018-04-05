Пресса Британии: спецслужбам удалось установить, где произвели "Новичок"

В обзоре британских газет:

Спецслужбам удалось установить место, где произвели "Новичок"

Британские спецслужбы считают, что установили местонахождение секретной российской лаборатории, где был произведен нервно-паралитический токсин, который использовали для нападения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери, пишет Times со ссылкой на анонимный источник.

"Правительство и спецслужбы нашли источник яда в течение нескольких дней после покушения, использовав данные разведки и научного анализа", - пишет газета.

О существовании лаборатории в Британии знали и до покушения, сообщает источник Times в Уайтхолле. "А к тому времени, когда состоялось первое заседание "КОБРЫ" (чрезвычайного комитета британского правительства) нам было известно, что яд с очень высокой вероятностью произвели в России", - говорит источник.

"Источники в службах безопасности не утверждают, что на 100% уверены в месте нахождения лаборатории, однако наш источник настаивает, что достаточная уверенность в нынешней версии есть. Также в спецслужбах считают, что в той же лаборатории проводились испытания, чтобы понять, годится ли яд для исполнения заказных убийств", - пишет Times.

Министр безопасности Бен Уоллес не считает, что британское правительство противоречит само себе. Он ссылается на данные химического анализа и разведки, в соответствии с которыми Россия производила и хранила "Новичок". "Именно Россия сегодня педалирует многочисленные версии произошедшего, чтобы напустить тумана", - сказал он.

"Дзюдо Москвы" в пропагандистской войне

Россия в международном скандале, связанном с делом Скрипаля, использует ту же тактику, что и в случае со сбитым над Украиной "Боингом" и обвинениями в смертях гражданских лиц в Сирии, пишет Financial Times.

Газета отмечает, что в России, видимо, тщательно следят за действиями британского следствия и пользуются каждой возможностью, чтобы указать ему на ошибки.

Сначала Москва заявила, что ей не представили всей положенной информации. Потом обвинила правительство Британии в том, что оно делает слишком поспешные выводы, и представила собственные теории о том, кто мог отравить Скрипалей.

Тем временем Москва продолжает выдвигать новые претензии - сначала по поводу заявления главы химической лаборатории Портон-Даун о том, что химики не устанавливали, в какой именно стране был произведен яд, потом - по поводу удаленного твита британского МИД, где говорилось, что химики сделали именно это.

"Это "мягкая сила" в русском стиле, - говорит Матье Булег, исследователь Королевского института международных отношений. - Они используют против нас наши же слабости, это очень похоже на дзюдо", - говорит эксперт.

"Отрицания Москвы в деле Скрипаля подкрепляются риторикой российских государственных СМИ, как в России, так и за рубежом. Это повторение тактики, которая использовалась против работы международных организаций на Украине и в Сирии. В тех случаях российские СМИ тоже давали в эфир многочисленные версии произошедшего, которые противоречили версиям Запада, а часто - и друг другу", - пишет Financial Times.

Газета вспоминает, в частности, о звучавшей по российскому телевидению версии, что "Боинг" авиакомпании Malaysian Airlines был сбит украинскими истребителями. "Это утверждал анонимный испанский диспетчер, который оказался подставным", - констатирует Financial Times.

Российское правительство также выдвигало альтернативные версии событий в Сирии, чтобы противодействовать обвинениям в убийстве гражданского населения в свой адрес и в адрес его союзника Башара Асада. Российское министерство обороны пыталось доказать, что силы США воюют на стороне исламистов, используя видеозаписи не имеющих к этому отношения боев и более чем в одном случае - кадры из видеоигр.

Правительство Британии пытается не обращать внимания на подход Москвы к отравлению Скрипалей. "Мы знаем их тактику, но она не меняет фактов", - заявил британский МИД в недавно выложенном в "Фейсбук" видеоролике.

Однако преимущество России в пропагандистской войне - в том, что ей не обязательно убеждать другие страны встать на свою сторону, прежде чем начать действовать. Она выигрывает, сея сомнения и провоцируя проволочки, пишет газета.

Смерть Мэтью Панчера: может ли быть причастна Россия?

Daily Mail вспоминает подробности смерти доктора Мэттью Панчера, установившего, что бывший офицер ФСБ Александр Литвиненко был отравлен полонием-210, что позволило связать его смерть с российскими властями.

В конце 2015 года Панчер поехал в Россию изучать воздействие радиации на атомном объекте "Маяк" в Челябинской области, а когда вернулся, впал в депрессию.

В мае 2016 года тело Панчера со множественными ножевыми ранениями было обнаружено на кухне его дома в Оксфорде. По заключению полиции и коронера, смерть Панчера была признана самоубийством.

Кровь была везде - она образовала лужу рядом с его телом и покрывала весь кухонный пол. В его руке был кухонный нож, еще один нож, поменьше, тоже в крови, лежал в раковине, на расстоянии нескольких метров.

"Его раны были так ужасны, что сначала полицейские подумали, что это было убийство, а одна из следователей сказала, что не понимает, как он мог причинить их себе, не упав в обморок", - вспоминает автор обстоятельства смерти Панчера.

Один из коллег Панчера говорил, что британские эксперты во время работы на атомном объекте "Маяк" замечали за собой слежку.

"Вернувшись домой из одной из поездок, Панчер сказал коллегам, что ему кажется, будто его мозг "работает неправильно". Также он поделился с коллегами тем, что, кажется, страдает от нервного срыва и думает о самоубийстве", - пишет газета.

Он просто потерял ко всему интерес, и его жена вынуждена была напоминать ему о необходимости одеться, приготовить еду или помыть посуду. Мэттью Панчера, как говорят, очень заботила ошибка, которую он допустил во время работы в России. И, несмотря на то, что ученый исправил ее, он боялся, что его репутация будет безнадежно испорчена, пишет Daily Mail.

По словам бывшего сотрудника антитеррористического подразделения Скотланд-Ярда, столь сильные перемены в характере Панчера вскоре после поездки в Россию очень подозрительны и должны быть расследованы.

Британское правительство собирается пересмотреть дела россиян, скончавшихся в последние годы в Британии при подозрительных обстоятельствах.

Возможно, дело доктора Панчера и других прольет свет на работу российских шпионов.

Однако, как отмечает в статье Daily Mail один из экспертов по обороне, даже если удастся установить, что Россия причастна к смерти Панчера, это ничего не изменит: "Что мы будем делать? Начнем третью мировую?"

Обзор подготовил Артем Воронин, bbcrussian.com