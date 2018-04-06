Оружейное лобби США поддерживает Трампа. А еще оно дружит с политиками в Москве

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Джон Болтон в 2013 году записал видеообращение к российским депутатам с призывом разрешить россиянам носить оружие

После того как Дональд Трамп назначил своим очередным советником по национальной безопасности бывшего представителя США в ООН Джона Болтона, на поверхность неожиданно выплыло старое видеообращение Болтона к российским законодателям, в котором он пропагандирует право граждан иметь оружие.

Эту обращение, датирующееся 2013 годом и приуроченное к 20-летию российской конституции, раскопало Национальное публичное радио NPR.

Болтон призывает в нем россиян включить в свою конституцию право владеть оружием, с самого начала закрепленное в основном законе Америки.

"Благодарю вас за эту возможность обратиться к российскому народу в 20-ю годовщину принятия конституции России, - начинается выступление Болтона. - Если бы российское национальное правительство предоставило своим гражданам более широкое право на оружие, оно бы создало партнерство со своими гражданами, которое бы позволило лучше защищать матерей, детей и семьи, никоим образом не ущемляя при этом прерогатив российского государства. Это то, чего я желаю, и то, что я советую вашему великому народу".

Как заметило NPR на своем сайте, "эта видеозапись Болтона представляется еще одной доской моста, который Россия проложила к консервативным политическим организациям в США".

Александр Торшин, пожизненный член НСА

Республиканское большинство комитета палаты представителей по разведке заключило в марте, что дальнейшие поиски доказательств сговора между Россией и избирательным штабом Дональда Трампа будут бесплодны, и объявило расследование закрытым.

Демократические фракции обеих палат конгресса нашли это заключение преждевременным и продолжают расследование. В последнее время усиленно разрабатывается версия о том, что Национальная стрелковая ассоциация (НСА) США, возможно, получала деньги из России и противоправно использовала их для поддержки кандидатуры Трампа на выборах.

Закон разрешает иностранцам давать деньги американским организациям, но запрещает использовать их для влияния на результаты федеральных выборов.

Версия о НСА и "русских деньгах" стала известна широкой публике из январской статьи информационного агентства Макклатчи, озаглавленной "ФБР расследует, поступали ли русские деньги НСА для помощи Трампу". Как писали ее авторы Питер Стоун и Грег Гордон, контрразведывательное расследование ФБР "сосредоточилось на деятельности зампреда Центробанка России Александра Торшина, который известен своими тесными отношениями и с российским президентом Владимиром Путиным, и с НСА".

Правообладатель иллюстрации Шалгин Александр/ТАСС Image caption По его собственному признанию, Александр Торшин неоднократно бывал в США

И ФБР, и представители спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего версию о сговоре трампистов с Москвой, отказались комментировать утверждения агентства, основанные на источниках, которые оно оставило безымянными.

Макклатчи многозначительно отметило, что НСА истратила на выборы 2016 года рекордную сумму в 55 млн долларов, 30 млн из которых были израсходованы на помощь Трампу. Во время кампании 2012 года проигравший в итоге кандидат республиканцев Митт Ромни получил от нее в три раза меньше.

По словам Стоуна и Гордона, комитеты конгресса, расследующие вмешательство России в выборы 2016 года, тоже интересуются Торшиным, который является пожизненным членом НСА и встречался с сыном Трампа Дональдом-младшим в мае 2016 года в Кентукки на ее ежегодном съезде.

"Право на оружие"

По словам американских СМИ, Торшин, который участвовал в создании российской организации "Право на оружие", не только беседовал с Дональдом-младшим, но и безуспешно пытался организовать встречу между Путиным и Дональдом-старшим. Он даже хотел встретиться с последним на съезде НСА в 2016 году.

Как пишут Стоун и Гордон, последние годы были периодом расцвета связей Торшина с НСА. В конце 2015 года он устроил два банкета для гостившей в Москве делегации руководства НСА и представил ей ряд влиятельных чиновников и бизнесменов России.

По словам авторов Макклатчи, Торшин входит в группу приближенных Путина, которые привлекли внимание американских дознавателей, расследующих деятельность ряда российских миллиардеров и пророссийски настроенных украинских олигархов.

В конгрессе о тесных связях Торшина с НСА знали давно. Еще в ноябре сенатор Дайан Файнстайн, лидер демократического меньшинства в юридическом комитете верхней палаты конгресса, послала двум советникам Трампа по внешней политике письма с требованием предоставить ей копии переписки с Торшиным или относящейся к нему.

Файнстайн также требовала копии переписки, касающейся республиканского политтехнолога Пола Эриксона, россиянки Марии Бутиной, которая характеризовалась как протеже Торшина, руководившая "Правом на оружие", и других лиц, связанных с Торшиным.

Эриксон, живущий в Южной Дакоте, собирал деньги для НСА, и дружит с Бутиной, вместе с которой он основал в феврале 2016 года в своем штате компанию Bridges LLC. По данным New York Times, в 2016 году он направил одному из сотрудников трамповского штаба имейл по поводу возможной встречи Путина с Трампом в ходе предвыборной кампании в США.

Бутина поступила в 2016 году в аспирантуру Американского университета в Вашингтоне. Как говорил Эриксон журналистам, их компания Bridges основана для того, чтобы помочь Бутиной оплачивать учение в аспирантуре, если такая помощь ей понадобится.

Эриксон говорит, что познакомился с Бутиной и Торшиным на съезде "Права на оружие" в Москве, на котором он присутствовал вместе с бывшим президентом НСА Дэвидом Кином. Поскольку обе эти организации отстаивают право граждан на оружие, они поддерживают тесные связи.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Бывший президент НСА Дэвид Кин бывал в Москве в последние годы

НСА помогает своим российским единомышленникам пропагандировать это право.

Записать это обращение попросил Болтона лично Кин, который был президентом НСА с 2011 по 2013 год; молодой Болтон в 1972 году работал у него стажером. В 2011 году Кин включил Болтона в подкомитет НСА по иностранным делам. По словам обозревателя NPR Тима Мэка, Кин играет центральную роль в смычке между российским и американским движениями за право на оружие. Ключевым моментом в становлении этого союза был 2013 год.

Видеообращение Болтона к россиянам было вывешено в интернете в ноябре 2013 года, а за несколько дней до этого Кин был в Москве на втором ежегодном съезде "Права на оружие", на котором он выступил с речью.

"НИ ОДНОГО ПЛОХОГО СЛОВА О РОССИИ"

В частности, он сказал в ней, что "быть здесь сегодня - большая честь для меня, отчасти потому, что на протяжении трех последних лет я принимал вашего сенатора Александра Торшина на ежегодных съездах Национальной стрелковой ассоциации!"

На съезде присутствовали более 300 сторонников этого права со всего мира и многочисленные российские политики, в том числе Торшин, который годами выкладывает в сеть фотографии своих встреч в Кином. Американец однажды поместил фотографию Торшина на своем личном сайте.

После того как СМИ сообщили о расследовании связей НСА с россиянами, Кин убрал этот снимок со своего сайта, но оставил там ссылку на "Фейсбук", где снимок сохранился.

В другой статье NPR писало, что Торшин - завсегдатай "Твиттера", в его аккаунте почти 150 тысяч твитов, и многие из них посвящены его связям с НСА. Торшин посетил все ее съезды с 2012 по 2016 год.

Среди других твитов было его впечатление об Америке, датированное 13 ноября 2016 года, когда Торшин написал: "15 лет я езжу в США с официальными делегациями, а чаще - частным порядком. За это время я НИ РАЗУ НЕ СЛЫШАЛ НИ ОДНОГО ПЛОХОГО СЛОВА О РОССИИ!"

8 ноября 2015 года Алексей Венедиктов с "Эха Москвы" написал в "Твиттере": "Комик Ларри Дэвид прервал кандидата в президенты США Дональда Трампа в эфире шоу на NBC выкриком "Трамп - ты расист!".

Торшин ответил в тот же день твитом "комик и должен смешить людей! Правильно! Вот он и старается! Знаю Д. Трампа (по NRA). Приличный человек".

Потом Торшин добавил, что видел Трампа в Нэшвилле в апреле 2015 года. Тогда в Нэшвилле состоялся съезд НСА, на котором Трамп произнес речь, впоследствии вошедшую в его стандартный репертуар.

Представители Белого дома в 2017 году отрицали агентству Блумберг личное знакомство Трампа с Торшиным.

Россиянин пишет в "Твиттере", что знаком со всеми президентами НСА с 2012 года. 16 января он поместил там фото иллюстрированной российской энциклопедии "Танки" и написал: "Купил в подарок Президенту NRA Алану Корсу. Танки - его любимая тема!".

Корс является основателем Музея военных машин в Вирджинии.

Агитировал против Обамы

Дружеские отношения с руководством НСА открыли Торшину другую американскую дверь, отмечает NPR. В 2012 году он приезжал в США в качестве иностранного наблюдателя на выборах, на которых боролись Барак Обама и Митт Ромни.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Как минимум, Александр Торшин перечислял деньги НСА за пожизненное членство

"Я был на последних выборах Обамы! - писал Торшин. - Карточка NRA мне как наблюдателю из России открыла доступ на любые участки".

Создается впечатление, что тогда он действительно вмешивался в американские выборы: "Я в штате Юта заказывал наклейки на автомобиль антиобамовские..." - говорилось в одном твите за подписью Торшина. Но такое вмешательство американский закон не запрещает.

Еще в ноябре Гленн Симпсон, основатель аналитической компании Fusion GPS, заказавшей знаменитое "Досье Трампа", заявил в показаниях на закрытом заседании комитета палаты представителей по разведке, что "русские, похоже, внедрились в НСА. Есть несколько объяснений, почему они это сделали. Но я скажу, что в широком смысле русская операция, похоже, ставила себе целью проникновение в консервативные организации".

"Руководители НСА пока не объяснили свои близкие отношения с русскими чиновниками, находящимися в путинской орбите, - укоризненно сказал NPR президент организации Everytown for Gun Safety Джон Файнблатт. - Пока они этого не сделают, люди продолжат недоумевать, что же скрывает НСА".

На минувшей неделе НАС, наконец, призналась в получении денег от одного-единственного россиянина. Им оказался тот же Торшин, заплативший меньше тысячи долларов в виде взноса пожизненного члена этой организации.

Юрисконсульт НСА Стивен Харт заявил, что эти деньги поступили в тот раздел ее бюджета, который не имеет отношения к расходам на избирательные кампании.