Забеременевшую "не по графику" японку обозвали эгоисткой. Почему?
Когда молодая пара из префектуры Айти на западе Токио обнаружила, что у них в семье ожидается прибавление, настроение будущих родителей упало, их охватили тревога и уныние.
Сейчас не их очередь беременеть, и теперь им придется извиняться.
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Девушка работала в частной компании. По иронии судьбы, эта фирма специализировалась на предоставлении услуг по уходу за детьми.
"Эгоистка"
У директора частного центра по уходу за детьми, где работала девушка, был строгий график с расписанием того, когда сотрудники могут заключать браки или беременеть.
Любое отклонение от графика рассматривалось как проявление эгоизма.
Об этом случае стало известно после того, как муж беременной сотрудницы написал письмо в ведущую японскую газету Mainichi Shimbun, описав мучения пары. Этим он, неожиданно для себя, вскрыл существование на удивление широко распространенной практики.
Законодательство Японии запрещает дискриминацию в отношении сотрудников, которые ждут ребенка или же берут отпуск или больничный по уходу за детьми.
Однако женщины редко подают в суд на работодателей. В итоге, в японских социальных сетях регулярно возникают обсуждения эпизодических свидетельств подобной практики.
Как до такого дошло?
К подобным действиям многие компании прибегают из-за того, что им не хватает работников, говорит корреспондент токийской газеты Times Люси Александр.
Но это замкнутый круг: сотрудников не хватает из-за того, что рождается недостаточно детей, что, в свою очередь, еще сильнее усугубляет проблему нехватки рабочей силы.
В 2017 году рождаемость в Японии упала до самой низкой отметки за сто с лишним лет - с 1899 года, когда начали вести статистику.
Глядя на оживленные улицы Токио, трудно заметить недостаток людей в стране, однако цифры утверждают обратное.
Согласно прогнозам правительства, к 2060 году около 40% граждан Японии будут старше 65 лет, а общая численность населения сократится на треть.
Корреспондент Би-би-си Марико Ои, выросшая в Японии, рассказывает, что школу напротив дома ее детства сейчас переоборудовали в пансионат для престарелых.
И такое происходит по всей стране: это явное и ощутимое доказательство изменений в демографической ситуации.
Кто виноват?
По словам Люси Александр, корень зла нависшего над Японией демографического кризиса - чрезмерная продолжительность рабочего дня. Приоритетом служит работа, а не семья.
Некоторые японцы работают по 15 часов в день, а на пике "набухания финансового пузыря" почти 7 миллионов человек проводили на работе 60 часов в неделю.
Поэтому наиболее очевидным выходом из сложившейся ситуации могло бы стать сокращение продолжительности рабочего дня - как для женщин, так и для мужчин - и признание ценности семейной жизни, считает Люси Александр.
Однако перед теми, кто всерьез задумывается о создании семьи, возникает все больше преград. Правительство пытается поощрить возвращение женщин на работу налоговыми льготами и улучшением помощи по уходу за детьми.
Но на практике они часто сталкиваются с тем, что в детсадах не хватает мест, и женщины оказываются под еще большим давлением - от них ожидают безупречности и дома, и на работе.
Трудности иммиграции
Еще одну причину эксперты видят в неприятии в Японии иммиграции.
Многие страны с развитой экономикой открыли двери для трудовой миграции, рассматривая ее как возможность компенсировать недостаток собственной рабочей силы. Но не Япония.
Тосихиро Мендзю из японского Центра международного обмена - аналитического центра, выступающего за иммиграцию, - утверждает, что переселенцев в стране рассматривают как потенциальных преступников.
При этом, "белых" людей в основном принимают охотно - в отличие от приезжих из стран Азии.
Напряженные отношения Японии с ближайшими соседями и негативный имидж иммигрантов говорят о том, что правительство неохотно идет на обсуждение возможности открытия границ для переселенцев из Азии.
Однако проблема не только в работодателях и правительстве. В Японии существует укоренившееся мнение о том, что интересы коллектива должны преобладать над личными потребностями.
Во время экономического бума в стране, говорит Марико Ои, многим сотрудникам гарантировали пожизненную работу.
Поэтому вместо патриотизма в значении "любви к своей стране" ("ай-коку") стал преобладать термин "ай-ся", означающий "любовь к своей компании". И среди некоторых поколений он доминирует до сих пор.
Прибавьте к этому тот факт, что в японской культуре не принято подвергать сомнению действия старших, и вас больше не будет удивлять, что молодая семья, узнав о беременности, испытывает раскаяние, а не эйфорию.