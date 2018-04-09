Обвал на биржах, потеря миллиардов - новые санкции США в действии

Правообладатель иллюстрации TASS/Sergei Savostyanov Image caption Фигуранты нового санкционного списка США Олег Дерипаска и Сулейман Керимов

Санкции США в отношении российских бизнесменов и российских компаний были введены в пятницу, 6 апреля. За это время российские олигархи и компании, внесенные в новый санкционный список, потеряли миллиарды долларов.

Под персональные санкции попали семь российских бизнесменов, госменеджеры, чиновники, а также ряд компаний.

"Это достаточно новое явление", - охарактеризовал их в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. И добавил, что правительство делает все необходимое для минимизации последствий. По его словам, ситуация с санкциями "достаточно вопиющая с точки зрения незаконности, с точки зрения попрания всего и вся".

Последствия уже измеряются миллиардными потерями.

Из рейтинга американского журнала Forbes, считающего состояния богатейших людей планеты, значится, что российские миллиардеры сейчас - в лидерах антирейтинга по объемам потерянных состояний.

Только за половину понедельника участники нового списка потеряли почти 3 млрд долларов своего совокупного состояния, следует из рейтинга. Если считать всех олигархов, в том числе не попавших под санкции, то потери 54 бизнесменов составили примерно 14 млрд долларов.

На Московской бирже - обвал, на Лондонской - почти все российские компании падают в цене.

Индекс Московской биржи снизился к 14:36 почти на 7%, РТС - на 9,57%. На московской площадке снижаются в цене акции Сбербанка, "Газпрома", "Лукойла", "Алросы", "Роснефти", "Норильского никеля". После 15:00 падение обыкновенных акций Сбербанка превышало 20%.

На бирже в Лондоне снижаются в цене бумаги почти всех российских компаний, в том числе "Лукойла", "Новатэка", НЛМК, "Фосагро", "Полюса Золота", "Роснефти", "Сургутнефтегаза".

Рубль в понедельник упал в цене и по отношении к доллару, и по отношению к евро. Доллар впервые с 16 ноября прошлого года стоит дороже 60 рублей. Евро подорожал более чем на 2 рубля и в моменте стоил дороже 74 рублей - впервые с 4 августа 2016 года.

Почему все падает

Таким образом инвесторы пытаются минимизировать свои риски, считают аналитики.

Инвесторы и партнеры компаний из нового санкционного списка обязаны до 5 июня разорвать все контракты с 12 компаниями, контролируемыми российскими бизнесменами Олегом Дерипаской, Виктором Вексельбергом, Игорем Ротенбергом и Кирилом Шамаловым.

Это касается не только граждан и компаний из США, но и партнеров и инвесторов из третьих стран. В противном случае они также рискуют оказаться в американских санкционных списках.

Инвесторы также должны до 7 мая прекратить операции с долговыми бумагами и акциями En+, ГАЗа и "Русала".

Как это ударило по бизнесу российских миллиардеров?

Олег Дерипаска, №23 в российском списке Forbes, и восемь связанных с ним компаний

В список санкций попал сам миллиардер, что для него означает запрет на въезд в США и заморозку активов на территории США.

По данным Forbes, Дерипаска к текущему моменту потерял почти четверть своего состояния - минус 1,3 млрд долларов.

По итогам 2017 года Дерипаска находился на 23 месте в списке Forbes. С учетом новых показателей он может оказаться на 29 месте - после владельца пакета УГМК Андрея Козицына.

Пока сильнее всего от санкций пострадали компании "Русал" и En+, которая объединяет активы миллиардера в металлургии, энергетике и горнодобывающей промышленности.

"Русал" в сообщении на сайте Гонконгской биржи предупредила, что санкции минфина США "могут привести к техническим дефолтам в связи с некоторым кредитным обязательствам группы". В итоге акции "Русала" на этой площадке упали более чем на 50%.

На московской бирже торги бумагами "Русала" также начались с резкого падения - сразу на 46,9%, но затем акции немного поднялись в цене.

Аналитики "Райффайзен банка" пишут, что новые санкции, скорее всего, приведут к прекращению расчетов в долларах США с "Русалом", а это означает дефолт по евробондам и другим операциям.

Кроме того, возможны перебои продаж алюминия, "поскольку глобальные американские трейдеры откажутся покупать металл "Русала", говорится в материалах банка. На американский рынок в 2017 году компания поставила 18% от общего объема продаж, в Европу - 45%.

Это "в свою очередь, приведет к необходимости перенаправлять поставки металла, возможно, через Азию, что предположительно существенно снизит маржу и объем операций", не исключают аналитики "Райффайзена".

"У нас все непросто, - подтверждает в своем заявлении "Русал". - Менеджмент работает над минимизацией возможных рисков. Сложно, но мы прорвемся".

Другой крупный актив Дерипаски - компания En+ - также включена в санкционные списки. В сообщении компании говорится, что первоначальная оценка влияния санкций заключается в том, что они могут оказать "существенное неблагоприятное воздействие на бизнес и перспективы группы.

Бумаги компании на московской бирже открылись падением более чем на 15%, после того как в пятницу упали на 20%. На Лондонской бирже они обрушились на открытии на 25%.

Биржа уже объявила о том, что приостанавливает торги бумагами компании. Кроме того, депозитарий Citi приостановил операции с бумагами. А независимый директор компании француз Доминик Фрес 6 апреля покинул свой пост - в тот же день, когда США включили компанию в санкционные списки.

Акции ГАЗа - еще один актив Дерипаски - снизились в цене к 13.18 на 10,5%.

Виктор Вексельберг, №10 в российском списке Forbes, и компания "Ренова"

Вексельберг, по данным Forbes, к текущему моменту потерял 932 млн долларов (минус 6,4%).

Компании "Суал", акционером которой он является, принадлежит 26,5% акций "Русала".

Кроме того, в понедельник стало известно, что "Ренова" лишится контроля в швейцарской машиностроительной компании Sulzer. Та выкупит 5 млн своих акций из-за американских санкций. В итоге доля "Реновы" снизится до 48,83%.

Сулейман Керимов, № 21 в российском списке Forbes

Керимов с момента объявления санкций также потерял 921 млн долларов.

Его семья контролирует золотодобывающую компанию "Полюс". На Лондонской бирже расписки компании на 14:00 московского времени упали почти на 14%. В Москве бумаги компании упали почти на 10%.

Андрей Костин, глава ВТБ

В конце января глава государственного банка ВТБ Андрей Костин говорил агентству Блумберг, что дальнейшее ужесточение санкций со стороны США против России будет равносильно объявлению "экономической войны".

6 апреля он был включен в санкционные списки США.

"Я не рассматриваю санкции как персональные, поскольку я не совершил ничего плохого для Америки, для американских интересов, я всегда пытался продвигать хорошие деловые отношения с американскими банками и американскими инвесторами", - прокомментировал он решение американских властей в интервью Си-эн-эн.

Возглавляемый им банк ВТБ с 2014 года находится под американскими санкциями.

В понедельник акции банка на Московской бирже рухнули примерно на 10%.

Владимир Богданов, № 49 в российском списке Forbes

Богданов, по данным Forbes, потерял 58 млн долларов.

В пояснениях минфина США говорится о том, что российский миллиардер попал в санкционные списки США, поскольку работает в энергетическом секторе России. Он является генеральным директором и акционером "Сургутнефтегаза". Это одна из крупнейших нефтяных компаний России.

Сам "Сургутнефтегаз" попал под санкции еще в сентябре 2014 года. Богданов возглавляет компанию с 1984 года.

Другие российские олигархи

Из-за паники на бирже и распродажи российских активов потери несут и другие российские олигархи, а не только те, кто попал под санции.

К примеру, состояния акционеров "Евраза" Романа Абрамовича и Александра Абрамова уже в первой половине дня сократились почти на 700 млн долларов и 452 млн долларов соответственно. Владимир Потанин потерял уже 1,5 млрд долларов.