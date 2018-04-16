Роскомнадзор vs Telegram: кто побеждает в первый день блокировки
Роскомнадзор потребовал от провайдеров 16 апреля заблокировать на территории России мессенджер Telegram. Основанием стало пятничное решение Таганского районного суда Москвы: надзорное ведомство подало иск в связи с тем, что мессенджер не передал ФСБ ключи дешифрования сообщений пользователей.
По мнению создателя мессенджера Павла Дурова, требование передать спецслужбам эти ключи нарушает права пользователей и технически неисполнимо, поскольку ключи постоянно меняются и находятся в разных юрисдикциях. Компания пыталась оспорить требования ФСБ в суде, но проиграла.
Он также отметил, что число пользователей мессенджера в России составляет 15 млн человек. Это же число приводил аналитический сервис Combot.
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Дуров пообещал, что мессенджер будет использовать встроенный механизм обхода блокировок, однако предупредил, что без использования VPN (виртуальных частных сетей) и прокси-серверов Telegram все же может быть временами недоступен.
Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил "Интерфаксу", что с методами обхода блокировок его ведомство будет бороться в соответствии с законом, который обязывает VPN-сервисы фильтровать трафик пользователей, блокируя сайты из черного списка Роскомнадзора.
Публично о готовности следовать этим правилам заявили лишь два российских сервиса - 2ip и Chameleon. Рычагов давления на остальные сервисы у Роскомнадзора, судя по всему, нет.
Русская служба Би-би-си поинтересовалась у экспертов и тех, кто борется с блокировками, кто победил в первый день наступления Роскомнадзора на Telegram?
Владислав Здольников, директор сервиса TgVPN:
"После блокировки основных подсетей с адресами, куда подключаются приложения Telegram, команда мессенджера стала использовать встроенные механизмы обхода блокировок.
В частности, они стали использовать для этого ресурсы [облачного хранилища американский компании] Amazon. Роскомнадзор только что забанил 655 352 IP-адресов Amazon, и лишь несколько десятков из них использовались Telegram для обхода блокировок. Учитывая то, что Telegram не сдаётся, Роскомнадзор такими темпами может заблокировать пол-интернета уже к утру.
Мессенджер на время становится доступен через некоторых провайдеров, но снова оказывается заблокирован.
В данный момент к прокси-серверам TgVPN подключено около 300 тысяч пользователей Telegram. Мы хорошо подготовились к этому дню и создали большую и масштабируемую инфраструктуру, поэтому с нагрузкой пока справляемся и вряд ли с этим будут большие проблемы".
Федор Скуратов, основатель сервиса комьюнити-аналитики Combot, создатель прокси-сервиса @Socks5_bot:
"Так как процесс блокировки только начат, говорить о его успешности преждевременно. Сейчас мы наблюдаем, что не менее 3-4 млн пользователей в течение трех последних дней установили себе различные средства для обхода блокировок. Кроме того, сегодня Telegram начал добавлять новые сетевые адреса для своего приложения.
В целом счет между Роскомнадзором и Telegram в том, что касается непосредственной реализации запрета, сейчас равный. В первую очередь он равен благодаря сообществу Telegram: разработчикам, авторам каналов и активистам, которые оперативно выкатили разнообразные способы защиты интересов своих читателей и единомышленников.
Защита 15 млн россиян от недальновидной и откровенно провокационной блокировки сплотила сообщество, хоть и обошлась не без эксцессов с выяснением того, кто более или менее безопасен.
Надо понимать, что Роскомнадзор - всего лишь инструмент, пусть и обладающий относительной свободой. Если команды пережимать кислород не было - они могут не додавливать мессенджер до конца.
В настоящий момент у @Socks5_bot почти 2 млн пользователей, российских чуть более миллиона. За последние четыре дня пришло около 900 тыс. С доступностью были проблемы: в выходные нас подвергали масштабным [хакерским] DDoS-атакам, сегодня из за резкого скачка начались сбои, какое-то время были недоступны платные сервера, но сейчас мы справились с 90% проблем. Правда, если бы Telegram заблокировали везде и одновременно, пришлось бы кратно хуже".
Александр Литреев, специалист по информационной безопасности, создатель бесплатного прокси-сервиса Vee Security:
"В самый разгар блокировок пользователи массово подключаются к VPN и прокси-сервисам и продолжают пользоваться Telegram. Все остаются на своем, и переходить куда-то не собираются. У veesecurity уже более 6 млн пользователей, и за последние пять дней рост составил более 600%. На данным момент мы принимаем каждую секунду еще около 8 тысяч новых пользователей. Мы пока справляемся с нагрузкой и пользователи не чувствуют разницу с тем, как работал Telegram до блокировки".
Александр Сербул, руководитель отдела контроля качества и интеграций "1С-Битрикс":
"Никто не говорит, что нужно пренебрегать задачами государства, в частности, борьбой с терроризмом. Но информационные технологии не стоят на месте: ассиметричная криптография используется не только в секретных чатах Telegram, но и в протоколе доступа к интернет-сайтам HTTPS, и при доступе на серверы, и при шифровании паролей… Заблокировать все это невозможно, большинство разбирающихся пользователей тут же подключат себе прокси и обойдут блокировку. Мы это уже проходили в случае с блокировками торрент-трекеров.
Любой компьютер в мире может стать VPN-сервером для обхода блокировки Telegram. Вычислить такой сервер - все равно что пытаться угадать одно число из миллиарда, это антинаучно. Даже "великий файрвол" [межсетевой экран] удается обходить при желании. Возникает вопрос: какой смысл в этих блокировках, если они неэффективны? Разумный диалог между государством и создателями мессенджеров был бы гораздо эффективнее".