Выборы в Венгрии: борьба с иммиграцией, которой нет

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Забор на южной границе - одно из самых впечатляющих свершений премьер-министра Венгрии Виктора Орбана

"Пока забора не было, нелегалы шли тысячами, 5-8 тысяч в день, а теперь - пара десятков в месяц, и их сразу ловят, потому что система теперь хорошо организована", - рассказывает Тамаш Сальма, стоя возле забора четыре метра высотой. В обе стороны забор уходит за горизонт.

Этот забор Венгрия возвела в 2015 году, в разгар миграционного кризиса. 174 километра только по границе с Сербией, возле которой живет Тамаш. Больше полутысячи километров заграждений по всей южной границе страны.

Поток беженцев из Сирии и других южных стран схлынул, причем в основном по иным причинам, нежели гигантский забор на одной из многих границ в Европе, но теперь это сооружение играет важную роль в политике: оно помогает правящей партии "Фидес" во главе с премьер-министром Виктором Орбаном вести кампанию перед выборами в парламент 8 апреля и небезосновательно рассчитывать на третью подряд победу.

Тамаш Сальма живет в селе Ашотхалом, работает в мэрии, патрулирует окрестные поля, леса и хутора, и видит простую связь: до появления забора окрестности заполоняли толпы "нелегалов", оставляли горы мусора, воровали фрукты и овощи, а после - их не стало.

"Даже полиция ничего не могла с ними сделать. А теперь это прекратилось. Есть какой-то минимальный поток, но местных жителей он уже не беспокоит, потому что, во-первых, их мало, а во-вторых, они идут ночами", - говорит Тамаш.

Тамаш - не сторонник "Фидес", но это достижение правительства признаёт.

Image caption Тамаш Сальма охраняет порядок в округе Ашотхалома - и заодно помогает погранохране и полиции следить за границей

Почти все в селе Ашотхалом думают так же, как он. За редкими исключениями.

"Вы наткнулись на единственного оппозиционера в селе", - смеётся отставной пограничник Йожеф Марки. Он говорит, что достаточно было бы усилить погранохрану и развернуть пункты фильтрации на границе, а не тратить сотни миллионов евро на великую венгерскую стену.

Йожеф даже подозревает, что правительство Орбана специально в 2015 году допустило наплыв тысяч нелегальных иммигрантов - а потом не выпускало их с вокзала Келети в Будапеште, кадры с которого обошли всю мировую прессу - чтобы потом, на выборах 2018 года, сыграть на теме иммиграции.

Image caption В 2015 году здесь, через границу Венгрии и Сербии, шли толпы беженцев

"Выполняет ли забор свою задачу? Конечно! Теперь же можно заявлять, что оппозиция хочет его сломать! А мигранты отсюда, с сербской границы, просто ушли на румынскую," - говорит отставной пограничник.

Доказательств такой злонамеренной дальновидности "Фидес" Йожеф привести, конечно, не может.

Но именно тему иммигрантов "Фидес", действительно, сделал главной темой предвыборной кампании.

Image caption Йожеф Марки смеется над антииммигрантской риторикой правительства

"Остановим ставленников Сороса!" "Они хотят сломать забор!" - кричат огромные плакаты "Фидес", расклеенные по всей стране. На плакатах - коллаж из портретов американского миллиардера, либерала и филантропа, венгра по происхождению Джорджа Сороса (все венгры произносят его фамилию так, как она и должна звучать в оригинале: "Шорош"), а также лидеров оппозиции.

Сорос, естественно, не участвует в выборах в Венгрии, а в его "ставленники" и желающие открыть ворота иммигрантам авторы плакатов зачислили даже лидера главной оппозиционной силы, националистической партии "Йоббик" Габора Вону, что выглядит довольно абсурдно.

Ситуация перед выборами Сейчас у "Фидес" и их сателлитов, христианских демократов, 134 из 199 мест в парламенте. Собеседники Би-би-си предполагали, что на этих выборах они получат 100-120 мест. Опросы показывают, что за "Фидес" и Орбана - около половины избирателей. Но 106 из 199 мандатов разыгрываются в одномандатных округах в один тур, и в них очень небольшая разница в количестве голосов может сильно и неожиданно повлиять на общий результат.

Например, начальник Тамаша Сальмы, мэр Ашотхалома - зампредседателя "Йоббик".

Но большинство венгерских избирателей, судя по опросам, верят этой агитации: больше половины готовы снова голосовать за "Фидес" - партию, которая правит уже 8 лет.

При этом беженцев в Венгрии на самом деле почти нет: по данным правительства, за последние три года убежище в стране получили 2269 человек, но 90% из них тут же отправились дальше в богатую Западную Европу.

Именно это партия "Фидес" и Виктор Орбан и ставят себе в заслугу, именно об этом и говорят всю избирательную кампанию.

"Проблема нелегальной иммиграции - очень реальная и серьезная, - рассуждает политолог, глава будапештского Центра фундаментальных прав Миклош Санто. - И сейчас мы не видим нелегальных иммигрантов здесь, в Венгрии, благодаря мерам, законодательным и физическим, которые приняло правительство Венгрии. Например, они построили заграждения на границе, чтобы предотвратить проникновение нелегальных иммигрантов в Венгрию".

Image caption Эти плакаты власти Венгрии развесили задолго до выборов

И именно этим возмущается оппозиция - тем, что разговор с экономических и социальных проблем, с обвинений в коррупции и кумовстве переводится на третьестепенную, с точки зрения оппозиционеров, проблему.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Этот плакат обвиняет Сороса и лидеров оппозиции в заговоре с целью снести забор на границе и впустить в страну иммигрантов

"Устроили эту кампанию против Сороса. Мы в жизни его не видели, не знали, кто это, а сейчас госпропаганда устроила эту кампанию, разжигает эту ненависть. На всех радиоканалах, во всей прессе, во всех предвыборных листовках", - говорит Йожеф Марки из села Ашотхалом.

Политолог, глава института Political Capital Петер Креко говорит, что его институт получает гранты от Института Открытого общества Сороса - но обвинять Сороса и всех, кого он финансирует, в желании впустить в Венгрию "орды иммигрантов", как это делают "Фидес" и многочисленные проправительственные СМИ, абсурдно и смехотворно.

Image caption Петер Креко

"И они сами прекрасно знают, что то, что они говорят, все эти теории заговора - это нонсенс, нет ничего подобного", - уверяет Креко.

"Правительство просто хочет выйти за рамки этой традиционной политической логики, разговора о результатах политики, вопросах коррупции и тому подобного, и изображать, будто это вопрос жизни и смерти, будто это великая вселенская битва с силами зла - Джорджем Соросом, Брюсселем, ООН - которые хотят притащить орды иммигрантов в Венгрию и Европу, и если они смогут это сделать, то Венгрия и Европа просто исчезнут", - считает политолог.

Image caption Миклош Санто

Миклош Санто, однако, уверен, что, пусть иммиграция сейчас в Венгрии малозаметна, борьба с ней - это не хитрая тактика, а дальновидная стратегия "Фидес".

"В долгосрочной перспективе никто не может спорить, что массовая иммиграция станет очень горячей темой и реальной проблемой в ближайшие десятилетия, объясняет Санто. - Возьмем просто цифры роста населения в Африке - оно вырастет до 2,5 млрд к 2050 или 2060 году. И уже сейчас 50-60 млн хотят приехать в Европу. Так что, я думаю, нужно готовиться к тому, чтобы защищать Европу, оборудовать границу".