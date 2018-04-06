Готовы ли политики отказаться от Telegram? Спрашиваем у них в мессенджере

Активными пользователями Telegram, которому грозит блокировка в России, являются российские чиновники и депутаты - многие даже ведут там собственные каналы. Русская служба Би-би-си попросила их рассказать, что они будут делать, если не смогут пользоваться мессенджером.

Роскомнадзор попросил Таганский суд Москвы заблокировать мессенджер Павла Дурова Telegram. В течение пяти дней суд должен решить, будет ли рассмотрен иск о запрете мессенджера.

По данным на начало 2017 года, мессенджером пользовались около 6 млн человек, при этом создатель Telegram Павел Дуров в августе 2017 года заявил, что аудитория мессенджера увеличивается на 600 тысяч человек каждый день.

Telegram также популярен и среди российских политиков, некоторые из них ведут в мессенджере свои каналы - личные блоги. Кроме того, как писала газета "Ведомости", пресс-службы многих министерств и госкомпаний стали включать в официальные мониторинги СМИ для своих руководителей общественно-политические каналы мессенджера Telegram.

Русская служба Би-би-си написала депутатам и чиновникам в мессенджере и попросила рассказать, как на них скажется запрет Telegram в России.

Анонимный источник Би-би-си, близкий к правительству:

"[В правительстве] все пользуются мессенджерами - от высокопоставленных до рядовых сотрудников аппарата. Трагичности в возможной блокировке Телеграма особо никто не видит. Если уберут Телеграм, останется Whatsapp".

("Гомофобия и шаверма" - популярный петербургский Telegram-канал, "Незыгарь" - анонимный канал со слухами о политике, Екатерина Винокурова - журналист znak.com, автор собственного канала - прим. Би-би-си).

Депутат Виталий Милонов и другие депутаты от "Единой России" ответили Русской службе Би-би-си, несмотря на то, что в это время в корпоративном университете Сбербанка проходила встреча фракции с правительством. Депутат Оксана Пушкина не дала оперативного комментария, но прислала фотографии со встречи.

Герман Клименко, советник президента России по развитию интернета:

"Мне нравится ICQ. Это полноценный месенджер, совершенно ничем не уступающий Telegram с точки зрения обычного пользователя". (Цитата по Интерфаксу).

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России:

"Мессенджер очень удобный, будет очень жаль, если не будет найден консенсус. Пока, насколько мы понимаем, он не найден. Но закон есть закон". (Цитата по РИА Новости).

Альви Каримов, пресс-секретарь главы Чечни:

"Естественно, каждый человек желает, чтобы его частная переписка не становилась достоянием общества, но в данном случае требование, чтобы был предоставлен доступ, оно не связано с любопытством к тому, что граждане пишут друг другу, а чтобы отследить именно противоправную деятельность.

Телеграм [в Чечне] больше используется для личной переписки, а для распространения слухов, анекдотов, каких-то роликов, на уровне кухонного общения - это в WhatsApp.

Рамзан Кадыров читает в Телеграме каналы людей, которые определяют политику и имеют большое количество подписчиков, читает каналы с объективной информацией. Рамзан Ахматович исходит из того, что в данном случае требования не представляют угрозу для личной жизни и переписки законопослушных граждан". (Ответил по телефону).

У вице-спикера Госдумы Петра Толстого есть свой канал в Telegram - его читают около 300 человек. Его депутат использует в основном для комментариев по текущей повестке. Например, сегодня Толстой уже успел прокомментировать расширение американских санкций, назвав их "злым и бессмысленным шагом в никуда".

Александр Хинштейн, советник руководителя Росгвардии:

"Нейтрально отношусь. Есть Telegram, нет - есть другие мессенджеры. Я не самый активный пользователь Telegram. Whatsapp мне нравится больше. Это мое частное мнение". (Ответил по телефону).

Ярослав Нилов, депутат от ЛДПР:

"Как пользователь, я буду сожалеть, если Telegram заблокируют. Это удобно, я к нему привык. На ICQ я вряд ли перейду. Конечно, остаются и другие мессенджеры - WhatsApp, Viber, Signal. О телеграм-каналах жалеть не очень буду, потому что их практически не читаю.

Как пользователь я надеюсь, что будет найден приемлемый выход. Но как сторонний наблюдатель и непосредственный участник политических процессов в стране, я на примере Кемерово увидел, как можно использовать ресурсы, которые позволяют анонимно рассылать фейковую информацию, и как это может печально закончится. Государство - это политическая система общества, здесь всегда выбор между Сциллой и Харибдой". (Ответил по телефону).

У вице-губернатора Петербурга Игоря Албина есть собственный Telegram-канал, где его читают 1125 подписчиков. В нем чиновник не только рассказывает о работе в правительстве Петербурга, но и репостит новости о жизни города, а также выкладывает фотографии из путешествий.

Николай Никифоров, министр связи и массовых коммуникаций:

"Пользуюсь. Здесь вопрос не в жалко или не жалко, вопрос в соблюдении российского законодательства. И законодательство — это законы, приказы и в том числе решения судов. В данном случае предусмотрена такая процедура, что нужно решение суда". (Цитата по Интерфаксу).

В ответ на просьбу Би-би-си депутат Левин прислал ссылку на Telegram-канал комитета Думы по информационной политике, где уже был опубликован его комментарий на эту тему. В нем Левин призвал администрацию Telegram к переговорам с Роскомнадзором "в интересах пользователей".