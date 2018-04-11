Война или урожай. О чем говорил Медведев, пока мир обсуждал конфликт с США

Правообладатель иллюстрации Dmitry Astakhov/TASS Image caption Дмитрий Медведев угроз военного столкновения, казалось, не заметил

Пока Россия и США обменивались намеками на вооруженное столкновение в Сирии, премьер-министр Дмитрий Медведев рассказывал депутатам об успехах российской экономики и урожае зерновых. Русская служба Би-би-си спросила у внимательных слушателей премьера, что они думают о перспективах военного конфликта.

Как раз в тот момент, когда Медведев поднялся на трибуну зала пленарных заседания Государственной думы для рутинного отчета перед депутатами, в "Твиттере" президента США Дональда Трампа было опубликовано одно из самых воинственных заявлений по отношению к России за последние годы.

"Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, они прилетят, такие красивые, новые и "умные", - говорилось в твите.

В руках у Медведева был планшет, но прочитал ли он в тот момент твит Трампа, неизвестно. Свою речь он начал так, словно за последнюю неделю в России не происходило ничего особенного: коротко рассказал об "избавлении иллюзий" о западных партнерах, посетовал на образ врага, который они приписывают Москве, и назвал последние шесть лет годами "открытия самих себя, открытия новых возможностей".

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Впрочем, противостояние с Западом не стало основной темой почти двухчасового выступления премьера перед депутатами.

"Осенью мы собрали такой большой урожай зерновых, что было сложно возить по железной дороге", - гордо рассказывал он о достижениях сельского хозяйства.

"Число людей, которые регулярно занимаются спортом, увеличилось в полтора раза и достигло 50 миллионов человек", - рапортовал Медведев.

Лес-кругляк и валежник

Не только премьер, но и депутаты вели себя так, будто курс рубля не обновлял минимальных значений уже третий день подряд, десятки российских бизнесменов не оказались под самыми жесткими с 2014 года санкциями, а США не угрожали вооруженным конфликтом.

Медведева спрашивали о евразийском партнерстве, об обеспечении лекарствами и даже упомянули разрешение россиянам собирать валежник, принятое недавно Думой.

Правительству "очень важно сохранить лес, как ведущее богатство нашей страны и обеспечить его правильную переработку с высокой добавленной стоимостью на территории нашего государства, а не экспорт этого самого пресловутого кругляка за три копейки за границу", отвечал премьер.

Первым вопрос об угрозе военного столкновения решил поднять лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

"Хватит паниковать, никакой войны не будет, и бояться нечего, никакой опасной черты нет", - сказал он неожиданно после полутора часов обсуждения зарплат и ЖКХ. И добавил, что ему "арабов жалко, турок, курдов", так как "там стрелять будут, там будут гибнуть люди".

Правда, после этого Жириновский говорил еще довольно долго, и это замечание осталось без ответа.

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Но поверили ему только его однопартийцы. Депутат от ЛДПР Ярослав Нилов на вопрос, боится ли он войны, предположил, что те, кто говорят о вооруженном конфликте, делают это "для информационного сопровождения геополитических процессов".

"Война реальна, надо бояться", - сказал Русской службе Би-би-си депутат от КПРФ Валерий Рашкин.

Михаил Емельянов из "Справедливой России" предположил, что России и США "как никогда близки к вооруженному столкновению".

Коммунист Денис Парфенов усомнился в том, что "в XXI веке будет реальная война с Россией", но подчеркнул, что Запад идет по пути ослабления России: "Запад применяет те методы, которые позволяют вынимать из-под России основы, которые ее пока удерживают на плаву".

Министры, которые пришли с Медведевым, решили, что вопросы о войне к ним и вовсе не относятся. Министр ЖКХ Михаил Мень сказал, что не боится вооруженного столкновения или ухудшения отношений с США, потому что в его сфере существует "полное импортозамещение".

"Не зависим ни от каких внешних факторов", - заявил Мень.

Глава минфина Антон Силуанов на вопрос Би-би-си, боится ли он войны, решил не отвечать. "Это не ко мне, это к [министру иностранных дел Сергею] Лаврову", - сказал он.

"Здравый смысл возобладает"

Впрочем, к противостоянию с Западом Медведев один раз все же вернулся. Ответа на заданный ему вопрос о том, как Россия будет отвечать на объявленные США санкции, Медведев не дал - но сказал депутатам, что они могли бы придумать такой ответ сами.

"На нашем рынке довольно много продуктов из США. И это не только упомянутые ценные бумаги, с которыми надо разбираться отдельно, но и целый ряд других товаров, которые поставляются на наш рынок и производятся американским бизнесом", - сказал Медведев.

Спикер Госдумы эту идею поддержал: "Нам пора ответить на это хамское поведение со стороны Соединенных Штатов Америки", - сказал Вячеслав Володин.

"В этой связи было бы правильно принять зеркальные меры по отношению к продукции, которую США нам импортируют", - добавил он, не уточнив, о какой продукции идет речь.

Уже после того, как депутаты выслушали председателя правительства и разошлись, со сдержанным заявлением выступил перед послами президент России Владимир Путин. Он сказал, что Россия будет "последовательно выступать за укрепление глобальной и региональной безопасности и стабильности и далее неукоснительно, в полной мере соблюдать свои международные обязательства".

Путин добавил, что мировая обстановка становится более хаотичной, но понадеялся, что "здравый смысл возобладает".