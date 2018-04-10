"Я заплатил $90 тысяч, чтобы вызволить семью из плена ИГ"

Правообладатель иллюстрации Leila Molana-Allen Image caption Халид Таало Кудур аль-Али с племянниками и племянницами, которые спаслись в августе 2014 года

Халид Таало Кудур аль-Али вместе с женой и детьми бежал из города в Ираке, где он жил, когда в 2014 году на него напали боевики группировки "Исламское государство".

19 других членов его обширной семьи попали в плен к боевикам. За последние четыре года он заплатил 90 тысяч долларов за освобождение 10 из них. Однако сейчас, после поражения "Исламского государства", Халид опасается, что остальных родственников ему уже не вызволить.

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26 сентября прошлого года в поселок Шария в курдском регионе на севере Ирака въехал красный пикап.

В грузовике была 16-летняя Шайма. Когда машина въехала в маленькую пыльную деревушку, Шайму подхватили на руки друзья и родственники.

Девушка вернулась домой после трех лет, проведенных в плену у "Исламского государства". За это время ее многократно перепродавали от одного боевика к другому и перевозили между базами в Ираке и Сирии.

Ее дядя Халид Таало Кудур аль-Али выкупил ее из плена за 16 тысяч долларов.

Правообладатель иллюстрации Leila Molana-Allen

Халид хорошо помнит тот день, когда боевики ИГ заняли город Синджар. В ночь на 2 августа 2014 года никто не мог заснуть.

"На юге, на окраинах начались перестрелки. Нам было страшно", - вспоминает Халид, сидя на узорной подушке на полу своего дома.

"На следующее утро, еще до завтрака, мы услышали снаружи крики и голоса. Я открыл дверь и спросил у бегущих по улице людей, что случилось. Они ответили: "Здесь "Исламское государство". Все были очень напуганы, и те, у кого были машины, бежали в горы. Но у меня машины не было".

Халид отдал 4 литра бензина из своего электрогенератора соседу, который согласился отвезти его вместе с беременной женой и шестью детьми в безопасное место.

Однако приехав на гору Синджар, Халид понял, что в спешке забыл дома ноутбук, документы и наличные. Они вышли из машины и стали обсуждать, как им вернуться.

Жена Халида не позволила ему самому возвращаться, но разрешила поехать одному из сыновей. По пути тот встретил брата Халида Дакиля, который с некоторым опозданием тоже бежал из Синджара.

Один из сыновей Дакиля вместе с сыном Халида продолжили опасный путь домой. На самом деле это их и спасло: вскоре боевики ИГ догнали Дакиля с семьей, но двое юношей успели скрыться.

"Все, кто оставался у подножия горы, были захвачены боевиками, выжили лишь те, кто поднялся на вершину горы", - говорит Халид.

Он пытался дозвониться до брата. "В конце концов мне ответили: "Это "Исламское государство" и повесили трубку", - вспоминает он.

После возвращения сына и племянника Халид сумел найти трактор и вывез семью к сирийской границе, проезжая по дороге через селения, о контроле над которыми вскоре заявили боевики.

Периодически попадая под минометные и снайперские обстрелы, они продолжали двигаться вдоль границы на северо-восток, и через сутки после бегства из Синджара прибыли в деревню Шария в иракском Курдистане.

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Халид очень переживал о судьбе брата и его семьи. Как и другие жители Синджара, все они были езидами, членами религиозного меньшинства, которые, по мнению боевиков "Исламского государства", поклонялись дьяволу. Скорее всего, их ожидало рабство или смерть.

В мае следующего года Халид получил от контрабандистов информацию, что боевики переправили пленных женщин и детей в Сирию. Однако вскоре боевики стали торговать пленниками, размещая в мессенджерах их фотографии и назначая цену.

Халид, который к тому времени стал работать учителем биологии в лагере для перемещенных лиц, понял, что у него появился шанс вернуть родственников, и принялся налаживать отношения с контрабандистами.

Ему предстояли бессонные ночи общения с неприятными личностями и финансовые трудности. К моменту поражения ИГ в прошлом году в общей сложности он заплатил 90 тысяч долларов и добился освобождения 10 родственников.

Последней была Шайма. Ее вывезли из Дейр эз-Зора на востоке Сирии за несколько дней до того, как оттуда были выбиты исламисты ИГ.

Правообладатель иллюстрации Leila Molana-Allen Image caption В плену Шайма получила это клеймо

Халид утверждает, что смог освободить своих родственников, не вступая в прямой контакт с боевиками. Вместо этого он добился своего через разветвленную сеть посредников.

Часто цепочка состояла из нескольких человек, в Ираке и Сирии работали разные посредники, и каждый брал свою плату. Это была опасная работа. Боевики ИГ, скорее всего, убили бы любого контрабандиста, пойманного при попытке вывезти пленников с подконтрольной им территории.

На то, чтобы добиться освобождения Шаймы, у Халида ушло больше трех месяцев.

Езиды в плену

По данным езида-активиста Мирзы Диннайи, из 6500 езидов, захваченных ИГ в 2014 году, 3150 по-прежнему числятся пропавшими без вести. Мирза уверен, что боевики все еще торгуют езидами в интернете;

Точных данных о том, сколько езидов было убито в плену, нет;

В районе Синджара были обнаружены массовые захоронения. Халид призывает езидов не сопротивляться и предоставить образцы ДНК для следственного анализа;

Большинство спасенных езидов вернулись из плена благодаря операциям наподобие тех, что проводил Халид.

С помощью двух посредников Халид отправлял ей послания в WhatsApp, в том числе фотографии родственников, чтобы убедить ее в том, что она скоро окажется в безопасности. Он собрал 16 тысяч долларов, необходимые для сделки, и стал ждать.

Потом все стихло. Три дня не было никаких вестей.

"Мы узнали, что посредников схватили, и боевики посадили их в тюрьму и пытают", - рассказывает Халид.

Для завершения операции пришлось задействовать другую группу контрабандистов.

"Иракский посредник попросил меня отправиться в Дохук и снять деньги со счета. Через неделю тот же человек позвонил мне и сказал, что операция состоится через семь дней. не спал всю неделю", - признается Халид.

Правообладатель иллюстрации Leila Molana-Allen Image caption Сейчас Лайла и ее дочь находятся в безопасности

Сбор необходимых средств был одной из самых трудных задач Халида.

Так, для выкупа невестки, сестры Лайлы и ее детей нужно было собрать 38,5 тысяч долларов. Затем нужно было найти 29 тысяч долларов на освобождение жены сына. Но где он взял такие деньги?

"Своих денег у меня не было, так что приходилось занимать у друзей. Кто-то давал 50 долларов, кто-то 100, - говорит Халид. - Один из друзей, заседающих в парламенте, дал 3 тысячи. Братья невестки тоже присылали мне деньги из Германии. Так я в итоге и собрал нужную сумму".

Он вызволил из плена 10 членов семьи. Это были женщины и девочки, за исключением одного маленького мальчика - младшего сына сестры Лайлы.

Хотя Халид рисковал обвинением в пособничестве терроризму, ведь он имел дело с посредниками, которые в итоге передавали деньги боевикам ИГ, - сам он не видел иного пути спасения своих родственников.

При этом местные власти знали о том, чем занимается он и другие семьи езидов. Если им нужно было перевести деньги в Сирию, они должны были получить разрешение у служб безопасности.

Более того, часть суммы, выплаченной Халидом, была возмещена организацией, созданной именно для этих целей властями северного Ирака.

Правообладатель иллюстрации Leila Molana_Allen Image caption Лайла написала книгу о том, что она пережила в плену

Хотя членов семьи Халида захватили в плен боевики ИГ, как это ни странно, разгром группировки усложнил поиск остальных пропавших родственников.

Это его брат Дакиль и четверо его сыновей, жена одного из этих сыновей и двое их детей, а также муж сестры Халида, Лайлы.

Халид полагает, что их могли убить боевики, или они могли погибнуть при авианалетах сил коалиции, но не исключено, что они вместе со своими похитителями содержатся в лагерях для перемещенных лиц, в тюрьмах или в отдаленных районах, где скрываются оставшиеся группировки боевиков.

По словам Халида, ничего нельзя утверждать с уверенностью.

"Все может быть, но ни в чем нельзя быть уверенным на 100%", - говорит он. - Даже если они погибли, это нужно подтвердить по анализу ДНК".

"Когда похищенный человек погибает, мы ничего об этом не знаем, и это очень тяжело. Я бы хотел увидеть их даже мертвыми. Я бы хотел убедиться, что они действительно мертвы".

Шайма и Лайла согласились назвать свои реальные имена - в надежде на то, что это повысит шансы обнаружить остальных членов их семьи.

"Исламское государство" - запрещенная в России экстремистская группировка.