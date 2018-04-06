СМИ России: послу США в Москве теперь не на кого опереться

В обзоре российских газет:

"Коммерсант": посол США остался без переводчика

Рано утром в четверг посольство США в Москве покинули 60 американских дипломатов, высланных из России в ответ на аналогичные меры, принятые Вашингтоном.

По информации газеты "Коммерсант", среди них оказался отдел политики посольства в полном составе. В группу высланных дипломатов попали также личный переводчик посла и пресс-секретарь посольства.

"Под высылку попали все - и те, кто занимался Украиной и Сирией, и те, кто курировал вопросы стратегической стабильности, - приводит "Коммерсант" слова своего источника, близкого к Госдепу. - Не знаю, на кого посол теперь будет опираться".

Газета напоминает, что решение властей РФ о высылке американских дипломатов и закрытии американского генконсульства в Санкт-Петербурге стало ответом на аналогичные меры, объявленные 26 марта Вашингтоном.

Бывший посол РФ в США, первый зампред комитета Совета федерации по международным делам Сергей Кисляк в беседе с "Коммерсантом" назвал объявленные Вашингтоном меры "беспрецедентными" и "крайне неумными".

"Американцы получили зеркальный ответ. Их дипломатической машине у нас в результате работать легче не стало. И кто выиграл от всего этого? Это политическое позерство, которое, в конечном счете, аукнется и для американских интересов тоже", - убежден он.

При этом источники издания в госструктурах РФ заверили: все высланные из России американцы "на самом деле работали в ЦРУ, АНБ и разведывательном управлении Министерства обороны США". В Госдепартаменте это отрицают.

Представитель Госдепа Хизер Науэрт назвала объявленные российской стороной меры "неоправданными".

Однако, как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва не согласна с такой формулировкой: "Россия была вынуждена предпринять шаги в ответ на те недружественные, неконструктивные, незаконные действия, в данном случае связанные с высылкой наших дипломатов и закрытием консульского учреждения, совершенные Вашингтоном".

Впрочем, пишет "Коммерсант", в Госдепе дали понять, что Москва может направить в Вашингтон и Нью-Йорк новых дипломатов взамен высланных. Источник газеты в МИД РФ подтвердил, что и американская сторона вправе запросить аккредитацию на новых людей.

"Ведомости": мир посредством силы

Газета "Ведомости" пишет об опасениях Главного разведывательного управления РФ касающихся возможных военных конфликтов в Азии. Их вероятность повышается, считают разведчики, из-за радикального изменения политики США.

В частности, замначальника ГРУ Генштаба вице-адмирал Игорь Костюков в минувший четверг на конференции по международной безопасности в Москве заявил, что новые документы США в сфере обороны свидетельствуют о радикальном изменении американской политики во всем мире и в Азии в частности.

По его мнению, Трамп считает, что именно действия с позиции силы "эффективно дополняют дипломатические усилия и позволяют создавать условия для расширения внешней торговли и освоения мировых рынков".

Подтверждением этому замначальника ГРУ считает представленные США в 2018 г. новые доктрины - Стратегии национальной безопасности и обороны и Обзор ядерной политики, где Россия и Китай названы соперниками, а "по сути - вероятными противниками в возможном вооруженном конфликте".

Поскольку для США, с их точки зрения, главные возможности для экономики сосредоточены в Азиатско-Тихоокеанском регионе, то именно там Пентагон наращивает военное давление, констатируют в ГРУ.

Реализация принципа "мир посредством силы" может привести регион к затяжному военному конфликту, приводит мнение вице-адмирала газета.

Впрочем, по мнению эксперта из НИУ ВШЭ Василия Кашина, которое приводят "Ведомости", выступление замначальника ГРУ носит несколько более жесткий характер, чем оценки политики США в АТР со стороны других официальных лиц.

"Коммерсант": в ускоренном режиме

Газета "Коммерсант" пишет, что власти торопятся принять закон о блокировке в сети интернет-ресурсов, на которых размещены сведения, порочащие честь и достоинство гражданина.

Вчера, 5 апреля законопроект уже принят Госдумой в первом чтении, хотя внесен в нижнюю палату был лишь три дня назад.

Его авторы уверяют, что новый закон поможет защитить граждан от распространения о них в интернете ложной информации.

Впрочем, чтение законопроекта в Госдуме подверглось критике. Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Иванов усомнился в том, что реальными бенефициарами законопроекта являются рядовые граждане: "Мы знаем случаи, когда был опубликован в сети интернет замечательный фильм, по которому потом было много судебных решений, и действительно, эта информация не удалена".

Он также поинтересовался, почему сфера применения закона будет такой узкой: только интернет: "Сведения, порочащие репутацию деловую и достоинство, очень часто встречаются на заборах, на стенах подъездов, в лифте. Вы не планируете ко второму чтению расширить применение данного законопроекта и за счет средств авторов подобные меры реализовать на практике?"

"Коммерсант" отмечает, что юридической критике подверг инициативу и комитет по информационной политике.

В их заключении, в частности, говорится, что судебные приставы должны действовать на основании решения суда. Но поправки депутатов не содержат ссылок на необходимость судебных решений для ограничения доступа к информации.

РБК: выборочные запреты

Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении закон, вводящий новую меру пресечения для подследственных и подсудимых.

После вступления закона в силу судья, который сочтет взятие под стражу или заключение под домашний арест чрезмерно суровой мерой пресечения, сможет запретить подозреваемому совершать те или иные действия.

Например, звонить по телефону, пользоваться интернетом, управлять автомобилем, общаться с теми или иными лицами или бывать в определенных местах. По решению судьи запрет может касаться как какой-то одной сферы, так и сразу нескольких.

При выборе новой меры пресечения судья должен будет указать, что именно запрещается подозреваемому: в какое время тот не должен выходить из дома, с кем именно он не должен общаться и на какое расстояние к тому или иному человеку или месту не может даже подходить.

Срок действия введенных запретов устанавливается судом, но при расследовании преступлений небольшой и средней тяжести не может превышать 12 месяцев. Когда речь идет об особо тяжких преступлениях, запреты могут вводиться на срок до трех лет.

Появление новой меры пресечения поможет освободить государство от несения колоссальных издержек, связанных с содержанием лиц, находящихся под стражей, считает партнер адвокатского бюро "Деловой фарватер" Сергей Литвиненко.

"Есть все основания предполагать, что новый альтернативный вид меры пресечения будет лишь декларативным и реально не работающим на практике, что сведет его возможную эффективность к минимуму", добавил Литвиненко.

Также эксперт считает, что новая мера пресечения может быть применена в качестве дополнительной меры к залогу и домашнему аресту, что может привести к нарушению прав и охраняемых законом интересов подследственных

"Московский комсомолец": зарплата мечты

Для комфортного проживания среднестатистической российской семье из трех человек нужно 76 тысяч рублей в месяц. Таковы данные социологического опроса, который провел исследовательский холдинг "Ромир".

Газета "Московский комсомолец" рассказывает, что россияне отвечали на вопрос, какого ежемесячного дохода хватит их семье для нормального проживания в своем населенном пункте.

21% опрошенных назвали совсем скромные цифры — от 20 до 45 тыс. рублей, или от 6 до 15 тыс. на человека. 66% обозначили диапазон в пределах 45-120 тыс. рублей, то есть от 15 до 40 тысяч с человека.

И только 13% считают, что для приличного существования им требуется больше 120 тысяч на семью. Правда, критерии этой "нормальной" жизни в опросе не указывались, отмечает "МК".

"Такие скромные запросы россиян могут объясняться тем, что нас приучали, особенно в последние годы, довольствоваться малым ради интересов государства, в частности геополитических. Многие думают: молоко и хлеб есть в магазинах - и слава богу", - приводит "МК" комментарий доктора экономических наук из НИУ ВШЭ Сергея Смирнова.

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Обзор подготовил Олег Савин, служба мониторинга Би-би-си