Жуткая история черепа, найденного в британском пабе

Image caption Это череп 32-летнего индийского солдата, восставшего против британского правления в XIX веке

В 2014 году историк Ким Вагнер сидел в своем офисе в лондонском районе Майл-Энд, когда он вдруг получил имейл от супружеской четы из графства Эссекс, которые сообщили ему, что у них есть человеческий череп.

Доктор Вагнер - специалист по истории Британской империи при Лондонском университете королевы Марии. По его словам, супруги из Эссекса сказали ему, что им было неприятно держать подобную вещь дома, и не знали, что делать.

У черепа не было нижней челюсти, немногие оставшиеся зубы были готовы выпасть, и сам череп уже потемнел от возраста.

Но самым удивительным было не это. В одной из глазниц была аккуратно сложенная записка, в которой объяснялась история черепа.

"Череп хавильдара [сержанта - ред.] Алама Бега из 46 полка бенгальской туземной пехоты, который был расстрелян из пушки вместе с другими солдатами его полка.

Он был главным руководителем восстания в 1857 году и отличался чрезвычайно хулиганским характером. Он занял (с группой солдат) дорогу, ведущую в форт, куда европейцы в спешке бежали в надежде найти укрытие.

Он и его солдаты поймали и убили доктора Грэма, застрелив его в его кабриолете на глазах дочери.

Его следующей жертвой стал миссионер, преподобный мистер Хантер, который бежал в том же направлении вместе с женой и дочерьми. Он убил мистера Хантера, а его жена и дочери, после того, как над ними жестоко надругались, были зарезаны у дороги.

Аламу Беге было примерно 32 года, он был ростом в 5 футов и 7 ½ дюймов, и его нельзя было назвать некрасивым туземцем.

Череп был привезен домой капитаном 7 драгунского гвардейского полка (А.Р.) Костелло, который нес службу во время казни Алама Бега".

Image caption В найденной в глазнице черепа записке рассказана история жизни и смерти лидера восстания

Из этой записки было ясно, что череп принадлежал восставшему индийскому солдату по имени Алам Бег, который служил в Бенгальском полку и был казнен в 1858 году в городе Сиалкот (в провинции Пенджаб в современном Пакистане). Он был привязан к стволу пушки и расстрелян. Человек, присутствовавший при казни, привез его череп в Англию.

Из записки не ясно, почему Алам Бег совершал приписываемые ему убийства.

Сипаи - солдаты местного происхождения, как индуисты, так и мусульмане - восстали в 1857 году против правления Ост-Индской компании, так как в их рядах пошли слухи, что патроны винтовки Энфилда пропитывались свиным или говяжьим жиром, что противоречит устоям ислама и индуизма.

Британцы правили Индией в течение 200 лет, вплоть до 1947 года.

Супруги из Эссекса не смогли найти в интернете никакой информации об Аламе Беге. Они обратились за помощью к доктору Вагнеру после того, как обнаружили, что он написал книгу о восстании сипаев, которые некоторые называют первой войной за независимость.

Страшный трофей

Доктор Вагнер встретился с супругами в дождливый ноябрьский день, который одновременно был его днем рождения. Они сказали, что получили череп в наследство от одного из родственников, который в 1963 году купил паб "Лорд Клайд" в графстве Кент, и обнаружил этот череп под какими-то ящиками и коробками в складской комнате.

Никто не знает, как этот череп оказался в пабе. Местные газеты писали в 1963 году о холодящей кровь находке, и публиковали снимки новых хозяев паба, гордо позирующих со страшным трофеем. Череп долгое время лежал на полке в пабе.

Когда хозяева паба скончались, череп оказался у эссекской четы, которая его просто спрятала.

"И вот так вышло, что я стоял на перроне небольшой железнодорожной станции в Эссексе, а в моей сумке был череп, напрямую связанный с периодом истории, о котором я пишу, и который я преподаю", - говорит доктор Вагнер.

Ему было сразу ясно, что это трофейный череп, тесно связанный с историей Индии.

Но первым делом доктору Вагнеру нужно было найти подтверждение того, что история черепа соответствует неизвестно кем оставленной записке. Эксперт лондонского Музея естествознания изучил череп и пришел к выводу, что, скорее всего, он относится к середине XIX века, что он несомненно принадлежал мужчине южно-азиатского происхождения, которому было за 30.

Правообладатель иллюстрации DOVER KENT ARCHIVES Image caption Череп был обнаружен в пабе "Лорд Клайд" в 1963 году

На черепе не было никаких следов насилия, но это обычно при расстреле привязанного к пушке человека, когда всю силу удара принимает на себя торс. На черепе также были шрамы от какого-то инструмента, из чего можно предположить, что для того, чтобы избавиться от тканей, отрезанную голову либо сварили, либо оставили на поедание насекомыми.

Доктор Вагнер говорит, что изначально он сомневался, что ему удастся узнать больше о том, кем был Алам Бег.

В колониальных архивах практически нет записей о солдатах индийского происхождения. Одним из исключений остается Мангал Панди, который первым выстрелил в британского офицера 29 марта 1857 года неподалеку от Калькутты, с чего и началось восстание сипаев практически по всей Индии.

Имя Бега не упоминалось ни в одном из документов, докладов, писем, воспоминаний и судебных решений в архивах и библиотеках, как в Индии, так и в Великобритании.

Не было найдено ни одного члена семьи Бега, которые требовали бы возвращения его черепа.

Но доктору Вагнеру удалось обнаружить также и полезную для его исследования информацию.

Он нашел письма некоторых из жертв Алама Бега своим родственникам. Особенно важным для исследования оказались письма и мемуары американского миссионера Эндрю Гордона, который жил в Сиалкоте во время и после восстания сипаев.

Он лично знал как доктора Грэма, так и семью Хантер, в убийстве которых обвинялся Бег, и присутствовал на казни восставших солдат.

Кроме того, в 1911 году лондонская газета Sphere опубликовала репортаж об экспонате в музее в Уайтхолле.

"Нам сообщают, что страшный сувенир Индийского восстания недавно был получен Королевским институтом оборонных исследований в Уайтхолле. Это череп сипая 49 полка бенгальской пехоты, который был расстрелян из пушки в 1858 году вместе с 18 другими. Как можно увидеть, из черепа была сделана коробка для сигар".

Газета продолжает: "Мы можем понять чудовищность событий того ужасного времени: жестокость туземцев и последующее за этим жесточайшее наказание. Но разве не возмутительно, что напоминание о нашей жестокости, которое ни в коем случае не было бы приемлемо в наши дни, выставляется на всеобщий показ?"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Битва в Канпуре в 1857 году. Там были убиты все жители гарнизона, в том числе женщины и дети

Несмотря на нехватку архивных данных, доктор Вагнер продолжил исследование судьбы Алама Бега. Он работал в архивах в Лондоне и Дели, и даже отправился в Сиалкот, чтобы найти место четырехдневной битвы в Тримму Гат, произошедшей в июле 1857 года.

Именно в этой битве мятежники из Сиалкота, в том числе и Бег, были разбиты и захвачены генералом Николсоном.

Ким Вагнер изучал письма, петиции и прокламации мятежников после начала восстания, а также изучал сканированные газеты и книги XIX века.

"Только после того, как я провел довольно много времени, изучая эту историю в Британии и Индии, мне удалось сложить ее в одно повествование. И тут я понял, что это гораздо больше значимая тема", - сказал доктор Вагнер в интервью Би-би-си.

Детективный роман

Результат исследований - его книга "Череп Алама Бега" (The Skull of Alum Bheg), от которой невозможно оторваться. Это история о жизни и смерти в британской Индии во время крупнейшего в XIX веке антиколониального восстания.

Ясмин Хан, доцент Оксфордского университета, говорит, что открыв книгу, возникает ощущение, что читаешь "детективный роман, и при этом это важный вклад в наше понимание британского правления [в Индии], и масштабов колониального насилия".

Сам доктор Вагнер говорит, что его книга направлена на то, чтобы "восстановить человеческий облик и достоинство Алама Бега, рассказав о том, как он жил и как он погиб во время одного из самых драматических периодов в истории Британской Индии".

"Я надеюсь, что спустя 160 лет Аламу Бегу удастся найти покой", - добавляет он.

Image caption Ким Вагнер говорит, что последняя глава жизни и смерти Алама Бега еще не написана

По словам доктора Вагнера, Алама Бега на самом деле звали Алимом Бегом. Он был суннитом из северной части Индии. Бенгальский полк рекрутировал солдат в Канпуре (теперь это штат Уттар-Прадеш), и, скорее всего, он был оттуда родом. Мусульмане составляли примерно 20% в британских индийских войсках.

Бег командовал небольшим подразделением, его работа была нелегкой: он должен был организовывать охрану военного лагеря, разносить письма и прислуживать полковым офицерам.

После восстания 1857 года ему какое-то время удавалось избегать поимки, но в конце концов он был задержан, и примерно через год казнен.

Захоронение

Во время исследования выяснилось, что капитана Костелло, имя которого упоминается в записке, найденной вместе с черепом, звали Робертом Джорджем Костелло. Доктор Вагнер считает, что именно он привез череп Бега в Англию.

Костелло родился в Ирландии и был отправлен в Индию в 1857 году. Он ушел в отставку 10 месяцев спустя и в октябре 1858 года поднялся на борт парохода, шедшего в Англию. Примерно через месяц он прибыл в Саутгемптон.

"Моя конечная цель - репатриировать останки Бега в Индию, если это возможно", - говорит доктор Вагнер.

По его словам, никто из возможных потомков и родственников Алама Бега не требует возврата его черепа, но доктор Вагнер поддерживает связь с индийскими властями и британским посольством в Дели, обсуждая этот вопрос.

"Я очень хочу, чтобы репатриация останков Алама Бега не была бы политизирована, и чтобы его череп не оказался в каком-то музее или был просто забыт в какой-то коробке", - говорит он.

Image caption Доктор Вагнер считает, что останки Алама Бега следует захоронить на островке на границе Индии и Пакистана

"Я надеюсь, что вскоре Алам Бег будет репатриирован и достойно похоронен", - говорит историк.

Лучшим местом для захоронения Алама Бега, считает доктор Вагнер, был бы островок на реке Рави, где этот сипай и его товарищи прятались после первой битвы, и который сейчас находится на границе между Индией и Пакистаном.

"В конце концов, не мне это решать. Но что бы ни произошло, последняя глава жизни и смерти Алама Бега еще не написана", - заключает ученый.

Фото Кима Вагнера