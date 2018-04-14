Причуды реновации: москвичка потеряет квартиру, хотя дом не снесут

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Что делать человеку, который в ипотеку купил квартиру в "историческом" доме, а из-за реновации вынужден покинуть ее, при том что дом под снос не попал? Русская служба Би-би-си рассказывает историю москвички, оказавшейся в такой непростой ситуации.

В октябре 2016 года Ирина (имя изменено по просьбе самой женщины) купила квартиру в кирпичном четырехэтажном доме в Москве. Для покупки она взяла ипотеку на 20 лет.

Дом Ирины находится в поселке Управления строительства Дворца Советов. Это комплекс из четырех и пятиэтажных домов в Текстильщиках, построенных по индивидуальному проекту в начале 1950-х годов.

"Я искала именно старый дом", - рассказывает женщина. Ей нравится старая Москва: малоэтажные дома с высокими потолками и широкими стенами, просторные зеленые дворы.

После покупки квартиры семья Ирины долго делала ремонт. Летом 2017 года он был закончен, а Ирина с семьей уехала в отпуск. В начале августа, вернувшись в Москву, она узнала, что ее дом включили в программу реновации по итогам общего собрания собственников.

Однако дом в итоге не снесут, а вот квартиру Ирина, скорее всего, потеряет, если не добьется победы в суде, где она оспорила решение собрания собственников. Как так получилось?

Изначально дом не входил в список из 4,5 тысяч домов, подлежащих сносу, но жильцы проголосовали за то, чтобы его включили в программу, а их самих переселили в новое жилье. Но затем вмешали активисты движения "Архнадзор", которые считают, что дом представляет некоторую историческую ценность.

"Рабочая группа, состоящая из представителей Москомархитектуры, Мосгорнаследия, Общественной палаты города "Архнадзора" на своих заседаниях рассматривала каждый адрес, предлагаемый к сохранению", - рассказала Би-би-си координатор "Архнадзора" Галина Еремина.

Всего в списке сохраняемых сейчас 218 домов. И дом Ирины в него попал.

Эти дома будут отреставрированы. Но это не означает, что жители этих домов сохранять свое жилье. Их расселят, а дома, судя по информации на сайте мэрии Москвы, "приспособят под современное использование" с учетом мнения жителей и местных депутатов.

Пока власти говорят о том, что эти дома могут быть использованы как социальные объекты. "Что делать с сохраняемыми домами - будут решать власти. Вариантов много. Решения пока не озвучено", - рассказывает Еремина из "Архнадзора".

Мэрия Москвы не ответила на запрос Би-би-си.

Image caption Ирина хотела жить в старом кирпичном доме с большим зеленым двором. Именно в таком доме она и купила квартиру

В итоге жители, которые не согласны с решение собрания собственников квартир, вынуждены были обратиться в суд. Они уверены, что правила проведения общего собрания были нарушены, и пытаются оспорить его результаты.

Иск был подан в конце прошлого года. Уже было два заседания суда, но встанет ли суд на сторону истцов, пока не ясно. И если суд откажет в удовлетворении иска, Ирина квартиру потеряет.

Оспорить решение о вхождении дома в программу реновации можно в двух случаях, объясняет адвокат Дмитрий Цуприк. Это возможно в случае мошенничества - например, были подделаны подписи в протоколе общего собрания собственников или в него внесены иные недостоверные данные. Также протокол может быть признан недействительным, если будет доказано, что хотя бы один из собственников не был уведомлен должным образом о проведении собрания, объясняет юрист.

"Согласно судебной практике при наличии этих оснований есть шанс отменить результаты прошедшего голосования", - полагает Цуприк.

В судах уже удавалось оспорить решения общих собраний собственников о вхождении в программу реновации, добавляет юрист Артем Никитушкин.

Кто не идет в суд?

История Ирины не единственная. Дом 8 по улице Русаковская, который входит в конструктивистский квартал, также включен в "список "Архнадзора", то есть в рамках реновации будет не снесен, а расселен.

Не все недовольные идут в суд. Жительница этого дома Ольга рассказала Би-би-си, что они пытались провести общее собрание собственников, чтобы исключить дом из программы. Но попытка провести собрание была заблокирована сторонниками сноса и собственниками нежилых помещений, утверждает она.

В доме работают библиотека, отделение полиции, небольшой спортклуб и другие учреждения. Собственники нежилых помещений просто не голосовали. И в итоге голосование не состоялось.

Ольга не видит смысла проводить новое собрание, ведь отношений соседей к проблеме не поменялось. В суд она также не обращается - ее дом включили в программу через голосование в системе "Активный гражданин". А его оспорить нельзя, считает она.

Реновационная борьба

О начале реновации в феврале прошлого года рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Уже в марте уже законопроект о реновации был внесен в Госдуму, Путин подписал его 1 июля 2017 года.

В апреле по всей Москве прошли встречи жителей пятиэтажек с префектами и главами управ. Тогда же стало ясно, что жители пятиэтажек разделились на два лагеря - те, кто за снос, и те, кто против.

В мае, а затем и в июне в Москве прошли несколько крупных акций протестов противников реновации.

Сейчас борьба перешла в суды. В московских судах сейчас десятки таких исков, рассказал Би-би-си адвокат Станислав Станкевич, представляющий интересы противников реновации в судах. Аналогичные цифры называет и муниципальный депутат района Лефортова Александра Андреева.

Суды начинают рассматривать иски, которые подавались еще осенью, рассказывает Станкевич. Это связано с тем, что суды старались не принимать такие дела к рассмотрению, а жители затем обжаловали эти отказы в Мосгорсуде. Ряд таких жалоб был удовлетворен.

В Бабушкинском суде в апреле будет первое заседание по иску, в котором жители пытаются обжаловать голосование по "Активному гражданину". По словам Станкевича, это произойдет в Москве впервые, до этого в судах обжаловали лишь решения общих собраний собственников.

Кроме того, есть ряд обратных исков: сторонники реновации пытаются обжаловать решение общего собрания собственников об исключении домов из программы реновации.

Как выглядят типичные судебные споры по реновации?

13 марта в Гагаринском районном суде прошло заседание по дому, который находится по адресу Большая Черемушкинская улица дом 6, корпус 1.

Конфликт жителей этого дома выглядит типично. Часть из них утверждает, что результаты голосования были сфальсифицированы. Другая сторона доказывает, что голосование прошло честно, а жители действительно хотят переехать. "Состояние дома просто отвратительное", - рассказала Би-би-си старшая по подъезду третьего корпуса Диана Большакова.

"Было очное собрание, было заочное собрание. Люди, как сумели, так и оформили документы", - продолжает она. По ее словам, жители дома до конца не знали, как оформлять все документы, с чем и связаны нарекания их оформлению. "Люди, на сегодняшний день получившие шанс улучшить свои жилищные условия, лишаются его", - упрекает она противников.

15 марта прошло четвертое заседание по выходу из реновации дома по 8-ой улице Текстильщиков, 7Б. Истцы жаловались, что их не уведомили о прохождении собрания. Одна из присутствующих заявила, что ее подпись в протоколе подделана. На этой неделе суд все же встал на сторону ответчиков и оставил решение общего собрания в силе.

Правообладатель иллюстрации Mikhail Tereshchenko/TASS Image caption Дом на Проспекте Вернадского, построенный для переселенцев по программе реновации

Александра Андреева рассказывает еще одну историю: в Лефортово иск об исключение дома из программы реновации подал его 70-летний житель. Ответчиками по делу стали те, кто подписал протокол общего собрания собственников.

По словам Андреевой, мужчина столкнулся с конфликтами с жителями, а также на разговор с ним о судебном иске вышел начальник предприятия, на котором работал мужчина. Само предприятие находилось в другом округе Москвы. Кончилось все тем, что суд отказал в удовлетворении требований, а фактически истцы даже не присутствовали при решении.

Связаться с участниками этого суда не удалось.