Образованные женщины в США стали больше рожать. Почему?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption По словам Хосни Зоаби, выводы, сделанные им в отношении изменения структуры экономики семьи в США, находят подтверждение и в других странах

Женщины с высоким уровнем образования и дохода за последние 20 лет стали рожать больше, показывают новейшие исследования института семьи в США. Причиной этого ученые называют маркетизацию - возможность отдавать на аутсорс домашние дела, таким образом "покупая" себе время на учебу и работу.

О том, как меняются экономические роли в современной семье и чем руководствовались мужчины, давая женщинам в XIX веке права собственности, корреспондент Русской службы Би-би-си Нина Назарова побеседовала с доцентом кафедры макроэкономики в Российской экономической школе Хосни Зоаби.

Би-би-си: Что вообще изучает экономика семьи?

Хосни Зоаби: Все решения, которые принимаются в паре. Какое хозяйство люди формируют: вступают в брак, живут одни или выбирают сожительство. Как они принимают решения по самым разным вопросам: сколько завести детей, какое им дать образование, как распоряжаться бюджетом и тд.

Би-би-си: Вы занимались изучением рождаемости в семейных парах - что именно вы исследовали?

Хосни Зоаби: В статье, которая вышла в издании "Economic Journal" в 2015 году, мы с соавтором Моше Хазаном из Университета Тель-Авива исследовали связь между образованием женщин и рождаемостью. И мы выяснили, что начиная с 2000 года эта связь больше не обратно пропорциональна, как считалось раньше. График превратился из нисходящей прямой в U-линию.

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Мы разделили женщин на пять групп: тех, кто бросил школу, тех, кто закончил только среднюю школу, женщин с незаконченным высшим, затем со степенью бакалавра и последняя - с магистерской степенью и выше. И если мы посмотрим на данные вплоть до 1990-х, корреляция между уровнем образования и рождаемостью отрицательная.

Например, 1980 год: у женщин, не получивших даже полного среднего образования, в среднем по 2,19 ребенка. На противоположном конце - женщины со степенью магистра и дальше, у них по 1,2 ребенка.

А теперь посмотрите на данные с 2001 по 2011 годы - тенденция значительно изменилась, и теперь график напоминает букву U. У женщин с магистерской степенью и докторов наук по 1,89 ребенка.

Это гигантский скачок и важное открытие. Почему мы наблюдали отрицательную пропорциональность? Теория гласила, что причиной этому служила ограниченность временного ресурса: женщины не могли одновременно сочетать карьеру и семью, и следовательно наиболее образованные женщины, нацеленные на карьеру, рожали меньше детей.

Но внезапно с 2000 года в США мы заметили, что у женщин с самым высоким уровнем образования стало больше детей, чем у женщины со степенью бакалавра.

Би-би-си: Почему? Чем это объясняется?

Хосни Зоаби: Первое объяснение, которое приходит в голову - что эти женщины меньше работают. Ведь теории учили нас, что совмещать невозможно и есть временные ограничения - ты можешь уделить время либо ребенку, либо работе.

Может быть, они теперь меньше работают? Но мы с соавтором посмотрели на уровень занятости этих женщин и обнаружили, что это не так. Несмотря на то, что женщины заводят больше детей, работают эти женщины тоже больше.

Посмотрите на график, сколько работают женщины в возрасте 25-50 лет, причем не только женщины, но и матери с младенцами до года. Тем не менее даже с грудными детьми женщины со степенью магистра и выше работают в среднем 31,5 час в неделю, а с незаконченной школой - только 16 часов в неделю.

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Два вывода: первый - что перемена от графика обратной корреляции к U-форме произошла очень резко.

Второй - что отрицательная связь между занятостью женщин и рождаемостью в случае наиболее образованных женщин больше не существует. Здесь видно, что такие женщины и больше работают, и заводят больше детей! Но как же это возможно, если в сутках только 24 часа?

Би-би-си: Какое вы нашли объяснение?

Хосни Зоаби: Мы с Моше Хазаном выдвинули теорию, основанную на маркетизации. Что мы подразумеваем под маркетизацией? Мы имеем в виду, что мы передаем домашние дела - все занятия, которые называются этими словами, - рынку.

И история на самом деле очень простая: высокообразованные женщины зарабатывают достаточно денег, чтобы нанять няню, бебиситтера, домработницу - таким образом, они делегируют рынку часть труда по воспитанию детей и отдают на аутсорс домашние дела.

Иными словами они покупают свое время у рынка. Покупка и доступность услуг по бебиситтингу и помощи по хозяйству позволяет этим женщинам и заводить больше детей, и больше работать.

Конечно, всегда могут быть и другие возможные теории. Например, можно предположить, что это отцы заменили матерей. Может, мужья этих высокообразованных женщин проводят больше времени с детьми, моют посуду и убираются дома? Но мы обратились к статистике и увидели, что мужья женщин с магистерской и докторской степенями не проводят дома больше времени, чем мужья женщин-бакалавров. Так что это не может объясняться тем, что мужчины просто берут на себя нагрузку по дому.

Еще одна гипотеза может быть связана с количеством браков. Хорошо известно, что рождаемость среди замужних женщин выше, чем рождаемость среди женщин одиноких. Может быть, женщины с магистерской степенью просто намного чаще выходят замуж, а женщины-бакалавры реже, поэтому и детей у них меньше? Но мы посмотрели на количество семейных пар среди этих групп и выяснили, что число замужних женщин-бакалавров, наоборот, даже выше, чем среди магистров.

И я не упомянул еще один важнейший аспект - что эта тенденция очень новая. В прошлом дело обстояло иначе: не то что такая U-линия была всегда и просто ее никто не замечал.

Нет: мы изучили данные за предыдущие десятилетия и убедились, что связь между образованием и уровнем рождаемости действительно была обратно пропорциональной. И со временем это изменилось. Мы видим, что график рождаемости в соотношении с уровнями дохода становится более плоским.

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Би-би-си: Почему женщины стали чаще пользоваться услугами нянь?

Хосни Зоаби: Как нам удалось подтвердить свою теорию? Мы посмотрели на данные в США по стоимости услуг бебиситтинга и поняли интересный факт. Стоимость услуг нянь в сравнении с зарплатами матерей изменилась по-разному в зависимости от образования женщин.

Для женщин с низким уровнем образования такие услуги стали дороже на 35% с 1983 до 2011 годы. Для женщин со средним образованием стоимость выросла на 16%. Для женщин с незаконченным высшим стоимость осталась почти неизменной - это, кстати, сигнал, что бебиситтеры в основном появляются из этой группы.

Но давайте посмотрим на две группы с наиболее образованных женщинам? Для них относительная стоимость услуг нянь, наоборот, упала! На 9% для женщин-бакалавров и на 16% для магистров и выше.

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Таким образом, услуги нянь стали дороже для наименее образованных женщин и дешевле для наиболее образованных. И мы утверждаем, что это и есть причина, благодаря которой наиболее образованные женщины теперь заводят больше детей, чем раньше, и делегируют домашние обязанности рынку.

Би-би-си: Насколько это общемировая тенденция?

Хосни Зоаби: Мы не занимались подробно данными других стран, но когда мы ездили по миру с этой работой и презентовали ее в разных странах, многие исследователи говорили, что на их взгляд это справедливо и для их стран тоже. Так что я предполагаю, что это, может быть, общий тренд. Но в какой степени, зависит от страны к стране.

Уровень рождаемости, безусловно, зависит от множества факторов, в том числе от типа экономики общества. В США рынок работает достаточно гладко, и люди отдают заботы о детях и хозяйстве на аутсорс.

Прямо сейчас мы вместе с четырьмя соавторами - Моше Хазаном, Дэвидом Вайссом, Майклом Баром и Оксаной Леухиной - работаем над новой темой. В предыдущей статье выяснилось, что рынок нянь сыграл роль в изменении тенденций рождаемости. И теперь мы задались вопросом: как на это влияет уровень неравенства в США?

Проблема неравенства сейчас горячо обсуждается не только экономистами, но и политиками. За последние 30 лет в США оно выросло очень значительно.

Если посмотреть на уровень заработной платы женщин в соотношении с их уровнем образования, то для наиболее обеспеченной группы в 1980 году средний оклад был 24 доллара в час. А в 2000 году это 40 долларов в час - почти в два раза больше. А для наименее обеспеченной группы доходы почти не изменились.

Очевиден дифференцированный рост: богатейшие люди становятся еще богаче, самые бедные остаются в бедности. Так что неравенство выросло.

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И мы задумались: до какой степени это возросшее неравенство повлияло на рождаемость? Ведь высокая степень неравенства подразумевает, что существует много богатых людей и много бедных, а значит для обеспеченных людей услуги в сфере воспитания детей и помощи по хозяйству обходятся все дешевле и проще отдавать их на аутсорс.

Би-би-си: И к каким выводам вы пришли?

Хосни Зоаби: Рост неравенства с 1980-го до 2010 год также может объяснять появление U-линии - то есть новой тенденции рождаемости, о которой мы говорим.

Выше неравенство - ниже цена на услуги, ниже цена на услуги - больше делегирования, а большее делегирование позволяет семейным парам или, точнее, женщинам, потому что именно на них чаще ложится бремя по воспитанию детей, заводить больше детей и одновременно больше работать.

И в этой статье мы задаемся еще одним важным вопросом: какую роль играет минимальный размер оплаты труда? Вы наверняка в курсе, что в США постоянно идут дискуссии о том, что необходимо увеличить минимальный размер оплаты труда. Обычно речь идет о низкоквалифицированных работниках.

И аргумент противников этой меры часто следующий: если увеличить минимальный размер оплаты труда, чтобы у низкоквалифицированных людей увеличились доходы, возможно, их начнут увольнять, так как работодатели не захотят нанимать столько сотрудников за такие деньги.

А нас тут интересуют совсем другой аспект, а именно: если вы увеличиваете минимальный размер оплаты труда, вы в том числе увеличиваете стоимость услуг домработниц, нянь и бебиситтеров. И это, в свою очередь, может сказаться в том числе на самых обеспеченных парах.

Мы провели эксперимент и сымитировали увеличение минимального размера оплаты труда в США с 7,25 долларов в час - это ее нынешний размер - до 15 долларов. Именно это предлагал сделать Берни Сандерс во время своей предвыборной кампании 2016 года. И мы симулировали такую модель и обнаружили, что такой рост увеличил бы стоимость услуг по воспитанию детей и помощи по хозяйству на 20%. А это в свою очередь повлияет и на уровень занятости женщин, и на рождаемость.

Мы рассчитали потенциальное влияние такой меры на самую обеспеченную группу. И наиболее обеспеченные женщины будут вынуждены увеличить время, которое они посвящают домашним делам, на 30%.

Женщины, которые уже сделали свой репродуктивный выбор и завели детей, не смогут адаптироваться мгновенно. Представьте себе женщину 35 или 40 лет, у нее двое или трое детей. И внезапно она осознает, что стоимость услуг домработниц и нянь резко выросла. Ей придется на 30% больше времени проводить дома.

Но подумайте о женщинах, которые пока не определились, хотят ли они заводить детей. Для них дети станут куда более дорогостоящим предприятием. И среди них - я сейчас говорю про наиболее обеспеченный слой - это вызовет, согласно нашим расчетам, падение рождаемости на 13,5%.

Би-би-си: Получается, что хорошая по замыслу мера приведет к плохому эффекту?

Хосни Зоаби: Экономика изучает причины и следствия, мы не рассуждаем в категориях хорошего и плохого. Единственное, что мы утверждаем - что мы все согласны, что было бы замечательно избавиться от бедности, и будет прекрасно, если уровень жизни всех людей повысится, но реальность, в которой мы существуем, сложнее.

Предложения увеличить минимальную зарплату звучат регулярно, и мы должны взвесить, как это повлияет на самые разные группы населения. Все, что мы здесь говорим - что увеличение минимальной зарплаты может отрицательно сказаться на трудовой занятости и рождаемости среди наиболее образованных пар. Это не к тому, что нам не надо думать об ее увеличении. Но мы должны предусмотреть, как смягчить отрицательные эффекты, о которых я только что рассказал.

Хорошо известен факт, и он подкреплен статистикой, что в США есть четкая связь между обеспеченностью и уровнем образования. Дети, выросшие в более богатых семьях, более образованные. Поэтому, если наиболее обеспеченная прослойка общества заводит меньше детей, в следующем поколении общий уровень образования в обществе снизится. Это тоже следствие, которое надо учитывать.

Мы не можем просто взять и поднять минимальный размер оплаты труда без льгот на образование или субсидирования услуг по уходу за детьми. Должна быть полная картина - и именно так стоит воспринимать наше исследование. Не то что идея увеличить минимальную зарплату плохая, а нужно делать это, полноценно учитывая все последствия.

Image caption Хосни Зоаби в своем кабинете

Би-би-си: Обычно в паре отпуск по уходу за детьми берет женщина. Насколько это экономически мотивировано в современном мире или это дань традиции?

Хосни Зоаби: Традиционно считалось, что оптимальный выбор для пары - дома остается тот, у кого зарплата меньше. Я сейчас говорю только об одном конкретном факторе: финансовом благосостоянии семьи. Если муж зарабатывает больше и он бросает работу, чтобы заниматься ребенком, семья с точки зрения дохода теряет больше. Это традиционная теория, так мы объясняем то, почему в прошлом женщины брали на себя ответственность по воспитанию детей и большую часть работы по дому.

Сегодня, если в паре женщина зарабатывает больше, чем ее партнер, согласно этой теории, дома оставаться должен муж. Вопрос, происходит ли это или нет, открыт - надо обращаться к статистике.

Но это не единственный фактор в принятии решения. Мы все нацелены на карьеру, на самореализацию. В нашем мире продуктивность, активность, деятельность считаются ценностью. А если что-то считается ценностью, то даже если это приносит убытки с точки зрения дохода в семье, пары могут решать, что муж будет оставаться с детьми парт-тайм, даже если он зарабатывает больше, чтобы дать жене возможность реализовать свои амбиции.

При этом если посмотреть на уровень зарплат женщин в браке, станет видно, что картина не симметрична. Есть семьи, где мужчина приносит много денег, а женщина мало, есть соотношение 50%, когда они зарабатывают поровну, и затем, когда мы двигаемся в сторону, где жены зарабатывают больше, мы видим снижение числа пар. Нет плавного развития, которого, казалось бы, можно ожидать. Это я говорю потому, что могут быть и другие факторы, помимо стремления к увеличению дохода.

Устройство семьи - это сложный процесс, хотя, казалось бы, мы говорим только о двух людях. И для справки, на сегодняшний день уровень образования женщин в большинстве стран мира выше, чем мужчин. И мы должны были бы найти много семей, где женщины зарабатывают больше.

Би-би-си: Изучали ли вы, как менялась экономика семьи и роль женщины в исторической перспективе?

Хосни Зоаби: В последнее время мы с двумя соавторами из университета Тель-Авива Моше Хазаном и Дэвидом Вайссом исследовали закон конца XIX века, давший женщинам равные права собственности с мужчинами.

Сейчас я объясню, в чем дело. До принятия "закона об имуществе замужних женщин" существовал принцип, который назывался couverture, "покровительство". Этот принцип подразумевает деление собственности на два типа: недвижимое имущество - земля и строения, и движимое - наличные деньги, ценные бумаги, драгоценности, вещи. В прежней системе, до принятия закона, женщины обладали правом собственности только на недвижимость.

Если вы получали в подарок от родителей землю, магазин или поместье, ваш муж имел право управлять ими, но не мог продать. При этом если родители дарили вам деньги или любое другое движимое имущество, по закону оно переходило к вашему мужу. Он мог его забрать и отдать другой женщине - и это было бы законно. Такой была ситуация до принятия закона.

В Англии "закон об имуществе замужних женщин" был принят в 1870 году. В Америке его принимали штаты. Первым был Массачусетс, признавший равные права собственности в 1846 году. К 1920-му уже 44 штата приняли этот закон, хотя и в разное время.

Размышляя об этом законе, можно задаваться самыми разными вопросами, но мы сосредоточились на двух. Первый - какое влияние оказали равные права женщин с точки зрения экономики? И второй - почему парламент принял такой закон? Возможно, он верил в равноправие и поэтому решил даровать права. А возможно, были другие причины.

Би-би-си: И какое было влияние?

Хосни Зоаби: Экономическая реальность до принятия этого закона отнимала стимулы у женщин и их родителей вкладываться в сбережения и движимое имущество - зачем, если муж все заберет? Поэтому был предсказуемый дисбаланс: чрезмерно много вложений в недвижимость и мало финансовых инвестиций.

Давайте теперь подумаем про жизнь в середине XIX века в Англии или в Америке. До индустриальной революции экономика была аграрной, и не было никаких проблем в обладании огромным количеством земли, потому что производство зависело от земли и труда.

Но когда началась индустриальная революция, экономика стала больше полагаться на финансовые рынки. Требовались вложения в железные дороги, тоннели и индустрию. И для того чтобы инвестировать во все это, компаниям требовалось полагаться на кредиты. Но домохозяйства со своей стороны не предоставляли эти деньги для займов - потому что у них была недвижимость, но не было наличных. И если нет наличных, их не держат в банках, а если денег нет в банках, то и банкам нечем выдавать кредиты.

Наша теория заключается в том, что когда был принят "закон об имуществе замужних женщин" и мужчины и женщины уравнялись в правах, произошел шок предложения в сфере кредитов. Внезапно женщины и их родители смогли свободно владеть движимым имуществом. Следовательно, больше людей стали держать деньги в банках. Больше депозитов - значит, банки могут выдавать больше кредитов. Больше кредитов - значит, ниже процентная ставка за них. Ниже проценты - значит, кредитов можно брать больше и вкладывать больше. А это стимулирует индустриализацию.

Таким образом, мы утверждаем, что равные права способствовали экономическому развитию в этот период. Я убежден, что это был ключевой фактор в индустриальной революции.

С точки зрения цифр мы выяснили следующее: что в результате нового закона мы обнаружили рост движимого имущества с 5% до 7,5%. Мы также обнаружили, что рост займов и депозитов составил 30%, и падение процентной ставки по кредитам было на 10%.

Би-би-си: Насколько это предвидели сами законодатели?

Хосни Зоаби: Исследование, о котором я сейчас рассказал, мы уже закончили и оно готовится к публикации. И теперь мы с теми же соавторами собрали данные из палаты общин парламента Великобритании. Мы хотим понять, была ли какая-то экономическая мотивация у принятия этого закона.

Если вы помните, в парламенте тогда были только мужчины - у женщин в тот момент не было избирательного права - так что мужчины высказались в поддержку того, чтобы дать женщинам права собственности. И резонно задаться вопросом: почему именно права собственности? Почему не право голосовать, например?

Если ты веришь в равноправие, дайте женщинам возможность голосовать, и затем они сами решат, какие законы им нужны. Логично? Но мужчины решили даровать именно право собственности.

Давайте вернемся ко временам системы "покровительства". Вы женщина, ваш отец хочет передать вам в дар какое-то имущество. Что он вам передаст, недвижимость или деньги? Недвижимое имущество приносит 5% прибыли. Депозит в банке приносит 10% прибыли. Что он выберет в качестве вложения? Он выберет 5%, если он хочет передать их дочери.

Получается, что неравенство приводит к убыткам на уровне страны - ведь приходится вкладываться в менее прибыльные вещи. Тогда логично задаться вопросом: приняли ли мужчины закон о правах женщин, чтобы разрешить эту проблему неэффективности?

Мы прочитали много исторических источников, в которых отражены дебаты касательно этого закона - понятно, что законопроекты всегда подробно обсуждаются и в парламенте, и в прессе - и термины вроде "равенство полов" не звучали в дискуссиях палаты общин. Вообще. Кажется, что вера в равные права не была главной - хотя я не могу сказать, что ее вообще не было - движущей силой для принятия закона.

Можно предполагать, что основной движущей силой для нового законодательства была циркуляция капитала, что подтверждается и исследованиями некоторых наших коллег. Хотя, безусловно, в экономике все не исчерпывается одним-единственным фактором. Все, что мы утверждаем - что эта история также релевантна. И что в конечном итоге равноправие способствует экономическое развитию.

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