Какие страны не стали высылать российских дипломатов вслед за Лондоном

Правообладатель иллюстрации Mikhail Metzel/TASS Image caption Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался высылать сотрудников российской дипмиссии

Более двух десятков стран выслали российских дипломатов в связи с отравлением в Британии бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Русская служба Би-би-си изучила, какие государства - союзники США по НАТО и члены Евросоюза - не стали выдворять со своей территории дипломатов из России после дела Скрипаля и как они это объяснили.

Австрия отказалась высылать российских дипломатов, потому что традиционно поддерживает хорошие отношения с Россией и является штаб-квартирой международных организаций, где ежедневно ведется дипломатический диалог. Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

Власти Греции не дали однозначного ответа, будут ли они присоединяться к действиям партнеров по НАТО и ЕС по высылке российских дипломатов. Официально Афины будут дожидаться результатов расследования для принятия окончательного решения.

Болгария, которая до конца июня является председателем в Евросоюзе, отказалась от высылки российских дипломатов, объявив о том, что отзовет своего посла в Москве для консультаций.

То же самое сделала Португалия. "Никто не заинтересован в несоразмерной эскалации", - сказал министр иностранных дел страны Аугушту Сантуш Силва.

Президент Словакии заявил, что отзыв посла является правильным, но не достаточным шагом. Решение о высылке российских дипломатов пока не принято.

Власти Словении заявили, что будут ждать итогов расследования.

Представитель правительства Кипра подчеркнул, что страна не намерена следовать примеру других стран ЕС.

Мальта и Люксембург лишь отозвали собственных послов из Москвы для консультаций.

В Сербии, не являющейся членом ЕС или НАТО, заявили, что не планируют высылать дипломатов.

Президент Турции, являющейся членом НАТО, Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не намерена высылать российских дипломатов.

Новая Зеландия не смогла выслать ни одного российского посланника, так как их попросту не было на ее территории. Однако она запретила въезд в страну сотрудникам МИД России, которые были высланы другими странами из-за дела Скрипаля.