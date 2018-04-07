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Когда молодая пара из префектуры Айти на западе Токио обнаружила, что у них в семье ожидается прибавление, настроение будущих родителей упало, их охватили тревога и уныние.

Сейчас не их очередь беременеть, и теперь им придется извиняться.

Девушка работала в частной компании. По иронии судьбы, эта фирма специализировалась на предоставлении услуг по уходу за детьми.

"Эгоистка"

У директора частного центра по уходу за детьми, где работала девушка, был строгий график с расписанием того, когда сотрудники могут заключать браки или беременеть.

Любое отклонение от графика рассматривалось как проявление эгоизма.

Об этом случае стало известно после того, как муж беременной сотрудницы написал письмо в ведущую японскую газету Mainichi Shimbun, описав мучения пары. Этим он, неожиданно для себя, вскрыл существование на удивление широко распространенной практики.

Законодательство Японии запрещает дискриминацию в отношении сотрудников, которые ждут ребенка или же берут отпуск или больничный по уходу за детьми.

Однако женщины редко подают в суд на работодателей. В итоге, в японских социальных сетях регулярно возникают обсуждения эпизодических свидетельств подобной практики.

Как до такого дошло?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Через несколько десятилетий, по прогнозам исследователей, в Японии заметно сократится число работающих граждан, а доля пенсионеров, наоборот, вырастет

К подобным действиям многие компании прибегают из-за того, что им не хватает работников, говорит корреспондент токийской газеты Times Люси Александр.

Но это замкнутый круг: сотрудников не хватает из-за того, что рождается недостаточно детей, что, в свою очередь, еще сильнее усугубляет проблему нехватки рабочей силы.

В 2017 году рождаемость в Японии упала до самой низкой отметки за сто с лишним лет - с 1899 года, когда начали вести статистику.

Глядя на оживленные улицы Токио, трудно заметить недостаток людей в стране, однако цифры утверждают обратное.

Согласно прогнозам правительства, к 2060 году около 40% граждан Японии будут старше 65 лет, а общая численность населения сократится на треть.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Население Японии стареет быстрее, чем в других странах

Корреспондент Би-би-си Марико Ои, выросшая в Японии, рассказывает, что школу напротив дома ее детства сейчас переоборудовали в пансионат для престарелых.

И такое происходит по всей стране: это явное и ощутимое доказательство изменений в демографической ситуации.

Кто виноват?

По словам Люси Александр, корень зла нависшего над Японией демографического кризиса - чрезмерная продолжительность рабочего дня. Приоритетом служит работа, а не семья.

Некоторые японцы работают по 15 часов в день, а на пике "набухания финансового пузыря" почти 7 миллионов человек проводили на работе 60 часов в неделю.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Если обед школьника, принесенный из дома, выглядит не идеально, ребенок может подвергнуться насмешкам

Поэтому наиболее очевидным выходом из сложившейся ситуации могло бы стать сокращение продолжительности рабочего дня - как для женщин, так и для мужчин - и признание ценности семейной жизни, считает Люси Александр.

Однако перед теми, кто всерьез задумывается о создании семьи, возникает все больше преград. Правительство пытается поощрить возвращение женщин на работу налоговыми льготами и улучшением помощи по уходу за детьми.

Но на практике они часто сталкиваются с тем, что в детсадах не хватает мест, и женщины оказываются под еще большим давлением - от них ожидают безупречности и дома, и на работе.

Трудности иммиграции

Еще одну причину эксперты видят в неприятии в Японии иммиграции.

Многие страны с развитой экономикой открыли двери для трудовой миграции, рассматривая ее как возможность компенсировать недостаток собственной рабочей силы. Но не Япония.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption От женщин в Японии ожидают безупречности и дома, и на работе

Тосихиро Мендзю из японского Центра международного обмена - аналитического центра, выступающего за иммиграцию, - утверждает, что переселенцев в стране рассматривают как потенциальных преступников.

При этом, "белых" людей в основном принимают охотно - в отличие от приезжих из стран Азии.

Напряженные отношения Японии с ближайшими соседями и негативный имидж иммигрантов говорят о том, что правительство неохотно идет на обсуждение возможности открытия границ для переселенцев из Азии.

Однако проблема не только в работодателях и правительстве. В Японии существует укоренившееся мнение о том, что интересы коллектива должны преобладать над личными потребностями.

Во время экономического бума в стране, говорит Марико Ои, многим сотрудникам гарантировали пожизненную работу.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Концепция "ущемления материнства" в Японии настолько распространена, что получила отдельное название - "матахара", от английского словосочетания "maternity harassment"

Поэтому вместо патриотизма в значении "любви к своей стране" ("ай-коку") стал преобладать термин "ай-ся", означающий "любовь к своей компании". И среди некоторых поколений он доминирует до сих пор.

Прибавьте к этому тот факт, что в японской культуре не принято подвергать сомнению действия старших, и вас больше не будет удивлять, что молодая семья, узнав о беременности, испытывает раскаяние, а не эйфорию.