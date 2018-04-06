Есть ли в сегодняшней России олигархи?

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Власти западных стран и СМИ часто называют российских бизнесменов олигархами. В самой России эксперты и чиновники сомневаются в корректности этого термина.

В ближайшее время США могут ввести санкции против олигархов, связанных с президентом России Владимиром Путиным, сообщали СМИ. Ограничительные меры могут быть объявлены в пятницу, 6 апреля, уточнили источники Wall Street Journal.

Одно из приложений к докладу министерства финансов США о составе российской элиты так и называется - "Список олигархов" - и насчитывает 96 имен. Перечень полностью совпадает со списком долларовых миллиардеров из России, составленным журналом Forbes в 2017 году.

"Давно прошло то время, когда в России были олигархи", - заявил в четверг, 5 апреля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (цитата по РИА Новости).

С ним согласился председатель Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. "В старом понимании, начала нулевых [годов], олигархов нет", - подчеркнул он.

Русская служба Би-би-си уточнила у политологов, не рано ли причислять олигархов к вымершему виду российских бизнесменов.

Группа товарищей

Ответ на вопрос, есть ли олигархи в сегодняшней России, зависит от того, что вкладывать в это понятие, сказал в комментарии Би-би-си политолог Алексей Макаркин.

Слово "олигархия" ("власть немногих") появилось в Древней Греции. Аристотель обозначал им форму правления, при которой люди, превосходившие других по богатству, ошибочно полагали, что должны быть наделены большим объемом политических прав.

"Олигархом может быть любая группа - группа товарищей, группа военных. В Латинской Америке это хунтой называют", - отметил Шохин из РСПП.

В России 1990-х этим термином называли крупных бизнесменов, имевших большое политическое влияние, вспоминает Макаркин.

"Олигархи - это люди, которые имея богатство, финансовые ресурсы, покупают власть за деньги, чтобы иметь еще больше денег", - определил термин в беседе с Би-би-си проректор Европейского университета в Санкт-Петеребурге Вадим Волков - автор книги "Силовое предпринимательство".

Краткая история олигархии

По словам Макаркина, как группа олигархи появились в России в 1996 году. Тогда обладатели крупных капиталов объединились вокруг действующего главы государства Бориса Ельцина и профинансировали его победу на выборах.

В обмен они получили "значительную компенсацию" за свое участие в кампании, однако их влияние начало угасать уже после финансового кризиса 1998 года, из-за которого рухнули многие "олигархические банки", рассказал политолог.

"Даже те, кто выплыл, были ослаблены", - констатировал он. В частности, стремительно падало влияние одного из самых известных представителей этого слоя элит - бизнесмена Бориса Березовского.

Олигархов не было и в 90-е годы, фактически это был миф, созданный журналистами, считает политолог Глеб Павловский. "Тему олигархов запустили одни "демократические средства массовой информации" в борьбе с другими", - сказал он.

Путин был обязан олигархам своим восхождением к власти в 2000 году в меньшей степени, чем Ельцин: значительную роль в этом сыграли вторая чеченская война (ее активная фаза пришлась на 1999-2000 годы) и "рост патриотических настроений", отметил Макаркин.

Время миллиардеров - вершителей судеб, которые могли влиять на назначение премьер-министров и пытались решить, кто станет следующим президентом - ушло в прошлое.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Слово "олигарх" в 90-е часто ассоциировалось с фигурой Бориса Березовского

"Репрессии" против олигархов со стороны государства привели к тому, что они "сошли на нет" к концу первой половины 2000-х, добавляет Вадим Волков.

Сегодня есть предприниматели, которые встроены во властную систему или близки к ней, могут рекомендовать кого-либо на должность губернатора или министра, считает Алексей Макаркин. Однако от принятия ключевых политических решений вроде аннексии Крыма в 2014 году они отстранены, уверен он.

Хотя в нынешней России нет олигархов "модели Бориса Березовского", появилась их новая версия - несколько десятков человек вокруг Путина, считает Глеб Павловский.

"Не потому что они сделали деньги и теперь оказывают влияние на власть - а наоборот: потому что они узурпировали президентские полномочия и монетизируют эту возможность", - рассказал эксперт.