Под сенью сакуры в цвету

В апреле по всему миру и, конечно же, в Японии люди любуются цветущей сакурой. Мы собрали для вас самые красивые фотографии из разных стран.

В Японии ежегодно проходит фестиваль цветущей сакуры. Японцы специально берут отпуск, чтобы приехать туда, где можно наблюдать за быстротечным и живописным цветением этих деревьев.

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На фото выше - цветение сакуры в окрестностях горы Йошино в японской префектуре Нара.

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Это тоже Япония. Парк сакур в Камеоке насчитывает полторы тысячи деревьев, цветущих по-разному.

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Сакура цветет и в японской столице - Токио.

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В Китае в эти апрельские дни проходит уже 30-й по счету фестиваль цветущей сакуры.

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В Вашингтоне фестивали по этому поводу не проводят, а сакура все равно цветет. На фото - бутоны сакуры в Вашингтоне.

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Рим тоже сейчас в цвету.

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Цветущим деревьям были бы очень рады и в Москве, но весна пришла сюда с запозданием. Сакура зацветет позже. Пока же центр российской столицы украсили искусственные сакуры.

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