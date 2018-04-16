Роскомнадзор vs Telegram: кто побеждает в первый день блокировки

Правообладатель иллюстрации Alexander Shcherbak / TASS Image caption Изначально Роскомнадзор заблокировал лишь восемь сетевых адресов мессенджера, но затем принялся за блокировку ресурсов хранилища Amazon

Роскомнадзор потребовал от провайдеров 16 апреля заблокировать на территории России мессенджер Telegram. Основанием стало пятничное решение Таганского районного суда Москвы: надзорное ведомство подало иск в связи с тем, что мессенджер не передал ФСБ ключи дешифрования сообщений пользователей.

По мнению создателя мессенджера Павла Дурова, требование передать спецслужбам эти ключи нарушает права пользователей и технически неисполнимо, поскольку ключи постоянно меняются и находятся в разных юрисдикциях. Компания пыталась оспорить требования ФСБ в суде, но проиграла.

Он также отметил, что число пользователей мессенджера в России составляет 15 млн человек. Это же число приводил аналитический сервис Combot.

Дуров пообещал, что мессенджер будет использовать встроенный механизм обхода блокировок, однако предупредил, что без использования VPN (виртуальных частных сетей) и прокси-серверов Telegram все же может быть временами недоступен.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил "Интерфаксу", что с методами обхода блокировок его ведомство будет бороться в соответствии с законом, который обязывает VPN-сервисы фильтровать трафик пользователей, блокируя сайты из черного списка Роскомнадзора.

Публично о готовности следовать этим правилам заявили лишь два российских сервиса - 2ip и Chameleon. Рычагов давления на остальные сервисы у Роскомнадзора, судя по всему, нет.

Русская служба Би-би-си поинтересовалась у экспертов и тех, кто борется с блокировками, кто победил в первый день наступления Роскомнадзора на Telegram?

Владислав Здольников, директор сервиса TgVPN:

"После блокировки основных подсетей с адресами, куда подключаются приложения Telegram, команда мессенджера стала использовать встроенные механизмы обхода блокировок.

В частности, они стали использовать для этого ресурсы [облачного хранилища американский компании] Amazon. Роскомнадзор только что забанил 655 352 IP-адресов Amazon, и лишь несколько десятков из них использовались Telegram для обхода блокировок. Учитывая то, что Telegram не сдаётся, Роскомнадзор такими темпами может заблокировать пол-интернета уже к утру.

Мессенджер на время становится доступен через некоторых провайдеров, но снова оказывается заблокирован.

В данный момент к прокси-серверам TgVPN подключено около 300 тысяч пользователей Telegram. Мы хорошо подготовились к этому дню и создали большую и масштабируемую инфраструктуру, поэтому с нагрузкой пока справляемся и вряд ли с этим будут большие проблемы".

Федор Скуратов, основатель сервиса комьюнити-аналитики Combot, создатель прокси-сервиса @Socks5_bot:

"Так как процесс блокировки только начат, говорить о его успешности преждевременно. Сейчас мы наблюдаем, что не менее 3-4 млн пользователей в течение трех последних дней установили себе различные средства для обхода блокировок. Кроме того, сегодня Telegram начал добавлять новые сетевые адреса для своего приложения.

В целом счет между Роскомнадзором и Telegram в том, что касается непосредственной реализации запрета, сейчас равный. В первую очередь он равен благодаря сообществу Telegram: разработчикам, авторам каналов и активистам, которые оперативно выкатили разнообразные способы защиты интересов своих читателей и единомышленников.

Если бы Telegram заблокировали везде и одновременно, пришлось бы кратно хуже.

Защита 15 млн россиян от недальновидной и откровенно провокационной блокировки сплотила сообщество, хоть и обошлась не без эксцессов с выяснением того, кто более или менее безопасен.

Надо понимать, что Роскомнадзор - всего лишь инструмент, пусть и обладающий относительной свободой. Если команды пережимать кислород не было - они могут не додавливать мессенджер до конца.

В настоящий момент у @Socks5_bot почти 2 млн пользователей, российских чуть более миллиона. За последние четыре дня пришло около 900 тыс. С доступностью были проблемы: в выходные нас подвергали масштабным [хакерским] DDoS-атакам, сегодня из за резкого скачка начались сбои, какое-то время были недоступны платные сервера, но сейчас мы справились с 90% проблем. Правда, если бы Telegram заблокировали везде и одновременно, пришлось бы кратно хуже".

Александр Литреев, специалист по информационной безопасности, создатель бесплатного прокси-сервиса Vee Security:

"В самый разгар блокировок пользователи массово подключаются к VPN и прокси-сервисам и продолжают пользоваться Telegram. Все остаются на своем, и переходить куда-то не собираются. У veesecurity уже более 6 млн пользователей, и за последние пять дней рост составил более 600%. На данным момент мы принимаем каждую секунду еще около 8 тысяч новых пользователей. Мы пока справляемся с нагрузкой и пользователи не чувствуют разницу с тем, как работал Telegram до блокировки".

Александр Сербул, руководитель отдела контроля качества и интеграций "1С-Битрикс":

"Никто не говорит, что нужно пренебрегать задачами государства, в частности, борьбой с терроризмом. Но информационные технологии не стоят на месте: ассиметричная криптография используется не только в секретных чатах Telegram, но и в протоколе доступа к интернет-сайтам HTTPS, и при доступе на серверы, и при шифровании паролей… Заблокировать все это невозможно, большинство разбирающихся пользователей тут же подключат себе прокси и обойдут блокировку. Мы это уже проходили в случае с блокировками торрент-трекеров.

Любой компьютер в мире может стать VPN-сервером для обхода блокировки Telegram. Вычислить такой сервер - все равно что пытаться угадать одно число из миллиарда, это антинаучно. Даже "великий файрвол" [межсетевой экран] удается обходить при желании. Возникает вопрос: какой смысл в этих блокировках, если они неэффективны? Разумный диалог между государством и создателями мессенджеров был бы гораздо эффективнее".