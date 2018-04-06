Оружейное лобби США поддерживает Трампа. А еще оно дружит с политиками в Москве
После того как Дональд Трамп назначил своим очередным советником по национальной безопасности бывшего представителя США в ООН Джона Болтона, на поверхность неожиданно выплыло старое видеообращение Болтона к российским законодателям, в котором он пропагандирует право граждан иметь оружие.
Эту обращение, датирующееся 2013 годом и приуроченное к 20-летию российской конституции, раскопало Национальное публичное радио NPR.
Болтон призывает в нем россиян включить в свою конституцию право владеть оружием, с самого начала закрепленное в основном законе Америки.
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"Благодарю вас за эту возможность обратиться к российскому народу в 20-ю годовщину принятия конституции России, - начинается выступление Болтона. - Если бы российское национальное правительство предоставило своим гражданам более широкое право на оружие, оно бы создало партнерство со своими гражданами, которое бы позволило лучше защищать матерей, детей и семьи, никоим образом не ущемляя при этом прерогатив российского государства. Это то, чего я желаю, и то, что я советую вашему великому народу".
Как заметило NPR на своем сайте, "эта видеозапись Болтона представляется еще одной доской моста, который Россия проложила к консервативным политическим организациям в США".
Александр Торшин, пожизненный член НСА
Республиканское большинство комитета палаты представителей по разведке заключило в марте, что дальнейшие поиски доказательств сговора между Россией и избирательным штабом Дональда Трампа будут бесплодны, и объявило расследование закрытым.
Демократические фракции обеих палат конгресса нашли это заключение преждевременным и продолжают расследование. В последнее время усиленно разрабатывается версия о том, что Национальная стрелковая ассоциация (НСА) США, возможно, получала деньги из России и противоправно использовала их для поддержки кандидатуры Трампа на выборах.
Закон разрешает иностранцам давать деньги американским организациям, но запрещает использовать их для влияния на результаты федеральных выборов.
Версия о НСА и "русских деньгах" стала известна широкой публике из январской статьи информационного агентства Макклатчи, озаглавленной "ФБР расследует, поступали ли русские деньги НСА для помощи Трампу". Как писали ее авторы Питер Стоун и Грег Гордон, контрразведывательное расследование ФБР "сосредоточилось на деятельности зампреда Центробанка России Александра Торшина, который известен своими тесными отношениями и с российским президентом Владимиром Путиным, и с НСА".
И ФБР, и представители спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего версию о сговоре трампистов с Москвой, отказались комментировать утверждения агентства, основанные на источниках, которые оно оставило безымянными.
Макклатчи многозначительно отметило, что НСА истратила на выборы 2016 года рекордную сумму в 55 млн долларов, 30 млн из которых были израсходованы на помощь Трампу. Во время кампании 2012 года проигравший в итоге кандидат республиканцев Митт Ромни получил от нее в три раза меньше.
По словам Стоуна и Гордона, комитеты конгресса, расследующие вмешательство России в выборы 2016 года, тоже интересуются Торшиным, который является пожизненным членом НСА и встречался с сыном Трампа Дональдом-младшим в мае 2016 года в Кентукки на ее ежегодном съезде.
"Право на оружие"
По словам американских СМИ, Торшин, который участвовал в создании российской организации "Право на оружие", не только беседовал с Дональдом-младшим, но и безуспешно пытался организовать встречу между Путиным и Дональдом-старшим. Он даже хотел встретиться с последним на съезде НСА в 2016 году.
Как пишут Стоун и Гордон, последние годы были периодом расцвета связей Торшина с НСА. В конце 2015 года он устроил два банкета для гостившей в Москве делегации руководства НСА и представил ей ряд влиятельных чиновников и бизнесменов России.
По словам авторов Макклатчи, Торшин входит в группу приближенных Путина, которые привлекли внимание американских дознавателей, расследующих деятельность ряда российских миллиардеров и пророссийски настроенных украинских олигархов.
В конгрессе о тесных связях Торшина с НСА знали давно. Еще в ноябре сенатор Дайан Файнстайн, лидер демократического меньшинства в юридическом комитете верхней палаты конгресса, послала двум советникам Трампа по внешней политике письма с требованием предоставить ей копии переписки с Торшиным или относящейся к нему.
Файнстайн также требовала копии переписки, касающейся республиканского политтехнолога Пола Эриксона, россиянки Марии Бутиной, которая характеризовалась как протеже Торшина, руководившая "Правом на оружие", и других лиц, связанных с Торшиным.
Эриксон, живущий в Южной Дакоте, собирал деньги для НСА, и дружит с Бутиной, вместе с которой он основал в феврале 2016 года в своем штате компанию Bridges LLC. По данным New York Times, в 2016 году он направил одному из сотрудников трамповского штаба имейл по поводу возможной встречи Путина с Трампом в ходе предвыборной кампании в США.
Бутина поступила в 2016 году в аспирантуру Американского университета в Вашингтоне. Как говорил Эриксон журналистам, их компания Bridges основана для того, чтобы помочь Бутиной оплачивать учение в аспирантуре, если такая помощь ей понадобится.
Эриксон говорит, что познакомился с Бутиной и Торшиным на съезде "Права на оружие" в Москве, на котором он присутствовал вместе с бывшим президентом НСА Дэвидом Кином. Поскольку обе эти организации отстаивают право граждан на оружие, они поддерживают тесные связи.
НСА помогает своим российским единомышленникам пропагандировать это право.
Записать это обращение попросил Болтона лично Кин, который был президентом НСА с 2011 по 2013 год; молодой Болтон в 1972 году работал у него стажером. В 2011 году Кин включил Болтона в подкомитет НСА по иностранным делам. По словам обозревателя NPR Тима Мэка, Кин играет центральную роль в смычке между российским и американским движениями за право на оружие. Ключевым моментом в становлении этого союза был 2013 год.
Видеообращение Болтона к россиянам было вывешено в интернете в ноябре 2013 года, а за несколько дней до этого Кин был в Москве на втором ежегодном съезде "Права на оружие", на котором он выступил с речью.
"НИ ОДНОГО ПЛОХОГО СЛОВА О РОССИИ"
В частности, он сказал в ней, что "быть здесь сегодня - большая честь для меня, отчасти потому, что на протяжении трех последних лет я принимал вашего сенатора Александра Торшина на ежегодных съездах Национальной стрелковой ассоциации!"
На съезде присутствовали более 300 сторонников этого права со всего мира и многочисленные российские политики, в том числе Торшин, который годами выкладывает в сеть фотографии своих встреч в Кином. Американец однажды поместил фотографию Торшина на своем личном сайте.
После того как СМИ сообщили о расследовании связей НСА с россиянами, Кин убрал этот снимок со своего сайта, но оставил там ссылку на "Фейсбук", где снимок сохранился.
В другой статье NPR писало, что Торшин - завсегдатай "Твиттера", в его аккаунте почти 150 тысяч твитов, и многие из них посвящены его связям с НСА. Торшин посетил все ее съезды с 2012 по 2016 год.
Среди других твитов было его впечатление об Америке, датированное 13 ноября 2016 года, когда Торшин написал: "15 лет я езжу в США с официальными делегациями, а чаще - частным порядком. За это время я НИ РАЗУ НЕ СЛЫШАЛ НИ ОДНОГО ПЛОХОГО СЛОВА О РОССИИ!"
8 ноября 2015 года Алексей Венедиктов с "Эха Москвы" написал в "Твиттере": "Комик Ларри Дэвид прервал кандидата в президенты США Дональда Трампа в эфире шоу на NBC выкриком "Трамп - ты расист!".
Торшин ответил в тот же день твитом "комик и должен смешить людей! Правильно! Вот он и старается! Знаю Д. Трампа (по NRA). Приличный человек".
Потом Торшин добавил, что видел Трампа в Нэшвилле в апреле 2015 года. Тогда в Нэшвилле состоялся съезд НСА, на котором Трамп произнес речь, впоследствии вошедшую в его стандартный репертуар.
Представители Белого дома в 2017 году отрицали агентству Блумберг личное знакомство Трампа с Торшиным.
Россиянин пишет в "Твиттере", что знаком со всеми президентами НСА с 2012 года. 16 января он поместил там фото иллюстрированной российской энциклопедии "Танки" и написал: "Купил в подарок Президенту NRA Алану Корсу. Танки - его любимая тема!".
Корс является основателем Музея военных машин в Вирджинии.
Агитировал против Обамы
Дружеские отношения с руководством НСА открыли Торшину другую американскую дверь, отмечает NPR. В 2012 году он приезжал в США в качестве иностранного наблюдателя на выборах, на которых боролись Барак Обама и Митт Ромни.
"Я был на последних выборах Обамы! - писал Торшин. - Карточка NRA мне как наблюдателю из России открыла доступ на любые участки".
Создается впечатление, что тогда он действительно вмешивался в американские выборы: "Я в штате Юта заказывал наклейки на автомобиль антиобамовские..." - говорилось в одном твите за подписью Торшина. Но такое вмешательство американский закон не запрещает.
Еще в ноябре Гленн Симпсон, основатель аналитической компании Fusion GPS, заказавшей знаменитое "Досье Трампа", заявил в показаниях на закрытом заседании комитета палаты представителей по разведке, что "русские, похоже, внедрились в НСА. Есть несколько объяснений, почему они это сделали. Но я скажу, что в широком смысле русская операция, похоже, ставила себе целью проникновение в консервативные организации".
"Руководители НСА пока не объяснили свои близкие отношения с русскими чиновниками, находящимися в путинской орбите, - укоризненно сказал NPR президент организации Everytown for Gun Safety Джон Файнблатт. - Пока они этого не сделают, люди продолжат недоумевать, что же скрывает НСА".
На минувшей неделе НАС, наконец, призналась в получении денег от одного-единственного россиянина. Им оказался тот же Торшин, заплативший меньше тысячи долларов в виде взноса пожизненного члена этой организации.
Юрисконсульт НСА Стивен Харт заявил, что эти деньги поступили в тот раздел ее бюджета, который не имеет отношения к расходам на избирательные кампании.