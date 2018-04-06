В США арестован надзиратель тюрьмы для знаменитых зеков

Image caption МСС, открытая в 1975 году, стала первой многоэтажной федеральной тюрьмой в Америке

Федеральная прокуратура Южного округа объявила об аресте в четверг надзирателя манхэттенской тюрьмы Metropolitan Correctional Center (MCC) 35-летнего Виктора Касадо, обвиняемого в снабжении заключенных мобильниками, спиртными напитками, лекарствами и продуктами в обмен на взятки.

МСС, открытая в 1975 году и ставшая первой многоэтажной федеральной тюрьмой в Америке, содержит в данный момент около 800 заключенных, которые либо дожидаются суда, либо отбывают короткие сроки заключения.

В прошлом году, например, в ней провел несколько месяцев 70-летний Борис Найфельд (Биба), один из последних деятелей старой "русской мафии" Нью-Йорка.

В США десятки федеральных тюрем, но МСС является, пожалуй, главной из них, поскольку содержит самых знаменитых заключенных, например, большинство обвиняемых в знаковых терактах.

В 2010 году в ней провели несколько дней 10 российских шпионов, быстро признавших себя виновными и обмененных на четверых россиян, в том числе бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, отбывавшего 13-летний срок за госизмену.

В прошлом году в МСС доставили из Мексики знаменитого наркобарона Хоакина Гузмана по кличке Эль Чапо.

Ваш корреспондент неоднократно посещал МСС, интервьюируя сидевших там выходцев из стран СНГ, и нашел ее похожей изнутри на типичное американское студенческое общежитие.

В ней, однако, имеется отделение строгого режима, известное как 10-Юг и получившее от прессы прозвище "Нью-йорское Гунтанамо". Оно пошло с легкой руки танзанийца Ахмеда Гайлани, отбывающего в США пожизненное заключение за взрыв в 1998 году двух американских посольств в восточной Африке.

До этого Гайлани сидел в спецтюрьме в Гуантанамо на Кубе и говорит, что там можно было общаться с другими пленниками и смотреть кино на видике, а в 10-Юг - нельзя, поэтому МСС хуже Гуантанамо.

Image caption В MCC отбывают сроки самые знаменитые заключенные

Тюрьма, сложенная из кирпича цвета ржавчины, находится в южной части Манхэттена у въезда на Бруклинский мост и неизвестна большинству жителей города. Она зажата между федеральной прокуратурой, федеральным судом и церковью Св. Андрея.

Вызванных в суд заключенных сначала спускают в оковах в подвал тюрьмы, затем проводят под Перл-стрит по 12-метровому туннелю и пересаживают в судебный спецлифт.

Спиртное для заключенного номер один

35-летний Касадо служил в MCC с 2012 года и к моменту ареста дослужился до звания старшего надзирателя.

Прокуратура утверждает, что в 2016 году он начал проносить в МСС мобильники и спиртное для одного заключенного иностранца, который фигурирует в судебных документах под номером один и дожидается суда за помощь Ирану в нарушении международных санкций.

Этот заключенный показал на следствии, что в общей сложности заплатил надзирателю 45 тыс. долларов, которые передавала Касадо одна из адвокатов ЗК № 1.

Ее имени в открытых документах нет. Известно лишь, что она родом из той же страны, что и ЗК № 1. Иногда взятки передавал надзирателю ее шофер.

Касадо в основном тратил полученную от заключенных мзду на поездки в родную Доминиканскую Республику. Однажды он вручил ЗК № 1 записку с телефонным номером своего тамошнего родственника и попросил переслать деньги тому.

Но ЗК № 1 внезапно посадили в карцер, известный в тюрьме как SHU (Special Housing Unit), а администрация изъяла на это время его имущество, в том числе записку с телефоном.

Следователь минюста Уильям Мательский, занимавшийся делом Касадо, попросил в среду ордер на его арест и сообщил судье, что Касадо безуспешно пытался получить доступ к изъятому имуществу ЗК № 1.

Следствие изучило изъятую записку и обнаружило, что указанный в ней номер телефона принадлежит двоюродному брату Касадо в Доминиканской Республике.

Надзиратель проносил для ЗК № 1 спиртное в прозрачных пластиковых бутылках из-под воды. Тот делился с другими заключенными, один из которых прятал принесенный ему мобильник и заряжал его. В конце своей смены Касадо уносил телефон домой.

Тот же заключенный занимал для ЗК № 1 очередь у тюремных компьютеров, которых на всех не хватает.

Всего с судебных документах фигурируют пять ЗК, все из которых признали вину и сотрудничают со следствием.

Касадо грозит до 15 лет лишения свободы за взяточничество, до 20 лет за преступный сговор и до 5 лет за пронос в тюрьму "контрабанды".