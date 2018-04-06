Пресса Британии: Викторию Скрипаль используют, чтобы добраться до Юлии

В обзоре британских газет:

Россия использует Викторию Скрипаль, чтобы добраться до Юлии

Трансляция по российскому телевидению разговора Юлии Скрипаль со своей двоюродной сестрой Викторией вносит в информационное противостояние России и Британии непредсказуемый человеческий элемент, пишет обозреватель Guardian Патрик Винтур.

Россия и Британия строго следуют собственным сценариям в борьбе за сохранение своей репутации в мире, но положение обеих стран теперь может оказаться в зависимости от членов семьи Скрипалей - от их взаимоотношений, от того, что они знают и что готовы сказать, пишет Винтур.

При таких высоких ставках нельзя полагать, что какая-то из двух женщин действует независимо, вероятно их обеих используют как пешки в политической борьбе. Но это может измениться, считает обозреватель.

Дочь Сергея Скрипаля Юлия очнулась от продолжительной комы и обнаружила, что ее отец серьезно болен, а вокруг них разыгрывается геополитический шторм.

Патрик Винтур считает, что заявление Юлии Скрипаль было написано под диктовку представителей правительства. В ходе работы с очнувшейся девушкой британские власти надеются узнать обстоятельства или мотивы отравления.

Живущая в Москве Виктория Скрипаль много беседует с прессой и настаивает на своем нейтралитете, однако, кажется, склоняется к линии российских властей, заявляя, что ее родственники не могли быть атакованы химоружием и, возможно, отравились рыбой.

Россия, кажется, использует Викторию как таран, чтобы добраться до Юлии.

Посол Москвы Александр Яковенко на недавней пресс-конференции неоднократно жаловался на то, что ему не дают консульского доступа к Скрипалям, которые являются гражданами России и жертвами "трагического инцидента".

Также Яковенко говорил о праве Виктории встретиться с двоюродной сестрой и изъявил желание самому встретиться с ней, если она приедет в Лондон, предложив любую помощь.

Однако в ходе разговора Юлии и Виктории, показанного по российскому ТВ, Юлия отказывается встречаться с двоюродной сестрой. Вероятно, ее отказ не совпал с надеждами российского правительства, считает Винтур.

Теперь британским министрам стоит очень внимательно следить за тем, куда повернет эта новая семейная история, считает Винтур.

Обыски богатых россиян в США

Пока Соединенные Штаты готовят санкции против российских олигархов из "Кремлевского доклада", газета Times пишет об обысках нескольких прилетевших в США состоятельных россиян.

Один российский бизнесмен, имя которого не называется, прилетевший в Нью-Йорк на частном самолете, подвергся обыску: подчиненные спецпрокурора Роберта Мюллера проинспектировали содержимое его электронных устройств, пишет газета.

Еще один богатый россиянин беседовал со следователями во время недавней поездки в США, другому адвокаты Мюллера вручили приглашение на допрос.

Россияне, как сообщается, заинтересовали Мюллера, поскольку он хочет установить, делали ли иностранные граждане незаконные пожертвования на президентскую кампанию Дональда Трампа в 2016 году.

Подозрение по большей части падает на Россию, однако следователи также изучат связи кампании с Израилем, Украиной и Арабскими Эмиратами.

Газета напоминает, что многие из фигурантов расследования Мюллера, включая нескольких чиновников Белого дома, признали свою вину.

На этой неделе зять совладельца Альфа-банка Германа Хана Алекс ван дер Зуаан стал первым человеком, получившим тюремный срок в рамках расследования спецпрокурора Мюллера.

Выяснилась судьба кошки Сергея Скрипаля

Кошку отравленного в Британии Сергея Скрипаля, судьбой которой интересовался российский МИД, усыпили правительственные ученые вскоре после нападения, пишет таблоид Sun в эксклюзивной статье.

Две морские свинки, принадлежавшие Скрипалю, умерли от жажды через несколько дней после отравления их хозяина, выяснила газета.

Тайна окружала судьбу животных с того момента, как российские власти предположили, что их обследование может помочь определить, кто и как отравил Скрипаля и его дочь.

Правительственные источники в беседе с газетой заявили, что эксперты по химической защите при обследовании дома бывшего полковника ГРУ нашли персидского кота Скрипаля по имени Нэш ван Дрейк "в очень тяжелом состоянии".

Больного кота отвезли в правительственную лабораторию Портон-Даун для обследования. Там выяснилось, что животное сильно истощало.

Главный ветеринар лаборатории принял решение, что кот переживает очень сильную боль, и его лучше усыпить. Труп животного сразу же сожгли. Сожгли и тушки двух морских свинок Скрипаля, найденные у него дома.

Обзор подготовил Артем Воронин, bbcrussian.com